Zvýšené sebevědomí navzdory porážce. Se Švýcary jsme drželi krok, těšilo Čechy

Čeští hokejisté narazili na mistrovství světa v Rize poprvé na těžkou váhu. Švýcaři budí respekt soupiskou plnou známých jmen z NHL a turnajem zatím prochází velmi suverénně. Výhrou 4:2 jako první nedovolili Čechům bodovat, přesto byla parta kolem kapitána Romana Červenky při ohlasech spíše pozitivní.

Červenka po chybě švýcarské obrany v sedmé minutě otevřel skóre a podtrhl dobrý nástup českého výběru. Švýcaři pak ale třemi góly duel otočili a především ve druhé třetině soupeře přehrávali.

Dominik Kubalík ve třetím dějství snížil na 2:3, nedlouho poté však Češi inkasovali počtvrté a ztrátu už nedohnali. Kubalík osmým gólem už v šestém zápase turnaje překonal český střelecký rekord MS.

Sedmkrát skórovali na šampionátu Vladimír Vůjtek a Martin Procházka v roce 1997, Michael Frolík před čtyřmi lety v Bratislavě a David Pastrňák vloni ve Finsku. Kubalík má před sebou ještě minimálně dvě utkání, s bilancí 8+4 navíc vévodí bodování turnaje.

"Ale měl jsem ještě aspoň tři další tutovky. Pokaždé jsem to řešil jinak. Golfákem, střelou na dřevěnou nohu, mezi betony. Trochu jsem nevěděl, kam s tím. Mrzí mě to, protože kdybychom vyrovnali na 3:3, mohlo to vypadat jinak," hodnotil kanonýr.

"Byl to zatím nejtěžší zápas, Švýcaři nám nastavili zrcadlo. Rozhodně bych byl raději, kdybychom vyhráli, ale nemám z toho špatný pocit. Rozdali jsme si to s nimi, neměli jsme problém s rychlostí. Mělo to z obou stran dobrou úroveň," pokračoval útočník Detroitu.

"Takhle bychom chtěli hrát. Velmi dobrý zápas, rychlý, soubojový, s ukázkami šikovnosti hráčů. Když vítězíte, máte sebevědomí. Pokud prohrajete, musíte to vzít jako lekci," shrnul trenér českého týmu Kari Jalonen.

Stejně jako hráči uznal, že Švýcaři jeho mužstvu nejvíce zatápěli v prostřední části, kdy to měli Češi z vlastního pásma daleko na střídačku.

"Tam byli určitě lepší. Musíme dříve ukončovat souboje u nás v pásmu, aby se nedostali do toho, jak se tam točili. Po nějaké době na ledě je pak člověk unavený, měli jsme k tomu přistoupit drobet aktivněji," vracel se ke druhé třetině Kubalík.

"Zdálo se, že ve druhé třetině přidali. My jsme udělali blbé fauly, byla to škoda. Ale nemáme se za co stydět, nechali jsme na ledě všechno," říkal brankář Marek Langhamer, který se do branky vrátil týden po zápase s Kazachstánem.

Soupeř z alpské země mu činil problémy častým provozem před brankou. "Jen co vylétla střela, okamžitě u mě byli dva hráči. Musím přiznat, že to dělají opravdu dobře, moc jsem toho neviděl. Mají super tým a zdá se, že jim to skvěle klape," popisoval.

"Byl to těžký zápas, ale i přes porážku nám to může dát sebevědomí. Můžeme hrát i s týmem, jako je Švýcarsko. Drželi jsme s nimi krok," doplnil gólman.

V pondělí a úterý se na MS dohrají základní skupiny a Češi poznají protivníka na čtvrtfinále. Zároveň zjistí, zda se budou ke klíčovému utkání přesouvat do Tampere, nebo zůstanou v Rize.

Je jisté, že skupinu B vyhrají Švýcaři. Od zavedení současného systému šampionátu se jim to povedlo potřetí (po MS 2013 a 2022). Postup nemine Česko ani Kanadu, čtvrtá místenka zbude pro Lotyše, nebo Slováky.