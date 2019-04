Retro stadiony či bizarní přešlapy. Češi ale slovenskou extraligu chválí

před 47 minutami

Hokejové Slovensko nedočkavě vyhlíží start mistrovství světa a fanoušci budou pořádně vyhladovělí. Národní Tipsport Liga totiž skončila třetím triumfem Banské Bystrice v řadě už v polovině dubna. Uplynulý ročník nejvyšší slovenské ligy přinesl také nástup nových klubů nebo pokles v celkové návštěvnosti.

Oproti průměrné návštěvě 1837 diváků na utkání základní části z minulé sezony klesla slovenská čísla v té letošní na 1663. Přestože se Slováci chystají na světový šampionát, v přímém zájmu o nejvyšší soutěž se řadí až za Velkou Británii, Norsko nebo Francii, až na jedenácté místo v Evropě.

Tristní návštěvností trpěla utkání slovenské juniorské reprezentace, jež v lize působí mimo soutěž, jen pár stovek diváků chodilo na utrápenou Žilinu, která zakončila sezonu sestupem, nebo na Liptovský Mikuláš. Jeho hokejisté hráli domácí zápasy v azylu ve Spišské Nové Vsi.

"Když jsme tam s Nitrou hráli, přijelo jedno auto fanoušků od nás, jedno nebo dvě z Liptovského Mikuláše a zabloudilo tam ještě zhruba deset místních. To byla celá kulisa, jménu nejvyšší soutěže to nedělá dobře," má jasno český trenér Antonín Stavjaňa, který v této sezoně vedl Nitru.

Stavjaňa působil na Slovensku s přestávkami od roku 2005 a nyní se vrací do Zlína. Za deset sezon v Tipsport Lize získal jeden titul a celkem osm medailí, letos stříbro s Nitrou. "Financování slovenského sportu je dost podvyživené, kultura prostředí není příliš vlídná," tvrdí trenér.

Fanoušky netáhne na hokej ani prostředí většinou chátrajících stadionů. "Když pominu Bratislavu a Košice, které renovovaly stadiony i kvůli MS před osmi lety, ostatní stánky jsou jen udržované. Jsou to takové retro stadiony," vysvětluje Stavjaňa.

"Pokud hrajete pro 60 lidí, z nichž 20 jsou pořadatelé, je to k pláči a na soutěž to vrhá špatné světlo. Když jsme hráli v Žilině nebo se slovenskou dvacítkou, bylo to jako tréninkový zápas v sobotu v deset hodin," přidává svůj pohled další český zástupce na Slovensku, brankář Tomáš Vošvrda.

Obměna rolí: Banská Bystrica vládne, bašty jsou pryč

Bývalý gólman Liberce nebo Olomouce si odbyl první rok ve slovenské lize v dresu Popradu. "Zázemí u nás je výborné, není to tak dávno, co tam Lev Poprad hrál KHL. Nové vedení to okysličilo, lidé si na hokej ve městě zvykají, a hlavně v play-off chodili hodně," pochvaluje si.

"Zázemí, to je ten největší a diametrální rozdíl mezi českou extraligou a slovenskou ligou," říká Stavjaňa, který v Česku vedl Zlín, Třinec, Karlovy Vary a v první lize České Budějovice. Ale přestože se hokejové prostředí na Slovensku nezlepšuje, herní kvalita ligy podle Stavjani roste.

Takto například vítal piešťanský stadion, kde hraje domácí zápasy extraligová reprezentace do 20 let, Tomáše Tatara z Montrealu.

😲 Čo si asi povedal Tomáš Tatar, keď vchádzal do útrob piešťanského štadión na zraz reprezentácie pred #msvhokeji2019 ❓ Svoje vtipné aj nevtipné"hlášky" napíšte do komentáru‼️Viac FOTO📸 nájdete tu https://row.sk/wFKFT Zveřejnil(a) Šport24.sk dne 23. April 2019

V roce 2012 odešel Slovan Bratislava do KHL, což ligou otřáslo. "Byl to divácký tahák podobně jako u nás Sparta. Každý se proti němu chtěl vytáhnout. A z popředí zájmu vymizely i hokejové bašty jako Skalica nebo Martin, oslabily také Košice," jmenuje šestapadesátiletý kouč.

Mnoho klubů potkaly finanční problémy a rozložení sil ve slovenském pelotonu se obměnilo. Roli suveréna přebrala bohatá Banská Bystrica, zvedá se Trenčín, v lize se zabydluje Detva. "Celkově bych řekl, že se úroveň soutěže za posledních pár let hodně zvedla," míní Stavjaňa.

Vošvrdu, který přišel po dvou letech v druhé německé lize, svou úrovní překvapila. "Je to takový mix různých hokejových stylů. U nás se brání pečlivě střední pásmo, v Německu se hraje velmi rychle a fyzicky. Na Slovensku je to něco mezi," zamýšlí se devětadvacetiletý brankář.

