Jedni válí v NHL, dalšího hledá policie. Jak skončili poslední čeští medailisté z MS juniorů?

Junioři postoupili na MS do 20 let po třinácti letech do semifinále. Předchozí generace se na turnaji v Grand Forks v roce 2005 potýkala s hvězdami jako Sidney Crosby, Shea Weber, Ryan Getzlaf, Tuuka Rask, Alexandr Ovečkin nebo Jevgenij Malkin. Češi v obrovské konkurenci získali bronz. Někteří v NHL bojují doteď, jiní ukončili kariéru pár let po juniorském mistrovství. Další skončili neslavně v nižších soutěžích, po jednom pátrá policie.

Češi se na MS do 20 let po třinácti letech probojovali do semifinále. V roce 2005 čeští reprezentanti, stejně jako letos, postoupili do semifinále přes Finsko, vypadli s Kanadou a o bronz nakonec úspěšně zápasili s USA.

autor: Marek Janoš

