Čtvrtfinálový hlavolam a boj o Bratislavu. Češi patrně narazí na zámořského soka

před 5 hodinami

Dnes už ve 12:15 nastoupí čeští hokejisté k poslednímu utkání ve skupině MS v Bratislavě se Švýcary. Výsledek tohoto zápasu spoluurčí startovní pozici českého týmu do play-off. Definitivně jasno bude až po večerních šlágrech obou skupin.

Účast ve čtvrtfinále už má česká reprezentace jistou, jejím cílem je teď umístit se ve skupině tak, aby se pro začátek play-off vyhnula úmornému stěhování do Košic a zůstala v domácí atmosféře v Bratislavě. K tomu potřebuje skončit první nebo druhá, a tedy proti Švýcarsku bodovat, nejlépe hokejisty helvétského kříže porazit.

Jenže žádné vítězství nepřinese Čechům jistotu, stejně budou muset čekat na výsledek večerního zápasu Švédska proti Rusku. Ten dodá rozluštění pořadí ve skupině až v samém závěru jejího programu.

Švédové se totiž navzdory případné české výhře nad Švýcary a porážce proti Čechům v prvním utkání ještě pořád mohou přihlásit o první místo. Dokonce i odsoudit český tým k cestě na východ.

Pokud porazí Rusy 5:2, 6:3, 7:4 nebo jiným vyšším výsledkem o tři góly, nebude jim vadit ani jakákoliv česká výhra nad Švýcarskem a skupinu vyhrají v minitabulce tří osmnáctibodových mužstev díky vyššímu počtu vstřelených branek. Rusové by v tomto případě byli druzí, Češi třetí.

Pokud Češi získají proti Švýcarům tři body a Švédové porazí Rusy o čtyři nebo více branek, odsunou na třetí místo právě sbornou. Totéž by platilo při švédské výhře 4:1. Rusové by v minitabulce vzájemných zápasů měli nejméně vstřelených gólů (skóre 4:4, Češi 5:5 a Švédové 6:6).

Nicméně v případě, že nedojde k těmto švédským výhrám o tři branky, stačilo by Čechům k setrvání v Bratislavě osmnáct bodů. V ojedinělém případě by jim dokonce přineslo výhru ve skupině. To kdyby Švédové porazili Rusy 3:0, měli by společně s českým mužstvem ve zmíněné minitabulce skóre 5:5 a sborná "pouze" 3:3.

Češi by pak díky výhře 5:2 nad Švédskem skupinu vyhráli. Seveřané by byli druzí a dosud suverénní Rusové by cestovali na čtvrtfinále do Košic.

Existuje tedy možnost, že ani tříbodová výhra nebude na druhé místo stačit, stejně tak je ale ve hře varianta, že Češi v Bratislavě zůstanou nulovému zisku proti Švýcarům navzdory. Ta nastane, pokud Češi prohrají o gól a Švédové neuhrají ani bod proti Rusku.

Skupina určí nově i nasazení pro semifinále

Zkrátka situace před posledním hracím dnem je pořádně zamotaná. Češi by výhrou nakročili ke druhému místu, ale až do konce večerního zápasu nebudou mít nic jisté. Pořadí ve skupině přitom letos nerozhoduje jen o nasazení do čtvrtfinále, ale nově i do semifinále.

Čtyři postupující mužstva ze čtvrtfinále se v novém formátu seřadí podle postavení ve skupině. První potom bude hrát proti čtvrtému, druhý vyzve třetího. Nebude se postupovat podle pavouka jako doposud. Proto je důležité získat ve skupině co nejvíce bodů a mít co nejlepší skóre.

Jenže na semifinále zatím český tým nemyslí, nejdříve je potřeba projít přes čtvrtfinále, což se na MS podařilo naposledy před čtyřmi lety v Praze. Od té doby Češi ve čtvrtfinále v Moskvě podlehli USA, v Paříži Rusku a vloni v Herningu znovu nestačili na Američany.

Také letos mohou Češi na osudového soupeře, kterého potkali na MS ve čtvrtfinále i před osmi lety v Bratislavě, v roce 2014 na olympiádě v Soči i na MS v Minsku a vloni na olympiádě v Pchjongčchangu, znovu narazit.

Z košické skupiny postoupí do čtvrtfinále Finové, Kanaďané, Američané a Němci. Ale také v této grupě rozhodnou o finálním pořadí až poslední zápasy, které stejně jako v Bratislavě přinesou vzájemná střetnutí všech čtyř postupujících mužstev.

Finové hrají ve 12:15 proti Německu, a pokud vyhrají (klidně jen za dva body), zajistí si prvenství ve skupině. Jestliže reprezentace Suomi svůj duel nezvládne, dá ještě šanci zabojovat o první místo zámořským týmům, které se utkají ve večerním derby od 20:15.

To, že má Kanada v aktuální tabulce o bod více než USA, pro ni vlastně nic neřeší. Pokud Finové porazí Němce, stejně už nebude mít šanci je dotáhnout. A pokud prohraje s Američany, byť třeba až v prodloužení nebo na nájezdy, spadne za ně na třetí místo.

Pravděpodobně vyzvou Češi mužstvo ze zámoří

Německo už v tuto chvíli ví, že odehraje čtvrtfinále v Bratislavě, ale v případě tříbodového triumfu nad Finy se ještě může posunout na třetí místo. K jeho udržení by však Němci večer nutně potřebovali vítězství javorových listů nad USA v základní hrací době.

Variant a různých scénářů v obou skupinách je mnoho. Nicméně v české skupině se jeví jako pravděpodobné umístění Čechů na druhé nebo třetí pozici. V takovém případě podpořeném výhrou Finů nad Německem by svěřenci trenéra Miloše Říhy ve čtvrtfinále vyzvali někoho ze zámoří.

Jenže papírové předpoklady jsou jedna věc, skutečné výsledky druhá. Před posledním dnem skupin proto platí, že Češi mohou být první, druzí, třetí i čtvrtí. Čtvrtfinále budou hrát v Bratislavě nebo v Košicích, a to proti Finsku, Kanadě, USA nebo Německu. Nic není nemožné.

Z hlediska cestování a přesunů je jisté jen to, že Finové zůstanou na čtvrtfinále v Košicích, zatímco Němci určitě pojedou do Bratislavy.

Úterní program rozluští všechny hádanky a nabídne pravé vyvrcholení skupinové fáze šampionátu. Zápas Čechů se Švýcary a večerní souboj Kanady proti USA můžete sledovat v on-line přenosech Aktuálně.cz.