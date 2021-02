Ve 49 letech klíčem k postupu. Je masakr, co Jarda předvádí, říká Jágrův spoluhráč

Jaromír Jágr dnes slaví 49. narozeniny. Rok před padesátkou má být přitom největší zbraní hokejového Kladna v boji o návrat do extraligy. "Bez Jardy nemáme šanci," soudí klubová ikona Milan Nový. "Nechápu, jak to zvládá," kroutí hlavou Jágrův spoluhráč Nicolas Hlava. Angažmá u Rytířů považuje za splněný sen.

Jaromír Jágr má být v play off první hokejové ligy největší zbraní Kladna. Dnes slaví 49. narozeniny. | Foto: ČTK

Už před dvěma lety se Jaromír Jágr v sedmačtyřiceti letech stal nejstarším střelcem v dějinách profesionálního českého hokeje. Ani o dva roky později nekončí. Ba naopak, po 49. narozeninách má před sebou stejnou misi jako tenkrát. Vrátit Kladno do hokejové extraligy. Limity neustále posouvá dál.

Milan Nový, po jehož boku Jágr před 33 lety vstupoval do dospělého hokeje, tvrdí, že je pro Rytíře stěžejním hráčem. "Bez něj nemáme šanci," říká jasně kladenská legenda a nejlepší střelec československé historie.

"Zatím tolik nezáleží na tom, kolik má bodů. I kdyby stál jen na střídačce, má hráčům co dát. Je to vůdčí osobnost. Stačí, když spoluhráči vidí jeho tréninkové úsilí, a pak musí sami přirozeně přidat," pokračuje Nový.

Nicolas Hlava, Jágrův o 22 let mladší parťák, jeho slova potvrzuje. "Na začátku sezony stál Jarda na střídačce. Když jsem se pak zamyslel nad tím, že mi vlastně radí Jágr, považoval jsem to za splněný sen. Už když přišel s námi jen trénovat, bylo to pro mě neobvyklé," přiznává.

Na Jágrovi obdivuje v jeho věku fyzickou i mentální připravenost. "Hrát skoro v padesáti letech na profesionální úrovni, to je slušný masakr. Je pro mě nepochopitelné, jakou má Jarda pořád chuť do hokeje. Stále je schopný ladit formu, zápas od zápasu se zlepšuje," vidí Hlava.

V aktuální sezoně druhé nejvyšší Chance ligy odehrál člen Triple Gold Clubu za Kladno třináct utkání s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí.

Jak se Jágrovi ráno vstává?

S mateřským klubem má spoustu starostí v roli majitele, přesto se zatím nevzdává ani pozice hráče. "Překvapuje mě, že jede dál, i když nemohou na hokej fanoušci. Tvrdí, že hraje pro ně. Milují ho, vyprodává stadiony. Klobouk dolů, že do toho šlape i bez nich," klaní se Hlava.

"Cítí, že je na ledě potřeba. Když třeba na pár utkání venku nebyl, hned to bylo horší," přidává Nový. "Někdy se ho musím zeptat, jak se mu vstává po těch více než třiceti sezonách v profi hokeji. I ve 49 letech má v sobě ten drajv, to je neuvěřitelné. Mladí by to měli odkoukat," podotýká.

Pro Hlavu je nepochopitelné, jak Jágrovo tělo zvládá zátěž. "Já jsem skoro o polovinu mladší a kolikrát se vzbudím totálně rozlámaný. Jarda je navíc obrovský, s jeho váhou a v jeho věku se takhle hýbat? Neuvěřitelné. Jen samotné tréninky pro něj musí být nesmírně těžké," přemýšlí útočník, který okusil extraligu v 61 zápasech za Chomutov a Karlovy Vary.

Právě vysokou hmotnost Jágr v poslední době velmi často zmiňuje. Už když se před dvěma lety po vleklých zdravotních problémech vracel do hry, stěžoval si, že se 118 kily se hrát nedá. V probíhající sezoně se 189 centimetrů vysoký křídelník dostal údajně dokonce na 120 kilo.

Pár dní před narozeninami pobavil příběhem na Instagramu. "Chtěl jsem těch 120 srazit na 108. Teď jsem na 117 kilech, vrátím se domů a mám tady plný talíř," vyprávěl Jágr v krátkém videu s ustaraným výrazem a ukusoval sušenky, které mu napekla přítelkyně Dominika.