"Každý v té lize prohrál s každým. S výjimkou slovenské dvacítky nedal nikdo body zadarmo," pokračuje Vošvrda, který Popradu vychytal postup do semifinále přes Košice, ale pak se museli hokejisté zpod Tater sklonit před pozdějším mistrem Banskou Bystricou.

Zapojení Maďarů bylo pozitivní

Stavjaňa i Vošvrda kvitují zapojení maďarských klubů Miškovce a MAC Budapešť, které se ve své premiérové sezoně na Slovensku střetly mezi sebou v předkole play-off, a Budapešť prošla do čtvrtfinále.

"Hrát u nich bylo strašně těžké. V Budapešti tolik fanoušků nechodilo, ale v Miškovci byli výborní. Oba kluby se postupem času adaptovaly na větší rychlost hry i myšlení," hodnotí Vošvrda. "Maďaři hráli atraktivní otevřený hokej, bez stresu ze sestupu," přidává Stavjaňa.

Podle ředitele soutěže Richarda Lintnera by mohli maďarští zástupci v Tipsport Lize dále pokračovat, jakkoli nejdříve jejich zapojení budilo na Slovensku spíše pošklebky. "Kluby přinesly finanční kompenzaci, navíc se rozšířilo reklamní pole ligy. Nebylo to špatně," podotýká Stavjaňa.

Maďarské kluby vnesly do soutěže trochu zámořského stylu, který jako by však vytlačoval slovenskou hokejovou identitu. "Především Banská Bystrica má cizinců hodně, pro příští sezonu by se to mělo omezit. Pět nebo šest plus brankář, má se to řešit v červnu," informuje Vošvrda.

"Když se sešly Košice s Banskou Bystricou, bylo na ledě asi 25 cizinců, což je podle mě špatně," doplňuje bývalý juniorský reprezentant. "Ale je třeba říct, že zejména někteří Kanaďané jsou velmi kvalitní a určitě by si zahráli kdekoliv jinde po Evropě," domnívá se Stavjaňa.

Přehmaty ničí image soutěže, brzdí ji

Pokud je přínos zahraničních hráčů diskutabilní, některé bizarní přešlapy lize určitě škodí. V předkole mezi maďarskými kluby rozhodčí nevěděli, jakým stylem hrát prodloužení, a pomoct jim musel sám ředitel Lintner.

Šéf Detvy a člen výkonného výboru slovenského svazu Róbert Ľupták opakovaně vulgárně osobně napadá hráče soupeře, ve čtvrtfinále Nitry proti Trenčínu zase naháněli hokejisté Dukly reprezentačního útočníka Róberta Lantošiho až nechutným způsobem.

"Vrací to ligu o jeden až dva kroky zpět. Je to škoda. Jsou tam lidé, kteří se snaží, a pak přijde bomba, že rozhodčí neví, jak hrát. Nebo v našem pátém čtvrtfinále proti Košicím už jsme v prodloužení oslavovali postup, sudí se sám od sebe odjel podívat na video, zrušil gól a prohráli jsme," kroutí hlavou popradský brankář Vošvrda.

Budoucnost soutěže je v tuto chvíli nejasná. Není jisté, jestli bude řídit soutěž nadále Lintnerova společnost Pro-hokej nebo kontrolu převezme svaz. Není jisté, jestli bude Slovan Bratislava pokračovat v KHL, vrátí se do Tipsport Ligy nebo zvolí jinou alternativu.

Nyní se ovšem zrak hokejové veřejnosti upíná na blížící se mistrovství světa. A v kádru národního týmu trenéra Craiga Ramsayho figuruje před dvěma přípravnými zápasy proti Čechům deset hráčů z domácí soutěže.

"Dávid Bondra a Patrik Svitana od nás z Popradu jsou top útočníci, je o ně zájem i v jiných evropských ligách. V Nitře vyskočili mladí kluci Lantoši a Samuel Buček. Trenér Ramsay objížděl ligu často, má o hráčích dobrý přehled," soudí Vošvrda.

"Buček byl nejlepším střelcem ligy, je to zajímavý hráč. Přál bych mu úspěch, ale uvidíme, jakou roli dostane. Přeci jen je mu teprve 20 let, záleží na tom, co unese. Konfrontace se světovou špičkou bude pro slovenský tým hrozně těžká," předpokládá Stavjaňa.

Výsledek Slováků na domácím šampionátu netroufá odhadovat. "Dost těžko budou pomýšlet na medaili, ale hrají ofenzivně, měli by mít kvalitní brankáře. Pokud to bude platit, můžou uhrát pěkné výsledky," dodává Stavjaňa. "Post gólmana bude nejsilnější stránka," souhlasí Vošvrda.

Slováci odehrají na MS zápasy základní skupiny v Košicích. Začínají v pátek 10. května proti USA a postupně narazí ještě na Finsko, Kanadu, Německo, Francii, Velkou Británii a Dánsko.