Proti neoblíbenému soupeři, s oslavným nádechem. Říhova mise u národního týmu začíná

před 55 minutami

Čeští hokejisté vlétnou do nové sezony střetnutím proti nejméně oblíbenému a nejčastějšímu soupeři. V Holešovicích se v prvním duelu Karjala Cupu utkají se Švédy. Poprvé s trenérem Milošem Říhou, poprvé v dresech bez státního znaku. Slavnostní nádech dodají zápasu Euro Hockey Tour oslavy 110 let českého hokeje.

Běžný zápas každoroční série Euro Hockey Tour nebude tentokrát zase tolik obyčejný. Česká hokejová reprezentace má po dvou letech nového trenéra, kterého čeká premiéra proti soupeři, jenž to na Čechy umí. A to v zápase, který má být vrcholem oslav 110 let tuzemského hokeje.

Miloš Říha se po letním "papírování" a mapování hráčské základny těší, až jeho angažmá u národního týmu vypukne naplno. "Prožívám to každý den. Je to nejvíc, co může trenér v praxi dokázat," prohlašuje kouč, který dostal příležitost vést první výběr republiky v 59 letech.

A těžko by si dokázal představit na úvod těžšího soupeře. Češi uspěli v zápasech se Švédy v 56 případech ze 138, což dělá z reprezentace Tre Kronor nejčastějšího a nejméně oblíbeného českého protivníka.

Také českoslovenští předchůdci potkávali severského soupeře mnohem častěji než ty ostatní, ale podařilo se jim proti Švédům udržet úspěšnost nad 60 procenty. Zlepšit současnou bilanci se na Karjale pokusí tým s věkovým průměrem přes 26 let, mužstvo střední generace.

Trenér Říha pojmenoval situaci jasně, mladší hráči pro reprezentaci teď v Evropě jednoduše nejsou. Proto bere pouze čtyři nováčky, z nichž je tím nejmladším dvacetiletý Radovan Pavlík. Proto měl původně přijet veterán Jiří Novotný, který se nakonec Říhovi kvůli zranění omluvil.

Podle informací z českého tábora navíc nejspíš všichni nováčci Pavlík, Jan Štencel, Radim Zohorna a Patrik Zdráhal zůstanou v prvním utkání mimo sestavu. Šanci dostanou pravděpodobně až o víkendu.

Kapitán pamatuje poslední medaili i výhru na Karjale

Kapitánem mužstva, které má dostatek zkušeností z evropské série, ba nezřídka také ze světových šampionátů, se stal Jakub Nakládal. Zadák z Jaroslavle je v národním týmu devátým rokem a spolu s dalšími Jakuby Kovářem a Krejčíkem byl u dosud posledního bronzu z Helsinek 2012.

"Nebude to pouze na mně, zkušených kluků je v kabině více," potvrzuje jeden ze tří třicátníků v týmu. "Nálada je hodně pozitivní a rádi bychom v tom pokračovali," dodává muž, který kapitánoval na Karjale už vloni.

Tedy v roce, kdy Češi na finském turnaji prohráli se Švédskem i Ruskem a porazili jen Švýcary. V letech 2013 až 2015 obsadili na podniku, který sponzoruje pivovar Karjala (český Karélie), poslední místo. Trofej brali jednou, před šesti lety v sestavě s Nedvědem, Irglem či Tlustým.

Finové ovládli domácí turnaj dvanáctkrát, Rusové sedmkrát a Švédové mají čtyři vítězné zářezy. "Máme proti sobě mistry světa a velmi silné soupeře, jež jsou podle mého názoru o trošku dál," uznává Říha před pražským zápasem, ale netají se touhou na prvním turnaji uspět.

Švédové přivezli do Prahy mladý tým s 11 nováčky a třemi mistry světa z Dánska. Domácí mužstvo Suomi by se mělo představit s osmi nováčky a Rusové budou hrát bez Dacjuka s Kovalčukem, zato s osmi olympijskými vítězi. Nechybí jim hvězdy Mozjakin, Gusev, Kaprizov nebo Plotnikov.

Návrat do haly velkých vítězství

Zatímco v O2 aréně se tenistky připravují na finále Fed Cupu, hokejisté vyzvou úřadující mistry světa ve Sportovní hale v Holešovicích. Vrátí se tam po více než pěti letech, a to symbolicky v zápase na oslavu výročí 110 let od založení Českého hokejového svazu.

Hala, ve které hrála do roku 2015 své extraligové zápasy Sparta, hostila mimo jiné dva zlaté světové šampionáty v letech 1972 a 1985. "Těší mě, že u toho můžu být, ale nervózní kvůli tomu nebudu," odmítá sparťanský odchovanec Michal Řepík, který holešovický stadion důvěrně zná.

110 let od svého vzniku slaví také Mezinárodní hokejová federace IIHF, a tak pozvání do Prahy přijali její prezident René Fasel a legendární ruský brankář Vladislav Treťjak. Diváci by měli vidět ještě video-zdravice od Waynea Gretzkého, Jariho Kurriho nebo Mikea Modana.

K tomu všemu nastoupí čeští hráči poprvé v dresech bez státního znaku a s tolik probíraným novým logem Českého hokeje v podobě lví hlavy.

Když hráli proti Švédům v Českých Budějovicích vloni v reprezentačních retro svetrech z roku 1947, prohrávali Češi po první třetině 1:2. Poté, co si místo svetrů vzali dresy, otočili stav z 1:3 na parádních 8:4 a nastříleli Švédům nejvíce branek v historii. Jak si povedou v Praze?

Vy můžete utkání Česka proti Švédsku od 18:20 sledovat prostřednictvím online přenosu. Po přesunu do Helsinek nastoupí Češi v sobotu od 16:30 proti Finsku a v neděli po poledni vyzvou ruskou sbornou.

Předpokládaná sestava Česka:

Jakub Kovář - Nakládal, Kolář, Mozík, Krejčík, Zámorský, Jordán, M. Doudera, D. Musil - Sekáč, Nestrašil, D. Kubalík - Kousal, Tomášek, H. Zohorna - Řepík, R. Hanzl, Červený - Vincour, Horák, Lenc.