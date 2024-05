Útok na Fica se řešil i na hokeji. Je to síla, Slovensko se změnilo, reagují fanoušci

Ozbrojený útok na slovenského premiéra Roberta Fica rozebírají i slovenští sportovní fanoušci, kteří do Česka dorazili kvůli hokejovému mistrovství. Slovenský tým v Ostravě nastoupil proti Polsku jen několik hodin po tragické události.

Fanzóna před ostravskou halou vypadala zhruba 60 minut před startem duelu Slovenska proti Polsku poměrně klidně. Fanoušci popíjeli pivo, sledovali na místě hudební vystoupení. Někteří z nich na telefonech zjišťovali, co se stalo a děje u nich doma. I jimi otřásl útok na premiéra Fica v Handlové.

"Na informace o jeho zdravotním stavu je embargo, teď se nic nového nedozvíme," konstatuje fanoušek Jozef. "Je to smutné. Nevím, co k tomu říct. Je nám ho líto jako člověka. Mrzí nás, co se stalo. Doufám, že se z toho dostane," pokračuje.

Dvojici fanoušků v modrých dresech zastihla zpráva na cestě do Česka. "Jeli jsme ze Spišské Nové Vsi, poslouchali jsme rádio. Je zvláštní, kam až někteří lidé zajdou. Že se něco takového stane na Slovensku, to je síla. Ať už má někdo na politiku jakýkoliv názor," zamýšlí se jeden z nich.

"Za posledních deset nebo patnáct let se naše země změnila," dodává.

Podobný názor sdílí fanynka Jana. "Pokusit se někomu sáhnout na život, tak se věci neřeší. Ať už je z té, nebo oné politické strany. Byly volby, mohli jsme demokraticky volit, koho jsme chtěli, ne řešit věci takto násilně," kroutí hlavou.

Jana se těšila na hokej, přicestovala až z Prešova. Přiznává, že zpráva o útoku na premiéra ji značně zaskočila. "Hlavně to, že u nás někdo vytáhne zbraň na veřejném prostranství. Rozhodně to odsuzuju," uzavírá.

V té době se ve vedlejší atletické hale rozcvičovali slovenští hokejisté. Chystali se na utkání s Poláky, které vede Slovák Róbert Kaláber.

"Jestli zpráva o premiérovi ovlivní hráče? Nemyslím si. Jsou v práci, jsou to profesionálové. Věřím, že i tak uvidíme pěkný zápas," říká Jozef.

Alespoň co se týče oficialit a tradičních procesů, jako je nástup hráčů na led, událost s Ficem hokejové utkání skutečně nijak nepoznamenala. Od začátku zápasu panovala v hale sportovní atmosféra, umocněná rychlým vedením Slováků, kteří měli v hledišti obrovskou převahu.

Po zápase, který Slováci vyhráli 4:0, se nikdo z jejich týmu k události z Handlové nevyjadřoval. Jen trenér polské reprezentace Kaláber vzkázal, že Ficovi drží palce.

"Snad bude vše v pořádku a dostane se z toho co nejrychleji. Je hrozné, co se ve světě děje. Válka, atentáty, před pěti lety by na to nikdo ani nepomyslel," prohlásil slovenský kouč Poláků.