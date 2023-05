Slováci řešili před klíčovým duelem dusno v týmu. Za nás létaly pěsti, smál se trenér

Slováci stojí na hokejovém mistrovství světa před klíčovým zápasem proti Norsku. Šanci na postup do čtvrtfinále jim dá jedině výhra za tři body. V kabině ale po překvapivé porážce od Kazachstánu a vydřené výhře se Slovinci nepanuje zrovna ideální nálada. Konec posledního utkání doprovodil konflikt mezi hráči na ledě.

Od 11:20 nastoupí Slováci k poslednímu zápasu ve skupině v Rize proti Norsku. Jiný výsledek než vítězství v 60 minutách jim vezme šanci na čtvrtfinále. Pokud tři body získají, budou večer držet palce Švýcarům, aby v základní hrací době porazili Lotyše.

Jen tato souhra je dostane na postupové čtvrté místo.

Do takové situace uvrhla Slováky hlavně překvapivá páteční prohra 3:4 na nájezdy proti Kazachstánu. V neděli se pak svěřenci kanadského trenéra Craiga Ramsayho protrápili k výhře 1:0 nad Slovinci.

"Kdyby to bylo 5:0 po první třetině, lidé doma by vypínali televize. Ale ne, bylo by pro nás lepší, kdybychom vedli s větším náskokem," vracel se k neděli později s už odlehčeným tónem útočník Libor Hudáček.

Jeho činy v závěru utkání přitom mohly stát Slováky výhru. Nejdříve vyloučení v 57. minutě, při kterém rozhodčí naštěstí pro Hudáčka chybně vyloučili i soupeře Žigu Panceho.

A potom při hře Slovinců bez brankáře dva neúspěšné pokusy trefit prázdnou branku soupeře. Hra se po zakázaném uvolnění vrátila do slovenského pásma a Jan Drozg mohl 13 sekund před koncem vyrovnat. Brankář Stanislav Škorvánek zasáhl s pořádnou dávkou štěstí.

Na Hudáčka se okamžitě po závěrečném hvizdu obořili kapitán Marek Hrivík a další útočník Peter Cehlárik. Došlo i k lehkému postrčení.

"Nerozumím tomu. Vedeme a jsme v pozici, kdy máme kontrolovat hru. Přesto si to zase zkomplikujeme. Střílíme na prázdnou branku v zápase, kdy nám jde o čtvrtfinále. Nechápu," kroutil hlavou kapitán Hrivík hned po utkání v rozhovoru pro slovenskou televizi RTVS.

"I během samotného zápasu jsem mezi hráči viděl dohadování, ale ne zrovna konstruktivním způsobem," hodnotil posléze v televizi expert a bývalý reprezentační obránce Slováků Boris Valábik.

"Hudáček na sobě určitě cítí tlak. Je v týmu od toho, aby dával góly, ale nejde mu to. Snažit se zlomit to takhle je velmi riskantní a lídři mu dali jasně najevo, že se jim to nelíbí," dodal.

Trenér Ramsay se při zmínce o roztržce svých svěřenců jen pousmál a řekl: "Za mých časů létaly mezi spoluhráči běžně pěsti."

Hudáček před měsícem vyhrál českou extraligu s Třincem, na MS ještě v šesti utkáních neskóroval. Přestože třeba v některých pasážích zápasu proti Kanadě soupeřům na ledě doslova motal hlavy, potom si své vystoupení pokazil zbytečným vyloučením do konce utkání.

Slováci znehodnotili sympatické výkony z počátku turnaje nemastnými neslanými výkony s Kazachstánem a Slovinci. A rázem jim jde o účast v play off.

V pondělí Hudáček uznal, že se na konci nedělního duelu nezachoval správně. Z utkání proti Norsku, které už sice postoupit nemůže, avšak zvedlo si náladu senzačním triumfem proti Kanadě, si starosti nedělá.

"Že musíme vyhrát? Musíme jen zemřít. Víme, o co hrajeme a že máme dát více gólů než soupeř," odpovídal slovenským novinářům.

S těmi se po dobu celého turnaje vůbec nebaví jiný slovenský útočník Richard Pánik, který přiletěl na světový šampionát po čtyřech letech.

"V neděli nejenže odmítl rozhovor, ještě počastoval novináře vulgárním dodatkem, ať nepíší ko*otiny. Kdybychom zašli do detailů, porušil tím status reprezentanta o slušném chování na veřejnosti," napsal v komentáři pro deník Šport novinář Tomáš Prokop.

"Měl by si uvědomit, že ne my novináři chceme slyšet jeho odpovědi, ale čeká na to hokejový národ, který sleduje zápasy v milionových počtech," dodal na adresu majitele 541 startů v NHL.

Atmosféra ve slovenském týmu není nejlepší. I tak mají Slováci stále slušnou šanci základní cíl v podobě postupu do čtvrtfinále splnit.

Navázali by tak na předchozí dva šampionáty v Rize a Tampere. Předtím čekali na účast mezi nejlepší osmičkou dlouhých osm let od MS 2013. Na loňské olympiádě v Pekingu ukořistili překvapivý bronz.