Nejen Jágr a Plekanec. O extraligu je velký zájem, postup neodmítají ani Litoměřice

Kladno je největším favoritem play off hokejové první ligy, ale rozhodně není jediným klubem, který by stál o postup mezi elitu. Ba naopak. Od začátku sezony mají vrcholové ambice i Poruba se Vsetínem, pravděpodobní soupeři v boji o finále. A povýšení by do koše hned nehodily ani Litoměřice, tedy mužstvo, jež překvapivě sahá po účasti v semifinále druhé nejvyšší soutěže.

V play off hokejové extraligy zvládli všichni vítězní čtvrtfinalisté své série za nejkratší možný čas, v první lize může být o nejlepší čtyřce jasno už dnes večer.

Související Hokejisté Třince i Sparty vyřídili soupeře v nejkratší možné době a jsou v semifinále

Jihlava doma odvrací konec s Litoměřicemi za stavu 1:3, stejnému skóre čelí doma také Vrchlabí proti Vsetínu a pražská Slavia na ledě Kladna. Volno má Poruba, jež vyřídila Přerov ve čtyřech zápasech.

Druhá nejvyšší soutěž zažívá specifický ročník v tom, že k postupu mezi extraligovou elitu "stačí" vyhrát zmiňované play off. Šampion nepůjde do žádné baráže, ale rovnou rozšíří extraligové pole na patnáct týmů.

Výrazným plusem pro sportovní atraktivitu prvoligového play off je fakt, že šest ze sedmi mužstev, která jsou ještě ve hře, by možnosti povýšení do extraligy neřeklo automatické "ne".

Jedinou výjimkou je Vrchlabí, nováček, který v základní části překvapil čtvrtým místem, ale nyní ve čtvrtfinále proti Vsetínu výrazně ztrácí. Ústy Petra Dědka, majitele partnerských Pardubic, jež z velké části přispívají k fungování klubu ve Vrchlabí coby své farmy, už se celek z Podkrkonoší vyslovil, že by případný postup odmítl.

"Pokud vítěz první ligy bude chtít do extraligy, posoudí se to v kontextu, o jaký klub se jedná, jak vypadají jeho ekonomické výsledky, jak vypadají podmínky na jeho stadionu," říká ředitel extraligy Josef Řezníček.

Možná je třetí výjimka, ale i žádný postup

Dlouhá léta jsou v extralize kluby, které zcela nesplňují licenční řád, ale mohou hrát nejvyšší soutěž na výjimku. V Litvínově nenajdete minimální počet 3 500 míst na sezení, Mladá Boleslav zase nedosahuje požadované nejnižší celkové kapacity 5000 míst.

Řezníček nepochybuje o tom, že vedení extraligy letos v létě udělí třetí výjimku, pokud bude potřeba. Mezi adepty na postup totiž splňuje řád, co se týče stadionu, patrně pouze Kladno.

"Taková možnost rozhodně existuje. Předpokládám, že kdyby měl někdo takový nedostatek, ale získal by jinak právo extraligu hrát, pak si dovedu udělení výjimky představit," komentuje bývalý obránce a vítěz extraligy s Olomoucí a Karlovými Vary.

Otazník visí nad tím, co se stane, když vítěz licenční podmínky, ať už ekonomické či vztahující se ke klubovému zázemí, nesplní a výjimku od vedení extraligy nedostane, ač bude chtít soutěž hrát. Anebo když play off vyhraje Vrchlabí, byť je tato možnost nyní krajně nepravděpodobná.

Byl by postup nabídnut poraženému finalistovi? Nebo by extraliga dále pokračovala s momentální čtrnáctkou účastníků? "Bylo by to předmětem jednání. Extraliga je naplánovaná tak, že jeden tým do ní postoupí a bude se hrát v patnácti. Předbíhali bychom, kdybychom debatovali, zda ten a ten klub podmínky splní, nebo ne," odmítá Řezníček spekulovat.

Jinými slovy, možné je vše. A je jisté, že pokud by měl poražený finalista nahradit vítěze, který nesplní podmínky, významnou roli by zde sehrála diplomacie a lobbing v zákulisí. Nicméně to doopravdy předbíháme.

