Půjčky na jídlo, absurdní proslovy. A špínu by hodili na nás, říká Valach o Chomutovu

Hokejový Chomutov zmizel z české profesionální mapy, od příští sezony se bude sbírat z popela v krajské soutěži. Slovenský zadák Juraj Valach zažil s Piráty semifinálovou pohádku před třemi lety, ale zároveň roky poslouchal plané sliby. Severočeši si podle něj nekonečnými odklady a směšným jednáním sami kopali hrob.

Zadlužený Chomutov neprokázal stoprocentní bezdlužnost, bez níž nemůže nadále hrát v první lize, a přihlásil se pouze do čtvrté nejvyšší soutěže v podobě krajského přeboru. Pirátská bárka, která ještě před třemi lety proháněla nejsilnější extraligové koráby, dopadla na dno.

"Pro fanoušky a lidi v klubu je to možná tragédie, ale vedení si za to může samo. Dlouholeté trápení vyústilo v toto, dalo se to očekávat," komentuje pád Chomutova jeho bývalý obránce Juraj Valach, který v klubu odehrál čtyři sezony a v roce 2017 se stal nejlepším zadákem extraligy.

V další sezoně se Valach podíval na olympiádu v Pchjongčchangu, ale na klubové scéně už to tak veselé nebylo. Dluhy Pirátů se prohlubovaly, na ledě se nedařilo a Chomutov bojoval o záchranu. Extraligu tehdy ještě uhájil, ovšem o rok později nezvládl baráž a sestoupil do první ligy.

Po sezoně splaskla bublina s obřími dluhy a hráči začali o peníze bojovat. Nakonec si s novým vedením Chomutova domluvili splátkové kalendáře. "Ale měli jsme v tom být daleko tvrdší," ví dnes Valach. Postupné plnění pohledávek se totiž rychle zaseklo a problémy se nabalovaly dál.

"Částka, kterou mi dluží, skončila zhruba na 290 tisících korun," počítá 31letý slovenský bek. Celková výše dluhů Pirátů vůči různým věřitelům dosahuje přibližně 40 milionů korun, přičemž 11 milionů z toho by mělo náležet hráčům. "Jenže ty peníze už neuvidíme," konstatuje Valach.

Piráti nedluží jen hráčům z extraligové éry, problémy nedokázalo vyřešit ani prvoligové vedení a díra na peníze byla stále hlubší. Letos v květnu pak nastoupil nový předseda spolku Daniel Badinka a pokusil se klub udržet v první lize. Svou snahu však prezentoval vskutku bizarně.

Komu nestačí 30 procent, blokuje klub

Našel novou skupinu investorů, kteří byli ochotni klubu pomoct, ovšem za předpokladu, že se hráči vzdají 70 procent svých pohledávek. Badinka vyhlásil, že naprostá většina hokejistů na tento návrh přistupuje, neboť dostat alespoň 30 procent z nedobytných pohledávek je lepší než nic.

Na webu Chomutova se posléze objevila zpráva, že dohodu blokují hráči agenta Tomáše Krejčího, kteří se s 30 procenty nespokojí. Odmítnutí byť jen jednoho hokejisty totiž v tu chvíli posílalo Severočechy do podpalubí. A tak se nakonec podle očekávání také stalo.

"Byla to taková dohoda nedohoda. Vedení vědělo, že to dopadne takhle, ale chtělo navenek vypadat dobře. Potřebovali hodit špínu na pár hráčů, kteří jejich nabídku odmítnou," soudí Valach. Navíc těchto hráčů nebylo podle Valacha ani podle vyjádření dalších hokejistů zdaleka jen několik. Badinka rozhodně neměl na své straně většinu, jak tvrdil. Spíš naopak.

"Mě osobně se nejdříve nikdo neptal, dozvěděl jsem se o tom až z médií. Nedostal jsem žádnou nabídku, neviděl žádný papír. Tak na základě čeho jsem se měl dohodnout? Klub mi nedokázal zaručit, že každý dostane svých 30 procent," vysvětluje obránce, jenž už loni při vyplácení dluhů z extraligové bankovní záruky poukazoval na nespravedlivé dělení.

Valach kontaktoval některé ostatní hráče, aby se zeptal na jejich postoj. "Všichni mi řekli, že se s nimi nikdo nebavil, a to bylo rozhodně více než deset procent hráčů," rozporuje Badinkovo prohlášení. Vrcholem pro Valacha bylo, jakým způsobem si ho chtěl šéf získat na svou stranu.

"Pan Badinka mi napsal, že každý dostane rovný díl, ale že nejdříve mám přesvědčit Kanaďany. To ať se na mě nikdo nezlobí, proč bych já někoho přesvědčoval? Copak jsem nějaký agent? Je to každého volba a já se jim nedivím, že na to nepřistoupili," podotýká bývalý reprezentant.

