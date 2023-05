Kubalík má fazónu, ale přidat se musí i další, říká Vlasák. Nasazení gólmanů se divil

Bývalý hokejový útočník Tomáš Vlasák má ve sbírce tři zlata z mistrovství světa. Letos navštívil dějiště šampionátu osobně, aby v roli fanouška i sportovního manažera Plzně zhlédl nejen česká utkání proti Kazachstánu a Lotyšsku. V příštích zápasech by podle něj národní tým měl více zapnout hned na začátku.

Co ukázaly první tři zápasy Čechů na turnaji? Na čem musí pracovat?

Se Slováky jsme hráli divokou první třetinu, ale ten zápas měl svou úroveň a zvládli jsme ho. Proti Kazachstánu jsme byli lepší, zvládli jsme to i díky přesilovkám, i když to utkání by nemělo být nějakým měřítkem. Proti Lotyšům už jsme lepší nebyli, oni byli hladoví a šli za vítězstvím víc. Musíme být nachystaní od začátku na každého, jinak se tempo špatně chytá.

Český tým táhnou tři výrazné osobnosti. Jaký pokrok v posledních letech udělal Dominik Kubalík, kterého znáte z Plzně?

Udělal obrovský progres. Dvakrát byl nejlepším střelcem extraligy, ve Švýcarsku vyhrál produktivitu ligy. První sezonu v NHL měl parádní, teď už se ustálil po výměně v Detroitu. Kubalda je v nejlepším hokejovém věku a potvrzuje, že střeleckou fazónu má.

Funguje mu souhra s Romanem Červenkou, který svými dvěma chytrými pasy zařídil s Lotyši aspoň bod.

Jasně, Červus to celé tvoří. Když to pak Kubalda dostane nalité, je tam obrovská šance, že se trefí. Ránu má přesnou, rychlou, jsou to jeho největší přednosti.

Nespoléhají Češi na tyto hráče až příliš? Kubalík se trefil třikrát, stejně jako Lukáš Sedlák, Červenka jednou. Žádný jiný český útočník ještě na MS neskóroval.

Chtělo by to, aby se chytili i ostatní kluci. Vzrostlo by jim sebevědomí a věřili by si do těch nejdůležitějších zápasů. Doufám, že postupně se přidají další střelci. Slovince a Nory bychom měli zvládnout, pokud k tomu přistoupíme tak, jak se má.

Jak čtete situaci s gólmany? Karel Vejmelka, jediný brankář z NHL, zatím nechytal. Naopak Šimon Hrubec nebyl proti Slovákům ani Lotyšům zrovna nejjistější.

Nikdo nevíme, proč Karel ještě nechytal. Je to věc trenérů, ti mají své plány a nic k tomu neřekli. Proti Lotyšsku to nebyl zápas, který by gólman výrazně ovlivnil. Nezachytili jsme tempo, Lotyši nás přestříleli, což nebývá zvykem. Šimon to neměl jednoduché. Uvidíme, jak trenéři ten rébus vyřeší.

Nedostávají brankáře zbytečně pod tlak? Tím, jak v rozhovorech mlží, a novináři se logicky ptají, proč ještě nechytal Vejmelka.

Těžko říct. Zřejmě mají nějakou interní komunikaci s brankáři. Taky jsem se divil, proč Karel ještě nechytal. Pokud s ním nějak počítají, měl by se do toho dostat.

Letos Češi poprvé prohráli s Lotyši, vloni se stalo něco podobného s Rakušany, ale pak David Pastrňák svým příletem vše otočil. Jak věříte současnému týmu, který už v Rize nikdo nedoplní?

Bude záležet, jestli se vrátí Filipové Chytil s Chlapíkem, to by nám do ofenzivy hodně pomohlo. Naše síla by byla větší. Nikdo další už nepřijede, je to jen o těch klucích, kteří v Rize jsou, a já věřím, že tým svou sílu má. Jen jak jsem říkal, bylo by dobré, kdyby se bodově chytili i ostatní.

Vedle českých duelů jste sledoval zápas Slováků s Kanadou. Jak vás potěšil výkon mladého brankáře Samuela Hlavaje, který bude v příští sezoně chytat u vás v Plzni?

Byl to jeho první těžký zápas na mezinárodním turnaji a zvládl to velmi dobře. Jsme rádi, že v něm potenciál je. Doufám, že u nás ho bude s trenérem brankářů Rudou Pejcharem rozvíjet a půjde nahoru. Věřím, že Samuel bude v Plzni oporou.

Díval jste se na MS i po jiných hráčích, kteří by mohli Plzeň posílit?

Určitě. Někteří hráči jsou pod smlouvou, někdo ne. Uvidíme, jaké možnosti se nám otevřou. Potřebujeme do Plzně ještě rozdílového centra.