před 1 hodinou

Bez zcela výjimečného Jaromíra Jágra by právě on byl nejproduktivnějším Čechem v historii slavné NHL. Jen z toho je patrné, jak skvělou kariéru Patrik Eliáš prožil. Nyní - ve 40 letech - má jasno: "Jsou důležitější věci než hokej." Šikovný útočník vejde do historie neobyčejnou věrností. Za mořem nikdy neopustil klub New Jersey Devils.

autor: Daniel Poláček | před 1 hodinou

Související články