Na Kanadu neměli ani Švédové. Hokejová kolébka ovládla MS juniorů

Mladí Kanaďané porazili v semifinále Česko 7:2.

Buffalo - Kanadští hokejisté porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu Švédsko 3:1 a slaví už 17. titul. Vyrovnanou bitvu rozhodl pro nejúspěšnější zemi historie vítěznou brankou v čase 58:20 útočník Tyler Steenbergen, který se trefil poprvé na turnaji. Výsledek ještě pečetil při power play do prázdné branky Alex Formenton.

"Měl jsem úplně zatmění, když se to stalo. Nemám slov. Vyhrát před všemi těmi lidmi, kteří nás přišli povzbudit, je něco výjimečného," řekl Steenbergen oficiálnímu webu šampionátu.

Ve finále se představili i dva čeští sudí - hlavní Robin Šír a čárový Jiří Ondráček. Úvodní dějství branku nepřineslo. Švédové se nejprve ubránili při vyloučení Gustava Lindströma a Kanaďané odolali při Gadjovichově trestu. Ve 13. minutě sice dostala Kanada puk za Gustavssonova záda, ale bylo to až v přerušené hře.

Regulérní branky se 17.544 diváků v Key Bank Canter dočkalo po 109 vteřinách druhého dějství. Po rychlém protiútoku Kanady vysunul Kyrou Dubého, který z levého kruhu překonal Gustavssona. Odpovědět mohli Lundeström a Zetterlund, ale Hart jejich pokusy kryl.

Švédové vyrovnali ve 34. minutě v oslabení. Při Anderssonově trestu vytvořili přečíslení a Linus Lindström přenechal puk Söderlundovi, který ho z levého kruhu poslal o bližší tyč za Hartova záda.

Otočit stav mohl v 45. minutě obránce Sellgren, který tvrdou ránou trefil pravou tyč. Švédové se pak ubránili při dvou oslabeních po faulech Gustava Lindströma a Zetterlunda, největší šanci neproměnil Raddysh. Kanada ale rozhodla v 59. minutě díky Steenbergenově teči Timminsovy střílené přihrávky. Za 26 vteřin při power play dovršil výsledek Formenton.

Složení skupin na MS dvacítek 2019 v Kanadě Skupina A (Vancouver): Kanada, ČR, Rusko, Švýcarsko, Dánsko. Skupina B (Victoria): Švédsko, USA, Finsko, Slovensko, Kazachstán.

Kanaďané, kteří loni doma v Montrealu podlehli ve finále Spojeným státům americkým, dosáhli na zlato po třech letech.

"Přijeli jsme na turnaj s tím, že musíme dokončit práci z minula. Přistoupili jsme k zápasu, jak jsme měli. Chtěli jsme tu šanci využít," uvedl gólman Carter Hart, který byl u loňské porážky s USA.

Švédové na triumfy z let 1981 a 2012 nenavázali. Od posledního zlata z Calgary pošesté za sebou zakončili turnaj prohrou. Následující dva roky totiž získali stříbro a pak byli třikrát čtvrtí. "Je to zklamání, že jsme prohráli," uvedl obránce Timothy Liljegren.

"Jsem ale pyšný na všechny kluky. Hodně jich hrálo se zraněními. Dali jsme tomu sto procent. Ničeho nelituju. Chtěli jsme všichni hrát, dát do toho všechno a ukázat všem lidem, kteří to ve Švédsku sledovali, že jsme dobrý tým," dodal Liljegren.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu - finále:

Švédsko - Kanada 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 34. Söderlund (L. Lindström, Brännström) - 22. Dubé (Kyrou, Steel), 59. Steenbergen (Timmins), 59. Formenton (Mete). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Šír (ČR) - Šefčík (SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:1, navíc O. Steen (Švéd.) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 17.544.

Kanada: Hart - Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, C. Foote - Dubé, Steel, Kyrou - Katchouk, Raddysh, R. Thomas - Comtois, Howden, Formenton - Steenbergen, Batherson, McLeod - Gadjovich. Trenér: Dominique Ducharme.

Švédsko: Gustavsson - Liljegren, Moverare, R. Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg - Karlström, A. Nylander, L. Andersson - E. Pettersson, L. Lindström, J. Boqvist - Söderlund, Lundeström, O. Steen - M. Davidsson, G. Gustafsson, Jonsson Fjällby - Zetterlund. Trenér: Tomas Montén.

Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA, 4. ČR, 5. Rusko, 6. Finsko, 7. Slovensko, 8. Švýcarsko, 9. Dánsko, 10. Bělorusko - sestup.