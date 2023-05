Trénink začal nadějně, pak se Chytilův stav zhoršil. To Chlapík je blízko návratu

Po pondělní porážce českých hokejistů s Lotyšskem 3:4 v prodloužení přicházejí částečně pozitivní zprávy. Filip Chlapík, který se zranil hned zkraje turnaje, by mohl nastoupit už do čtvrtečního utkání MS proti Slovinsku. U dalšího maroda Filipa Chytila je situace složitější.

Riga (od našeho zpravodaje) - Čeští hokejisté si na mistrovství světa v Tampere a Rize užívají den volna. Jedou do populárního lázeňského města Jurmala, které leží jen kousek od Rigy. Užijí si tamní pláž nebo lázně.

Ne všichni ale měli celodenní volno. Plánovaného úterního tréninku se zúčastnili dva hráči - Filip Chlapík a Filip Chytil. Ten na led haly Daugava, kam hokejisty musí vozit z hlavní arény kloubový autobus, vyjel s celoobličejovým krytem.

Poranění v obličeji mu způsobil zásah hokejkou na konci první třetiny předposledního zápasu proti Kazachstánu.

To Chlapík je na marodce už od úvodního klání proti Slovákům, kde ho kontroverzním bodyčekem srazil Patrik Koch.

"U Chlapíka je to mírně pozitivní, ale co se týče Chytila, tak musíme jít den za dnem. Cítil tlak v místě, kam dostal zásah," prohlásil kouč národního mužstva Kari Jalonen po návratu opor z Daugavy.

Bližší informace následně podal týmový doktor Antonín Chochola.

Začal dobrými zprávami. "Chlapík se vrátil se na led a jeho stav vypadá velice příznivě, takže by se mohl vrátit do turnaje v plné zátěži," informoval.

Střelec, s nímž trenéři počítali na křídle druhé formace, by mohl hrát už ve čtvrtek odpoledne proti Slovincům, byť jisté to ještě není.

"Musíme jít postupnými kroky. Nejdřív musíme vidět, jak vypadá v klasickém tréninku," upozornil Chochola.

Doplnil, že Chlapík odnesl bodyček zraněním v horní části těla, ale vyloučil otřes mozku, o němž se spekulovalo.

A Chytil, hlavní hvězda mužstva? "Utrpěl úraz po nárazu hokejkou do obličeje, což je velice nepříjemné a bolestivé poranění. A bolestivost ještě přetrvává. Dnes jsme zkusili zátěž během tréninku. První polovina vypadala dobře, ve druhé se stav zhoršil a nastoupila bolestivost. Zmírníme tedy v zátěži a budeme pokračovat léčbě, aby mohl v turnaji pokračovat," líčil Chochola.

Nedokázal nicméně říct, kdy by Chytil mohl naskočit do zápasu.

Elitní centr Česka musel se zraněním na stehy a dostává prášky proti bolesti. Jestli utrpěl i zlomeninu, se neví. "To v tuto chvíli nebudeme specifikovat," odmítl Chochola zacházet do detailů, jak je to v profesionálním hokeji běžné.