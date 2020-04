Jak si Čechmánek zavařil. Ztracený případ, do NHL šel jen pro peníze, líčí legenda

Hned po příchodu do NHL zapadl mezi nejlepší brankáře, přesto zámořskou ligu opustil už po čtyřech letech. Čím si Roman Čechmánek zavařil, připomněl bývalý slovenský centr Michal Handzuš, který ale na českého hokejistu vzpomíná rád. Na rozdíl od Jeremyho Roenicka.

Zatímco aktuálně působí v NHL tři čeští gólmani, zkraje tisíciletí jich bylo hned pět. Dva z nich se navíc přetahovali o Vezina Trophy pro nejlepšího maskovaného muže ligy.

Nakonec zvítězil Dominik Hašek. Roman Čechmánek skončil v hlasování generálních manažerů druhý.

Přeskočil tak kanadské legendy Patricka Roye či Martina Brodeura. Přechod ze Vsetína do Philadelphie zvládl coby 29letý nováček bravurně. O dva roky později částečně zajistil, že jeho mužstvo dostalo nejméně gólů v celé lize.

Opěvovanou hvězdou se však Čechmánek navzdory výtečným statistikám nikdy nestal. Slýchal, že chytá podivným stylem a že silnou Philadelphii nedokáže podržet v bojích o Stanley Cup. Ze tří pokusů prošel do druhého kola jedinkrát.

"Já na Romana vzpomínám jen v dobrém," vyprávěl nedávno serveru Šport.sk Čechmánkův tehdejší parťák Handzuš. "Byl svůj, ale celkově velmi fajn chlapík a kvalitní brankář. Trávili jsme spolu hodně času a vycházeli spolu fakt dobře. Zavařil si ale tím výjezdem z brány…"

O co šlo? Čechmánek v prvním kole play off 2002 trpěl za nepříznivého stavu 0:3 proti Ottawě. Vzhledem k tomu, že Philadelphia v sérii prohrávala 1:2 na zápasy, chtěl český gólman střelecky jalové parťáky vyhecovat. Proto vyjel z brány směrem ke středovému kruhu a svérázně je nabádal, ať hrají lépe.

Způsobil však dusnou atmosféru. Někteří hráči Flyers při následném tréninku schválně stříleli Čechmánkovi na hlavu.

"U nás se výjezd, jaký Roman předvedl, bere jako normální snaha brankáře motivovat mužstvo," vrátil se k momentu Handzuš. "Pro hráče ze zámoří to ale bylo urážlivé. Považovali to za projev neúcty k týmu."

Jedním z hráčů, které Čechmánek naštval, byl zřejmě Roenick. Tehdejší tahoun Philadelphie českého gólmana nikdy neměl v oblibě.

"Vzhledem k tomu, co předváděl v play off, jsem si udělal názor, že do NHL přišel jenom kvůli penězům," líčí slavný Američan ve své knize.

Což v jiné pasáži rozvíjí: "Za svoji kariéru jsem potkal jen pár spoluhráčů, které jsem považoval za ztracené případy. Ve Philadelphii jsem nemohl vystát hraní s Čechmánkem, protože mi přišlo, že jakmile skončila základní část, byl jednou nohou zpátky v Česku. Nezdálo se, že play off bere vážně jako my ostatní. Říkal jsem si, jestli by radši nehrál za svou zemi na mistrovství světa než o Stanley Cup."

"Hráči dostávají výplatu jen v základní části, v play off už ne," doplňuje Roenick. "To, že Čechmánkovy výkony šly z kopce, hned jak mu přestaly chodit šeky, nevypadalo jako náhoda."

Čechmánek skončil ve Philadelphii po třech letech, pak ho výměna odvála do Los Angeles, kde po roce zámořskou kariéru uzavřel.

Po návratu do Evropy už nenavázal na slávu z konce tisíciletí, kdy pomohl proměnit Vsetín v neporazitelný kolos. Zkoušel také podnikat, ale úspěšný nebyl. Nezdary s minipivovarem ho přivedly až před soud. Momentálně Čechmánek trénuje tým zlínské Univerzity Tomáše Bati.