Bouře na Slovensku. Hráli jsme to, co jsme chtěli my, ne kouč, pochvaloval si Hudáček

před 1 hodinou

Bouři kritiky vyvolal na Slovensku Libor Hudáček. Útočník slovenské reprezentace, která na domácím mistrovství světa nepostoupí ani ze skupiny do čtvrtfinále, totiž prohlásil, že v utkání proti Velké Británii potěšil jeho tým fanoušky poté, co se přestal řídit pokyny trenéra a hrál podle svého.

Slováci v sobotním utkání proti totálnímu outsiderovi vedli rychle 3:0, ale přes konečné vítězství 7:1 nebyl jejich kanadský trenér Craig Ramsay v dalším průběhu s výkonem spokojený.

"Už v první třetině jsme přestali střílet a začali jsme si donekonečna přihrávat a přihrávat. Jako by si hráči řekli: Skvělé, máme náskok, tak se teď pojďme bavit," zlobil se Ramsay. "Bylo tam příliš ztrát puku, moc hry na zábavu, kterou nemůžeme předvádět v zápasech proti top týmům," připojil.

Jenže útočník Libor Hudáček to viděl jinak. "Jsme Evropani, Slováci. Hráli jsme to, co jsme chtěli my. Vypadalo to jinak, než si představoval trenér, ale aspoň jsme potěšili fanoušky," citoval ho server sme.sk.

Jeho slova vyvolala na Slovensku poprask. "Ptám se Libora Hudáčka, který z gólů byl dosažený krásou? Který nepadl podle toho, co vyžaduje trenér Ramsay? Tedy střelami, blokováním," prohlásil ve studiu slovenské televize bývalý hokejista Boris Valábik s tím, že kdyby on byl trenérem, Hudáček by u něho dohrál.

"Řekněte mi jméno jediného kouče, který by toleroval, že jeho hráč doslova přizná, že nebude plnit pokyny trenéra. Dovolil by si tohle říct Zdeno Chára? Dovolili by si to Marián Gáborík nebo Marián Hossa, hvězdy NHL?" ptal se expert slovenské televize.

A Valábik v kritice pokračoval. "Kdyby se někdy Hudáček ptal, proč se svým talentem, šikovnýma rukama a bruslením nehraje v NHL nebo se neudržel v kvalitnější soutěži, tak přesně tímto vyjádřením si na to sám najde odpověď," prohlásil na adresu libereckého útočníka.

Pozdvižení, které Hudáček svým vyjádřením v atmosféře, rozjitřené slovenským neúspěchem na šampionátu, vyvolal, se pak snažil sám hokejista utišit. Ve spolupráci se slovenským hokejovým svazem vydal později prohlášení, v němž se pokoušel své výroky vysvětlit a upřesnit.

"Určitě jsem tím nechtěl naznačit, že odmítáme hrát systém, který trenérský tým pod vedením Ramsayho zavedl, anebo si na ledě děláme, co se nám zachce," couval Hudáček.

"Chtěl jsem jen vtipně poznamenat na účet slovenských hokejistů, že při určitém náskoku se v zápase začneme bavit a nedodržujeme pokyny trenéra. A je samozřejmé, že pak není s naší hrou spokojený a vypadá to jinak, než si představuje. Spokojení s předvedenou hrou jsme však nebyli ani my," posypal si hlavu.

Dílek spolutvořící mozaiku bolestivého slovenského neúspěchu už tím však nenapravil.