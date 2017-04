Eliáš se při loučení neubránil slzám. Dojala ho rodina, fanoušci skandovali jeho jméno

před 46 minutami

Patrik Eliáš se loučil s organizací New Jersey Devils a svou úspěšnou kariérou za mořem. V závěrečném duelu proti Islanders odmítl nastoupit, ale rozloučení si užil při rozbruslení s týmem a následném ceremoniálu, kterého se účastnily také Eliášova manželka a dvě dcery. V příští sezoně vyvěsí na stadionu New Jersey dres se šestadvacítkou ke stropu.

Newark - Emotivní loučení s kariérou prožil útočník Patrik Eliáš před sobotním závěrečným domácím utkáním New Jersey s New York Islanders. Pokus o návrat po zranění kolena čtyřicetileté legendě Devils v této sezoně nevyšel a 31. března oznámil český hokejista odchod z NHL. Odmítl i nabídku na start aspoň v závěrečném duelu proti Islanders a rozloučil se tak se svým osudovým týmem předzápasovým rozbruslením a ceremoniálem.

Eliášovy dcery vhodily čestné buly

Eliáš držel emoce na uzdě, když fanoušci v Prudential Center po rozbruslení a jeho návratu na led před oceněním opět skandovaly "Patty! Patty!", ale po následném překvapení už se neubránil slzám. Příchodem na červený koberec jej dojaly manželka Petra s dcerami, šestiletou Sophií Gabriellou a tříletou Kailou Patricií.

"Držel jsem se, dokud nepřišly holky. Nečekal jsem to. Věděl jsem, že mluvili o něčem speciálním. Jsou to samozřejmě pro mě nejdůležitější lidé, které si můžu přát," řekl Eliáš zámořským médiím. Dcery následně ruku v ruce vhodily čestné buly, které s nejproduktivnějším hráčem v historii Devils absolvoval bývalý spoluhráč Stephen Gionta, který v současné době hraje za Islanders.

Eliášovy rozlučkové akce s New Jersey Devils začaly už v úterý. Před zápasem s Philadelphií slavnostně vhodil úvodní buly, pozdravil se s hráči i s 14 tisíci diváků. V pátek si s týmem také poprvé a naposledy v sezoně zatrénoval. V příštím ročníku New Jersey vyvěsí dres s jeho číslem 26 ke stropu haly Prudential Center.

Nastoupit odmítl ze solidarity

Eliáš je klubovým rekordmanem Devils v počtu branek (408), asistencí (617), bodů (1025), branek v přesilových hrách (113), bodů v početních výhodách (333) i vítězných gólů (80). V play off drží maxima v počtu gólů (45), přihrávek (80), bodů (125), branek (21) i bodů (52) v přesilovkách a o další se dělí s šesti vítěznými trefami se Scottem Stevensem, Petrem Sýkorou, Claudem Lemieuxem a Jamiem Langenbrunnerem.

Naposledy hrál 9. dubna loňského roku, kdy pomohl k vítězství nad Torontem třemi body za gól a dvě asistence. O měsíc později podstoupil operační zákrok pravého kolena, už druhý během čtyř měsíců. Od září až do února se připravoval na možný návrat do NHL, pak se definitivně rozhodl, že to nepůjde. I proto, že nebyl dva měsíce na ledě, odmítl nabídku se rozloučit zápasem proti Islanders.

Ale nebyl to jediný důvod. "Nebylo by to férové pro kluky, kteří trénují celý rok. A také Islanders stále bojovali o play off. Nechtěl jsem se stavět do takové pozice. Mohl bych se zranit, nebo by z toho měli kluci špatný pocit, nebo by to mohlo nějak ovlivnit zápas. To jsem nechtěl," vysvětlil Eliáš.

Pokračovat by mohl v Evropě

Rozhodl se proto rozloučit jen účastí na rozbruslení a při ceremoniálu. "Při rozbruslení se mi podařilo jednou překonat Coryho Schneidera, to mě potěšilo," usmíval se Eliáš. "Chci, aby si mě fanoušci pamatovali jako hráče, který dokázal vykouzlit úsměv na jejich tvářích a zaujmout je natolik, aby znovu přišli na zápas," dodal odchovanec Třebíče, který do NHL zamířil v roce 1995 z tehdy extraligového Kladna.

Eliáš po ohlášení konce kariéry v NHL nevyloučil pokračování v Evropě. "Nevím. V Evropě je hokej jiný, je to pro tělo jednodušší. Fyzicky se cítím lépe než před rokem. Půjde spíš o psychický aspekt, jestli budu chtít pokračovat. Nejsem nijak rozhodnutý, uvidíme, co se stane v létě," dodal Eliáš.