Vsetín a Poruba, hlavní kladenští soupeři

O něčem takovém nechtějí ani slyšet v Kladně, které vloni z extraligy smolně sestoupilo a kde cokoliv jiného než návrat tady bude vnímáno jako jednoznačné zklamání. "Kdo jiný by měl postoupit? Kladno do extraligy jasně patří," hlásil v polovině února Nicolas Hlava, útočník Rytířů.

Dobře také odhadl, že dva klíčoví kladenští muži Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec vyladí formu právě na play off. Plekanec po čtyřech duelech se Slavií vede klubovou produktivitu s dvěma trefami a čtyřmi přihrávkami, Jágr je ve 49 letech s jedním gólem a čtyřmi asistencemi druhý.

Od začátku sezony vyhlašovali postupové ambice v Porubě a Vsetíně. Jejich příběh je podobný také v tom, že před koncem základní části oba týmy měnily trenéry a musely absolvovat předkolo play off. Pátý Vsetín vyřadil dvanácté Ústí, Poruba jedenáctý Prostějov. V semifinále nejspíš Ostravané a Valaši narazí na sebe navzájem.

"Musí se sejít strašně moc věcí, ale my se postupu nebráníme. Půjdeme si za ním," vyprávěl porubský generální manažer Pavel Hinner před startem sezony serveru Hokej.cz. Tři kola před koncem základní části nastoupili na střídačku trenéři Karel Suchánek a David Moravec a nyní s týmem táhnou šňůru deseti vyhraných zápasů v řadě.

O měsíc dříve převzal Vsetín kouč Roman Stantien a v závěru základní části s ním vyhrál osm utkání z devíti. V play off si drží klubová legenda prozatím bilanci šest ku dvěma. "Když postoupíme, budeme připraveni. Vsetín si nezaslouží nižší ambice," tvrdil v únoru jednatel klubu Daniel Tobola, přestože tehdy byl Vsetín v tabulce až devátý.

Litoměřice by pro extraligu udělaly maximum

Překvapením play off jsou Litoměřice, které v posledních letech slouží jako základna svazového projektu pro obehrávání hráčů mládežnických reprezentací. Tudíž si před sezonou nekladou konkrétní vysoké cíle a ještě nikdy v historii nehrály semifinále první ligy.

"Na druhou stranu by bylo špatné, kdybychom po těch mladých hráčích nechtěli nejvíce, co lze dokázat," usmívá se předseda klubu Daniel Sadil. "Mám obrovskou radost z toho, jak se prezentujeme, a jsem nadšený z výkonů, které podáváme," doplňuje.

Po základní části sedmé Litoměřice zdolaly v předkole desátý Sokolov v sérii na pět utkání a byť čtvrtfinále zahájily prohrou na ledě favorizované Jihlavy, nyní nad Duklou vedou už 3:1. "Projekt se pořád vyvíjí a je za ním obrovský kus práce. Děláme vše pro to, abychom zde přichystali hráče pro mládežnické reprezentace i pro jejich mateřské extraligové oddíly," vysvětluje Sadil.

Jak by tedy klub tohoto ražení přistoupil k možnosti postoupit výše, kdyby svou letošní jízdu dotáhl až k celkovému vítězství v play off?

"Nemáme ambice na postup, nedovoluje nám to současný ekonomický stav ani situace kolem stadionu. Ale kdyby taková situace nastala, udělali bychom maximum. Neodpovím vám tak, že by Litoměřice extraligu hrát nechtěly, určitě bychom to hned neodmítli," míní Sadil. Momentálně na severu Čech tedy platí tradiční "chceme dojít co nejdál".

Zato Jihlava se ambicemi postoupit netajila, přestože chce v prosinci začít bourat stadion a následně začít s dvouletou výstavbou nového. Aktuálně to ovšem s extraligovými šancemi vypadá i na ledě bledě.

Stejně jako u Slavie, jež o postupu nemluvila nijak nahlas, spíše o něm tajně snila. Oživit mizivé naděje se pokusí parta kolem Jana Nováka nebo Petra Vampoly od 17:20 před kamerami ČT Sport. Jenže v Kladně už bude mít proti Jágrovi, Plekancovi a spol. nůž na krku.