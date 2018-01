Rozplakal finského kapitána. Kořenář je nečekaným českým hrdinou, smekl i kouč soupeře

před 8 hodinami

Brankář Josef Kořenář zastavil 51 z 54 finských střel, zvládl nájezdy a dovedl českou dvacítku do semifinále mistrovství světa v Buffalu.

Praha - Když Kořenář dorazil do šatny, sklidil největší ovace. Že právě on bude hlavním hrdinou dramatického čtvrtfinále, čekal málokdo.

Gólman prvoligových Benátek nepoutal před šampionátem velkou pozornost. Jedničkou měl být Jakub Škarek, jehož kanadský časopis The Hockey News zařadil mezi potenciální hvězdy turnaje.

Jenže turnaj plynul a Škarek nepřesvědčoval. Nezářil ovšem ani Kořenář, přesto dostal v rozhodujícím klání přednost.

"Všechno jsme si zanalyzovali. Na čtvrtfinále pro mě byl Pepa jasnou volbou," prohlásil trenér Filip Pešán.

Sázka na brankáře, s nímž v létě podepsalo smlouvu San Jose, vyšla náramně. Kořenář chytil 51 střel a čtyři z pěti nájezdů. "Aspoň jsem byl pořád v zápřahu," usmíval se.

Obrana mu pomáhala, jak mohla. Samostatné úniky nedovolovala, na druhou stranu tropila zmatky ve vlastním pásmu. Finové díky obrovské kvalitě často drželi puk, vytvářeli si velký tlak a měli dost šancí, aby postup do semifinále urvali. Jenže naráželi na zeď v bráně.

"Jejich gólman byl úžasný," přiznal trenér poražených Jussi Ahokas. "Chytal skvěle a my nedávali góly. To rozhodlo."

Finská dvacítka, která od roku 2014 získala dvě zlata, nesla nezdar těžce. Když kapitán Juuso Välimäki poskytoval rozhovor domácí televizi, neudržel slzy.

Čechy naopak pohltila euforie, mezi nejlepší čtyřku juniorského mistrovství postoupili po 13 letech.

"Je to šílené. Nevím, co mám říct. V mojí hlavě se odehrává spousta věcí," prohlásil Kořenář. "Je to naprosto skvělý pocit, tohle si budu dlouho pamatovat."

Gólman Benátek má najednou procentuální úspěšnost zákroků 92,2. Z těch, kteří chytali většinu zápasů svého týmu, je na tom lépe jen Slovák Roman Durný.

Zdá se, že už neplatí, že Češi můžou plně spoléhat pouze na útok. Kořenář zazářil v pravý čas.

"Jeho výkon byl neskutečný," uznal střelec Filip Zadina. "Tenhle zápas mu může hodně pomoct. Podržel nás nejvíce, jak mohl. Měl přes padesát zákroků. Pokud gólman dobře zachytá, posune tým o dva stupně výš."

Otázkou je, zda Kořenář dokáže udržet na uzdě i Kanaďany, aktuálně hlavní favority na zlato.