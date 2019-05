Sýkora sepsul Vránu. Kdo to je? Nechci ho soudit jako on mě, reaguje střelec

před 2 hodinami

Zatímco první česká lajna vládne produktivitě hokejového mistrovství světa, druhá vázne. Do klíčového čtvrtfinále proti Německu možná naskočí v novém složení. Bez Jakuba Vrány.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Trenér Miloš Říha vyzkoušel na světovém šampionátu čtyři různé varianty druhé formace. Celkem v ní protočil pět útočníků. Pořád ale není spokojený.

Vedle Dmitrije Jaškina a centra Radka Faksy tak v průběhu středečního tréninku postavil Ondřeje Paláta. Vypadl Vrána, jemuž hrozí, že do čtvrtfinále proti Německu nezasáhne.

Právě Vránu po skupinové fázi kritizoval bývalý kouč a televizní expert Marek Sýkora. "Nejde do souboje, není vidět. Pár okamžiků mi stačilo k ujištění v názoru, že má manýry hvězd. Čeká prakticky jen na nahrávku do jízdy, kdy uplatní svoji střelu. Schází mu vlastní aktivita," řekl serveru iSport.cz. Také podotkl, že v Říhově roli by 23letého vyřadil ze sestavy.

Když se Vrána o kritice dozvěděl, reagoval otázkami, kdo Sýkora je a co vlastně řekl.

A po chvíli spustil: "Osobně toho člověka neznám a nikdy v životě jsem se s ním nebavil. Nechci ho soudit jako on mě. Možná to tak vidí. Já jsem zkušený hráč a tohle si moc nechci brát do hlavy. Chci se soustředit na svůj výkon. Nejsem člověk, který by chtěl vyvolávat něco negativního."

Vrána v sedmi kláních šampionátu nastřádal pět bodů (4+1) a průměrně hrál skoro třináct a půl minuty.

O tom, že mu hrozí role náhradníka, pochopitelně ví. "Když je člověk na hraně… Já se furt chci zlepšovat. Vím, že můžu být lepší," vykládal. "Když dostanu šanci, budu se snažit hrát co nejlépe. Jestli dostanu tři střídání nebo šestnáct minut, to nevím."

Rychlý křídelník odstartoval v Bratislavě dvěma góly proti Švédsku. Pak zvolnil, přesto je mezi českými kanonýry na děleném druhém místě. Soupeřovy brankáře hodně testuje.

Složení druhého útoku Palát - Chytil - Jaškin (se Švédskem)

Palát - Chytil - Vrána (s Norskem, Ruskem)

Palát - Faksa - Vrána (s Lotyšskem, Itálií)

Jaškin - Faksa - Vrána (s Rakouskem, Švýcarskem)

"Cítím, že jsem střelec. Chci dávat góly a rozhodovat zápasy," řekl o sobě.

Ve čtvrtek by rád prověřil Philippa Grubauera, kterého poznal ve Washingtonu, než Němec před současnou sezonou přestoupil do Colorada. "Výborný brankář. Rychlý, psychicky odolný," popsal Vrána bývalého parťáka. "Samozřejmě má i svoje slabiny. A každý gólman jde prostřelit. Myslím, že ofenzivně jsme na tom docela dobře, takže bychom neměli mít problém."

Celkově však Němci nepůsobí jako snadná překážka či snad výhra v miniloterii. Kanadě sice podlehli 1:8, ale porazili Finsko a klání s USA ztratili až deset minut před koncem.

Fanouškům, kteří už Čechy vidí v semifinále, Vrána vzkazuje: "Milujeme vás, ale my jsme ti, co hrají a ovlivňují výsledek, takže nemůžeme nikoho podcenit. Někdo si možná myslí, že Německo je slabší soupeř, ale do čtvrtfinále se dostalo stejně jako my."

A pod vedením superhvězdy Leona Draisaitla chce jít ještě dál.

Vrána teď bude napjatě čekat, jestli do klíčového klání nastoupí. A na jakém postu. Jisté je, co nebude dělat v mezičase. "Rozhodně si nepřečtu noviny, když slyším, co se o mně říká," směje se.

Radši si pustí film: "Uvidíme, co budou dávat na Markíze."