Vtípky jedou pořád, obleče jediné džíny

"Rozhodně to myslel s nadsázkou, nicméně je pravda, že má hodně rád sladkosti," usmívá se Hlava. "Stravu musí dodržovat, ale jen ať si občas dopřeje. Kdyby se cítil opravdu zle, že je až moc těžký, opřel by se do shazování mnohem více," je přesvědčený odchovanec Pirátů.

Zároveň potvrzuje, že tělesná kondice Jágra je v šatně Rytířů velkým tématem. "Sám si dává sladké a v kabině se nerozdělí? Je to jeho věc," popichuje Hlava. "Jarda sám říká, že už obleče jediné džíny. Když mu člověk něco řekne, je fajn, že se nikdy neurazí. Ba naopak, často sám přiloží pod kotel a umí si ze sebe udělat legraci," oceňuje.

Legrácky a vtípky prý od Jágra létají pořád, tak jak se i dříve tradovalo například od jeho reprezentačních spoluhráčů. "Někdy nemá náladu, ale to padne na každého člověka. Jinak si myslím, že do kabiny chodí rád. Je na něm vidět, že i tuhle atmosféru si chce stále užívat," všímá si Hlava.

Speciální oslavu pro svého šéfa kladenský tým nechystá. "Možná Jardovi dáme něco menšího, extra jsme to neřešili. On už nám nějakou svačinku přinesl," prohodí hráč, který v Kladně sbírá v průměru bod na zápas a v klubové produktivitě mu patří druhé místo za Tomášem Plekancem.

S druhým hráčem, který v NHL dosáhl na metu tisíce zápasů, zatím Jágr nenastupuje v jedné formaci. Rozehrává se v třetím útoku. "Až půjde do tuhého, jsem si jistý, že budou hrát spolu. Už dohromady něco odehráli, vyhoví si," předpokládá Nový.

"Pleky ví, jak s Jardou spolupracovat. U mladších kluků vidíte úsilí, jenže Jardův počítač v hlavě je strašně rychlý. Chtějí mu přihrát, často to však je tak, že šance vytváří jen on jim. Pak se zlobí, že je nepromění, což se nedivím," konstatuje devětašedesátiletý Nový, který má na kladenské zápasy přístup i v současnosti a pravidelně je chodí sledovat.

Samotný Jágr postup neuhraje

Sedm kol před koncem základní části první ligy je Kladno třetí, nicméně se stejným počtem bodů (53) jako vedoucí Vrchlabí a druhá Jihlava. "Bude to hodně těžké, liga je vyrovnaná. Jarda bude v play off hrozně platný, ale musíme hrabat všichni. Ne spoléhat na to, že nám postup sám vyhraje," uvědomuje si Hlava.

V čem vidí hlavní přínos olympijského šampiona a dvojnásobného mistra světa? "Už mu to logicky tolik nebruslí, ale v klíčových situacích na sebe dokáže navázat hráče a přihrát do obrovské šance. Pořád je v útočném pásmu ohromně silný," vypočítává.

V předloňské honbě za extraligou vyprodukoval Jágr v jedenácti duelech baráže třináct bodů a v rozhodujícím utkání proti Českým Budějovicím nasázel v dresu Kladna čtyři góly. V extralize ale svůj tým neudržel.

Tentokrát Rytířům k návratu stačí vyhrát play off první ligy. Žádná baráž, vítěz rovnou povýší. "Vrchlabí nejspíš ne, ale Jihlava a Poruba rozhodně chtějí postoupit. Myslím, že právě Dukla a Rytíři si to rozdají ve finále. Nebude to vůbec lehké," upozorňuje Nový.

"Já si na druhou stranu říkám, kdo jiný by měl postoupit? Jihlava podle mě teď podmínky na extraligu nemá, chce stavět nový stadion. Poruba by byla už druhým ostravským týmem v nejvyšší soutěži. Zato Kladno tam jasně patří. Měli bychom si srovnat v hlavě, proč v týmu jsme, a doufám, že klub vrátíme nahoru," uzavírá odhodlaně Hlava.

Poslední fázi základní části první ligy zahájí Kladno ve středu doma proti Prostějovu. Jágr by znovu neměl chybět, poprvé jako devětačtyřicetiletý.