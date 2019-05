Bratislava fandí Čechům, hlásí Golonka. Říha podle něj poskládal skvělé mužstvo

před 39 minutami

Nelíbilo se mu zařazení Slováků do Košic, raději by domácí tým viděl v Bratislavě. Přesto bude legendární útočník Jozef Golonka docházet v hlavním městě na stadion a držet během hokejového MS palce i českému týmu. Družina trenéra Miloše Říhy má podle jednaosmdesátiletého Golonky dobré vyhlídky a slušnou šanci na medaili. Slovenská reprezentace by mohla překvapit.

Jak jste naladěný před startem hokejového svátku?

Pozitivně. Žiju v Bratislavě, kde je všechno připraveno a vládne tu dobrá nálada. Budu se chodit dívat na zápasy českého týmu, který je pro mě jako domácí, protože dodnes mám velmi živé vzpomínky na společné československé mužstvo. Takže držím palce našim chlapcům i Říhově partě a doufám, že to dobře dopadne.

Šampionát letos začíná o týden později než obvykle, a proto dorazí více hráčů z NHL. Těšíte se na turnaj i z tohoto pohledu?

Jsem rád, že je to tak a že ani hráči NHL už na mistrovství světa nehledí jako na béčkovou akci. Každý chce titul, i profesionálové z NHL přišli na to, že reprezentovat se vyplatí. Prodlužují si sezonu a podle mě se nemusí potom tolik nadřít při přechodu do dalšího ročníku. Švédové, Rusové, Kanaďané, Američané postavili nabouchaná mužstva. Je velmi pozitivní, jaké mužstvo dal dohromady trenér Miloš Říha, kterému přijeli téměř všichni hráči. Těším se na úžasné bitvy.

Jak se vám líbí slovenský tým se šesti posilami z NHL?

Bohužel jsme trochu zaspali dobu, ale letošní tým nevypadá vůbec špatně. Je otázka, jak si chlapci budou rozumět a jak se nám podaří těžký start MS. Tomáš Tatar by měl být výraznou postavou, Andrej Sekera byl dlouho zraněný a mladíci Erik Černák a Christián Jaroš nemají na mezinárodní scéně ještě tolik zkušeností. Ale rozhodně jsou příslibem do budoucna. Mančaft je věkově různorodý, ale věřím, že by pár hezkých výsledků uhrát mohl.

Češi i Slováci čekají na medaili už sedm let, slovenský tým dokonce od roku 2013 nehrál čtvrtfinále. Čekání už je dlouhé, že?

To teda ano. Je pravda, že už se nedá vůbec nikdo podcenit. Outsideři už v dnešní době zkrátka neexistují a každý může porazit každého.

Před osmi lety v Bratislavě postavili Slováci papírově velmi silné mužstvo, ale hráče jako by svazoval až příliš velký tlak domácího prostředí. Mohla by jim letos menší očekávání pomoct?

Snad ano, doufám v to. Tehdy jsme měli opravdu dobrý tým, snad až na medaili, ale dopadlo to špatně. Letos mi připadá naše mužstvo citlivě poskládané, mísí se v něm mládí a zkušenosti. Pokud se podaří nastolit dobrou taktiku a disciplínu, máme šanci.

Jak se díváte na kauzu s reprezentačními dresy, která před startem MS otřásala Slovenskem? Kvůli tlaku politiků budou hrát Slováci se státním znakem místo nového svazového loga.

Mrzí mě, jak se to řeší a přetřásá. Hráči si musí uvědomit, že hrají za Slovensko, a musí se zaobírat jen vlastní hrou a tím, co patří k hokeji. Otázka dresů je nedořešena politicky, ale ať si to řeší funkcionáři. Hráči se musí soustředit na svůj výkon, i kdyby měli na dresu krokodýla. Buďme rádi, že pořád můžeme hrát v áčkové skupině MS, bojovat o čtvrtfinále a věnujme se hokeji.

Přestože žijete v Bratislavě a slovenský tým odehraje svou skupinu v Košicích, cítíte, že se celá země těší, až turnaj vypukne?

Začnu zeširoka. Možná jsem si udělal mnoho nepřátel, když jsem řekl, že by Slováci měli hrát v Bratislavě, ale podle mě by to bylo zkrátka lepší z hlediska celé infrastruktury. Bratislava je blízko Vídně, Budapešti, mohli bychom zlákat do Bratislavy turisty, které potřebujeme. Zato v Košicích stávkovali řidiči městské dopravy a hrozí, že v tom budou pokračovat i v době MS. Zneužívají sport k ekonomickým úkonům. Já chápu, že bojují za vyšší plat, ale přece to nebudu dělat při sportovní akci, která je pro celou zemi takhle důležitá.

Jaké to podle vás bude v Košicích po sportovní stránce?

Já věřím, že bezproblémové. Myslím, že Košice jsou dobře připravené. Ale mrzí mě, že si kazíme atmosféru před MS tématy, jako jsou dresy nebo stávka řidičů, která nemají se sportem nic společného.

Myslíte, že Slováci v Bratislavě budou fandit českému týmu?

Stoprocentně. Sounáležitost mezi našimi národy by měla zůstat taková, jaká je. Češi budou mít v Bratislavě domácí prostředí. Pokud bychom náhodou vypadli, spolehněte se, že celý národ bude přát Čechům.

Mohl by šampionát pomoct v delším horizontu celému sportu na Slovensku a jeho financování?

Hala v Bratislavě je výborně zrekonstruovaná, i stadion v Košicích je na úrovni těch nejpřísnějších norem. Stát přispívá nějakými penězi, u nás v Bratislavě se postavil krásný fotbalový stadion. Každá aktivita typu MS přináší nové možnosti. Věřím, že slovenští občané si nebudou stěžovat, jak je všude plno aut a jak jsou zaplněné tramvaje. Musí být ochotní, aby se turisté na Slovensko rádi vraceli. Vnímám MS jako důležité i z tohoto hlediska.

Já jsem měl na mysli sportovní, nebo konkrétně hokejový rozvoj. Vyjma Bratislavy a Košic jsou mnohé zimní stadiony na Slovensku ve špatném stavu a spíše dosluhují.

To je pravda, ale Slovensko není ekonomicky tak vyspělá země. Vidím, že se v Česku postavily nové stadiony v Liberci, Karlových Varech nebo Třinci. My ale takové možnosti nemáme. Jsme menší národ, máme problém s důchody, politici jsou rozhádaní a do sportu nechce nikdo zabředávat. Peníze se často investují špatně, ale na druhé straně se staví i hezké areály a v nedávné době fotbalové stadiony. Dunajská Streda, Trnava. Musíme jít postupně a vážit si sponzorů, protože na Slovensku bohužel do sportu příliš nevstupují.