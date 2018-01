Zámořské země jsou napřed v kultuře společnosti. U nás musíme spoustu věcí změnit, míní Pešán

před 2 hodinami

Čeští junioři na MS v boji o medaile jednoznačně nestačili na Kanadu a USA. Trenér Filip Pešán myslí, že jeden z hlavních rozdílů mezi českým a zámořským hokejem tkví v kultuře prostředí. Čtvrté místo na šampionátu považuje za úspěch.

Praha - Po dlouhých 13 letech se čeští junioři na mistrovství světa prodrali do semifinále, ale medaili z Buffala nepřivezli. Reprezentaci do 20 let měl prvním rokem na starosti liberecký trenér Filip Pešán, který se po příletu vyrovnává s přechodem do českého prostředí.

Právě v tom spočívá podle čerstvě čtyřicetiletého kouče jeden z hlavních důvodů, proč se výkonnostní nůžky mezi hokejem v Česku a zámoří rozevírají. "Jde o kulturu prostředí, v němž hráči vyrůstají, v kombinaci s větším výběrem, který mají USA s Kanadou k dispozici. Kultura českého sportu ani společnosti není taková," uvedl Pešán po příletu domů.

Co přesně měl na mysli? "Hráči u nás nerespektují autority, trenéry. Ani výchova v rodinách u nás není taková, jaká by měla být. V zámoří a ve Skandinávii vyrůstají hráči v přátelském prostředí," řekl trenér, pod jehož vedením mužstvo ve čtvrtfinále porazilo Finy, ale v dalších zápasech utrpělo debakly 2:7 a 3:9 právě od Kanaďanů a Američanů.

Hned po návratu domů namíchl Pešána sestřih extraligového zápasu jeho Liberce proti Plzni. "Viděl jsem vyloučení Liberce do tří a dva góly darované Plzni. To je k smíchu. Člověk má otevřenější oči, u nás je musí zase trochu přivřít a snažit se věci měnit," podotkl Pešán. Navzdory zklamání z posledních dvou zápasů byl s výsledkem týmu spokojen.

"Jsem rád, že jsem mohl pracovat s hráči, kteří jsou opravdovým příslibem pro český hokej. Kdyby mi někdo před mistrovstvím řekl, že budeme hrát poslední utkání o medaili, bral bych to všemi deseti," svěřil se český kouč. "Jsem sice zklamaný z posledních dvou zápasů, ale je to lepší než bezprostředně po utkání s Amerikou," dodal.

Rozhodla únava a nedostatek zkušeností

V zápasech se zámořskými velmocemi čeští junioři v obou případech po slibném začátku vyhořeli. "O některé hráče se po semifinále s Kanadou pečovalo ještě ve dvě ráno, o třetí místo jsme hráli brzy odpoledne. Kluci byli unavení a došly jim i psychické síly," přiznal Pešán. Branky obdržené v nerovnovážném počtu hráčů zlomily českou snahu definitivně.

"S Kanadou jsme inkasovali v oslabení třikrát po sobě, s USA dvakrát dokonce při vlastní přesilovce. Už tak křehké sebevědomí týmu se narušilo," vysvětlil liberecký trenér. "Nejhorší bylo, že po první třetině byly zápasy s nimi ještě vyrovnané, ale po druhé už bylo všechno jinak," přidal svůj pohled Martin Nečas, nejproduktivnější hráč mužstva.

V rozhodujících momentech těžkých zápasů chybí českým juniorům podle Pešána sebevědomí. "Ve fatálních chvílích nám scházejí zkušenosti. Švédové, Kanaďané a Američané si vyberou ty nejlepší hráče. Takové, kteří hrají v klubech významné role. Třeba Pettersson vede jako junior bodování švédské ligy," poukázal český lodivod.

Také Nečas potvrdil, že se v národním týmu cítil na ledě lépe než v brněnské Kometě, kam se na podzim vrátil z Caroliny. "Roli jednoho z tahounů jsem si užil. Cítil jsem, že si s pukem dovolím něco jiného než v extralize. Rád bych podobnou roli plnil i v Kometě, ale je to na trenérech a mých výkonech," řekl devatenáctiletý útočník.

Pešán by Nečasův start na olympiádě doporučil

Na premiéru v reprezentačním áčku Nečas dosud čeká, ale trenér Pešán by start mladého útočníka na olympiádě v Koreji kvitoval. "Pokud se mě Pepa Jandač zeptá, řeknu mu, že by Martin byl přínosem," potvrdil Pešán. Pravdou je, že v české extralize nasbíral Nečas ve 12 zápasech jen osm bodů a pozici vůdce úřadujících mistrů si zatím nevybudoval.

Vedle Nečase zazářil v Buffalu další útočník Filip Zadina, se sedmi góly nejlepší střelec českého týmu a člen hvězdného výběru turnaje. "Ukázal, že je ve vypjatých chvílích žralok, že má hlad po gólech. Důraz v koncovce se skautům bude líbit, první kolo draftu udělá určitě, mohl by být v první pětce," hodnotil Pešán s ohledem na nadcházející draft NHL.

Koho dalšího český trenér vyzdvihl? "Nejvíce mě zaujal Libor Hájek, kterého jsem před mistrovstvím naživo neviděl. Spolu s Nečasem a Zadinou jsou velkým příslibem. A doufám, že si ostatní hráči řekli o více prostoru v českých soutěžích. Pomohlo nám, že jsme měli rozehrané hráče z Litoměřic," připomněl Pešán projekt českého svazu "Dukla".

Příští rok budou Češi ještě silnější

Zdali Filip Pešán u kormidla české dvacítky zůstane, ještě v tuto chvíli neví. "Nejdříve musí přijít nabídka ze svazu, souhlas majitele Bílých Tygrů a souhlas manželky. Já jsem až na čtvrtém místě," pousmál se Pešán, který se z USA vrátil podle vlastních slov velmi vyčerpaný. Liberec povede v extralize v pátek proti Vítkovicím.

"Turnaj mi ale otevřel oči, splnil má očekávání beze zbytku. Viděl jsem, jaký hokej dokážou hrát špičkoví hokejisté této věkové kategorie. Všechno bylo na obrovské úrovni," chválil trenér, který v minulosti absolvoval stáž v organizaci New York Rangers. Jakákoliv jednání o vlastní osobě během šampionátu však odmítl.

Za rok budou na juniorský šampionát stále k dispozici hráči úspěšného ročníku 1999 a Pešán vidí vyhlídky na dobré umístění nadějně. "Podle mého názoru bude tým ještě silnější. Přeju klukům, aby si zahráli v NHL více než doposud, ale pokud budou uvolnění na juniorské mistrovství, může být tým opravdu silný," uvedl kouč Bílých Tygrů.

Na příštím šampionátu se čeští junioři za rok ve Vancouveru a Victorii utkají ve skupině s Kanadou, Ruskem, Švýcarskem a Dánskem.