Gulaš: Nevím, jestli brečet, nebo se smát

Další bývalý chomutovský obránce Ronald Knot se na Twitteru opřel do Českého hokeje, že nechal situaci dojít tak daleko a umožnil Chomutovu hrát, přestože hráčům nechodily peníze.

"Nejtrapnější je, že se ani teď nic nezměnilo. Za dva roky se to může opakovat u jiného klubu a svaz se bude zase tvářit, jako že mu hračky spadly do kanálu. Ty jo, netušili jsme, že se to může stát," napsal.

"Když jsem si to přečetl, nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet," doplnil plzeňský útočník Milan Gulaš k nabídce Chomutova vyplatit jen 30 procent pohledávek a k nařčení hráčů, kteří tuto snahu blokují.

Právě jsme my hráči přišli o více než 10 milionů korun. Je neuvěřitelné, že svaz nedokáže ochránit hráče jako jednoho z hlavních subjektů který tvoří jejich hlavní produkt, tedy nejvyšší a druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Na čí straně vlastně je? — Ronald Knot (@RonaldKnot) July 22, 2020

Už v sezoně 2016/2017, kdy se Chomutov přes silný Třinec dostal až do semifinále, se objevily finanční problémy. A táhly se dodnes. "Ty hezké vzpomínky mi nikdo nesebere, ale potíže se bohužel neřešily. Pořád se posouvaly termíny, o týden, pak o měsíc. Vedení dělalo, jako by se nic nedělo," lituje Valach, jenž neměl v létě 2018 nouzi o nabídky.

"Mohl jsem jít do Vítkovic, dokonce se zajímal Vladivostok z KHL. Jenže Chomutov nebyl ochotný mě nikam pustit a vím také o dalších hráčích. Nechápu to, ulevili by kase, ušetřili a klub by se stabilizoval," přemítá.

Místo toho se množily porážky a v kabině bylo dusno. Leckdo měl kvůli mizerné platební morálce klubu existenční starosti. "Hráči si mezi sebou půjčovali, nájemné a strava něco stojí. Dostávali jsme pouze liché sliby a stále nám říkali, ať se hlavně soustředíme na hru," vzpomíná obránce.

Začněte hrát! O peníze se nestarejte

Někdejší Valachův defenzivní parťák Stanislav Dietz pro server iSport.cz uvedl, že chtěl situaci řešit přes právníky a vyvinout na Chomutov tlak. Ovšem tato snaha se obracela proti němu v samotných zápasech, kdy dostal od trenérů za chyby naloženo dvakrát více než ostatní.

"Normální člověk, který chodí do práce, chce přece také dostat odměnu. Nechápu, že se vedení pozastavovalo nad tím, proč děláme dusno. Hráči potřebují k dobrým výkonům určitou pohodu, ne aby chodili ve stresu a přemýšleli, kde si na co půjčí," zlobí se rodák z Topoľčan.

Speciální kartáč od kouče Vladimíra Růžičky si nevybavuje. "Ale spíš si vzpomínám, jak neustále lidé z vedení chodili do šatny a apelovali, ať už konečně začneme hrát. Vždyť to je úsměvné. Absurdní! Plno věcí jsem opravdu nechápal," dodává vdovec, který vychovává dvě děti.

Valach potřebuje peníze především na léčbu nemocného syna Jerguše, a proto by rád zůstal v západní Evropě. Minulou sezonu odehrál v soutěži s rakouským základem za Linec, nyní přemýšlí o pokračování v této lize či možném přesunu do Německa. Nabídky má i z domácí slovenské ligy.

Loni v prosinci rozhořčený Valach sliboval, že v roce 2020 vyjde kniha, v níž mimo jiné zevrubně popíše všechny ústrky, které musel v Chomutově a předtím i v pražské Slavii trpět. Dílo skutečně tvoří, ale pomalu.

"Doma na to nemám čas, to se chci věnovat dětem, ne se někde zašívat. V sezoně jsem si třeba po tréninku sedl a psal. Konzultuju to s mnoha lidmi, nechci někoho zbytečně pobouřit a jenom kydat špínu. Rád bych popsal i svá špatná rozhodnutí v kariéře, aby mohla kniha třeba posloužit mladým hokejistům," plánuje slovenský obr. Vydávat se bude nejdříve příští rok.

A zatímco on bude hledat nové angažmá a pracovat na knize, Chomutov spřádá plány, jak se co nejrychleji vrátit nahoru. Vedení lanaří do nového týmu, který začne v kraji od píky, místní legendy Angela Krsteva, Petra Jíru, Kamila Charouska, možná se zapojí i nestárnoucí Radek Duda.

"Zázemí je tam pěkné, nový stadion, kam lidé rádi chodili na hokej. Mohlo by to fungovat, jen musí mít klub správné vedení, jež bude chtít dělat věci pořádně. Vždy a všude je to o lidech," uzavírá Valach.