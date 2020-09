Jaškin se podruhé v KHL blýskl hattrickem a zařadil se mezi nejlepší střelce

Německo nabídlo, že miliardou eur (26,7 miliardy Kč) zafinancuje výstavbu dvou terminálů na zkapalněný plyn, který by do země dovážely americké firmy. Doufalo, že tak Spojené státy odradí od sankcí za plynovod Nord Stream 2, jenž má do Německa přivádět zemní plyn přímo z Ruska a proti němuž se nejen USA dlouhodobě stavějí. Na svém webu o tom dnes píše týdeník Die Zeit.

Podle listu učinil Washingtonu nabídku německý ministr financí Olaf Scholz v dopise ze 7. srpna, tedy ještě předtím než USA uvalily sankce na firmy, které se na výstavbě plynovodu pod Baltským mořem podílejí. Tím se jim jeho budování podařilo prakticky zastavit do doby, než Rusko svými dodavateli dokáže nahradit stávající evropské.

Podle Die Zeit berlínská vláda v dopise slibuje "zvýšit veřejnou podporu výstavbě" terminálů "prostřednictvím až jedné miliardy eur". Terminály mají stát v přístavech Brunsbüttel a Wilhelmshaven na severu Německa.