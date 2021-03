Strůjce zlaté éry i bankrotu, v NHL mu pálili do hlavy. Svéráz Čechmánek má padesát

Ve Zlíně ho nechtěli, tak dělal elektrikáře

Roman Čechmánek se narodil v roce 1971 v Chrudimi, do velkého hokeje se však prosadil ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Zachytal si na evropském šampionátu osmnáctek a v sezoně 1990/91 získal s československou dvacítkou bronz na mistrovství světa v Kanadě.

V té době byl jinak na vojně v Jihlavě a desetkrát oblékl dres místní Dukly. Jihlavští hokejisté v roce 1991 hokejovou extraligu vyhráli a Čechmánkovi se titul oficiálně počítá, byť do rozhodujících bojů nezasáhl.

Po návratu do Zlína ovšem přišlo vystřízlivění. Berani o mladého gólmana neměli zájem a čerstvě ženatý Čechmánek, jehož manželka čekala dítě, začal chodit do práce. Živil se jako elektrikář. Laso zpět k hokeji mu hodil prvoligový Hodonín a později přetáhl Čechmánka trenér Horst Valášek do Vsetína. Tamní klub se chtěl poprat o postup do extraligy.

S Čechmánkem se to Valachům povedlo hned v sezoně 1993/94 a v následujícím nováčkovském ročníku vychytal čtyřiadvacetiletý vysoký brankář Vsetínu první senzační titul.