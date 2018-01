Debakly místo medaile. Pešán: Degradace naší práce. Nejlepší týmy zatím přehrávat nebudeme

před 3 hodinami

Hokejová dvacítka odehrála nejlepší mistrovství světa od bronzového roku 2005. Pěkné čtvrté místo však kalí debakly od zámořských velmocí.

Praha - Když ve čtvrtfinále skolili s vypětím všech sil Finsko, mysleli Češi na medaili. Závěr světového šampionátu v Buffalu jim ale zhořkl. Kanadě podlehli 2:7, Spojeným státům 3:9. Na cenný kov neměli nárok.

"Degradovali jsme naši práci během turnaje," prohlásil trenér Filip Pešán.

V utkání o bronz dělal, co mohl. Míchal lajnami, motivoval, dvakrát střídal brankáře. Nic zásadně nepomohlo. Příšerná byla zejména prostřední třetina, kterou junioři prohráli 0:6.

Nečekaně je zradila možná jejích největší zbraň: přesilovka. Inkasovali v ní čtyři vteřiny před první sirénou a devět vteřin po návratu ze šatny.

"Blbý gól nás nesmí srazit. Pokud se prohrává o dvě branky, ještě není nic ztraceno. Ale v našem případě šly výkony jenom dolů," řekl Martin Kaut. "Asi už jsme měli v hlavách něco jiného."

"Máme hrozně křehké sebevědomí," přiznal Pešán. "Kluci si přečtou jména v sestavě soupeře a jsou malinko nalomení. No a pokud pak dostanou dva nebo tři góly, tak to vzdají. V jejích věku to trošku chápu, ale je to škoda."

Když Američané odcházeli do kabiny s vedením 7:0, věděli, že o medaili už je nikdo nepřipraví. Ve třetí třetině zbývalo vyřešit konečnou podobu skóre. Přestože Češi zabrali, debakl neodvrátili. Větší výbuch v klání o juniorský bronz předvedli akorát Švýcaři, kteří před osmi lety podlehli Švédsku 4:11.

Mladíci Česka kráčeli skupinou skvěle. I při porážce od reprezentantů Tre kronor podali solidní výkon. Jakmile ale narazili na zámořské giganty, bylo zle. Souhrnné skóre 5:16 je zarážející.

"Kanada a Amerika jsou extrémně silné týmy," tvrdí kouč Pešán. "Mají neskutečnou zásobu hráčů. Vybrat ty pravé z fyzického a mentálního hlediska je pro ně snazší než pro nás."

Někteří junioři zdůvodňovali debakly únavou po vypjatých bitvách, jiní pojmenovávali konkrétní chyby. Všichni se ale shodli, že čtvrté místo je úspěch.

Úsměv na tváří však neměl nikdo. "I já jsem zklamaný," podotkl Pešán. "V posledních zápasech jsme nechtěli působit takhle odevzdaným dojmem. Když si to ale zhodnotíme s odstupem času, asi budu spokojený. Postoupili jsme do čtyřky na takhle kvalitním turnaji."

Předchozí české výpravy z nedávné doby končily ve čtvrtfinále, někdy dokonce hrály o udržení. Ale jak se zdá, medaile pořád visí dost vysoko.

"Cesta k ní může vést podobně, jako jsme sehráli čtvrtfinále s Finskem," zamýšlí se Pešán. "Nedá se říct, že bychom protivníka přehráli a zaslouženě postoupili. Dali jsme tomu ale víc než soupeř. Dovednostně ty nejlepší týmy zatím přehrávat asi nebudeme."