Vytáhl nohy z písku a dotlačil tým do semifinále. Rozhodla vůle, oddechl si Voráček

před 2 hodinami

Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále rozjížděli pomalu a dlouho se proti houževnatým Němcům trápili. Zkraje třetí třetiny strhl při stavu 1:1 vedení na českou stranu Jakub Voráček a utkání se definitivně překlopilo. Po výhře 5:1 jsou Češi po čtyřech letech mezi nejlepší čtyřkou MS a jedna výhra je dělí od medaile.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Déle než padesát minut to byly obrovské nervy. Až po výstavní brance Dominika Kubalíka na 3:1 se Češi v zápase proti Německu uklidnili, přidali další dva góly a užili si postup.

Vítězným gólem přispěl k zvládnutí čtvrtfinálové bitvy kapitán Voráček. "Já bych určitě přihrával, jeli jsme v přečíslení, ale jel jsem zprava, takže nahrávka by byla hodně těžká. Kdybych jel z opačné strany, dostal by to Frolda na volej," popisoval Voráček akci, jež předcházela gólu na 2:1.

Ve 45. minutě pláchl do otevřené obrany Němců s Michaelem Frolíkem a Dominikem Simonem, vzal odpovědnost na sebe a nadvakrát dotlačil puk do sítě. "Věděl jsem, že když vystřelím, může se to k někomu odrazit. Tak se i stalo a já už to jen zametl," usmál se útočník Philadelphie.

Němci zahrozili ještě o pět minut později, kdy Patrik Bartošák s pomocí Jana Rutty zlikvidoval šanci Yasina Ehlize, a potom přišla Kubalíkova pojistka. "Nebyl to náš zápas, dlouho jsme měli nohy v písku. Ale věděli jsme, že když zůstaneme u naší hry, góly dáme," řekl Voráček.

"Byli jsme trpěliví a padlo to tam. Urvali jsme to vůlí," pokračoval kapitán. Dlouho se českým hráčům nedařilo rozhýbat hru a dostat soupeře do úzkých. Nevytvářeli si šance, Němci úspěšně zpomalovali jejich útoky ve středním pásmu a sami čas od času zahrozili.

Nádherný pocit a nesmírné vyčerpání

Podle Voráčka ale Češi nad tíhou situace v zápase nepřemýšleli. "Na pochyby nebyl čas. Ani po nešťastné brance Němců na 1:1 se nic nezměnilo. Chtěli jsme si vytvořit šance a dát gól," poznamenal.

"Vorasův gól to zlomil, byl důležitý hlavně pro sebevědomí. Když je to 1:1, pořád přemýšlíte, abyste neudělali chybu. Potom jsme si začali více dovolovat, hrát na puku. Nakoplo nás to," vrátil se k brance kapitána střelec třetího gólu Kubalík.

Po třech neúspěšných čtvrtfinále na světových šampionátech si Češi vychutnali postupovou radost. "Je to nádherný pocit. Stálo nás to hodně sil, teď si musíme orazit. Jsem fakt hrozně unavený, bylo to nesmírně náročné," oddechl si 29letý kapitán.

Byť Češi před zápasem mluvili o soupeři s respektem, uvědomovali si, že jsou proti Němcům v roli favorita. "Snažili jsme se na to nemyslet, ale ta tíha zápasu byla znát. Snažili jsme se být trpěliví, Němci nás na středu dobře brzdili," vypíchl Kubalík.

Při gólu na 3:1 nejproduktivnější hráč uplynulé sezony švýcarské ligy div nepřetrhl síť za gólmanem Philippem Grubauerem. "Nic bych v tom ale nehledal. Bylo to na konci střídání, kdy nás trochu točili. Střelou jsem chtěl jen udělat vhazování v pásmu," smál se autor pěti gólů na MS.

Rána, která měla Grubauera přinutit k přerušení hry, skončila přesně v horním růžku. "Popravdě jsem se ani nedíval. Jen jsem zavřel oči a vystřelil. Díky bohu to dopadlo takhle," komentoval Kubalík.

Program po čtvrtfinále: Pivko a pak práce nanovo

Češi vyhráli v Bratislavě posedmé z osmi zápasů a nadále platí, že při každé výhře dali nejméně pět branek. Celkově nastříleli už 44 gólů, což je nejvíce ze všech čtyř týmů, které ještě zůstaly v turnaji.

V první patnáctce bodování šampionátu je pět českých hráčů, Voráček je s 16 body (4+12) třetí. V sobotu od 19:15 potkají Češi v semifinále Kanadu, ale po zápase s Němci si ještě chtěli užít pocity po postupu.

"Půjdeme na pivko, pak si všichni sedneme a popovídáme si. V pátek začneme pracovat zase nanovo," prohlásil trenér Miloš Říha. Zisk medaile po sedmi letech se přiblížil. Zbývá jeden krok, ke zlatu dva.

Kdo se na finálový víkend nechystá do Bratislavy, může vyrazit v Praze na Staroměstské náměstí, kde se bude vyvrcholení MS tradičně vysílat. Hokejistům by mohlo vydřené vítězství s Němci pomoct, v otevřené partii o finále si to po čtyřech letech znovu rozdají s Kanadou.

Letos bude šance vzhledem k sestavě javorových listů rozhodně vyšší.