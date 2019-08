Zatracovaná Liga mistrů roste podle plánu. Není zajímavá jen kvůli vyšším odměnám

před 37 minutami

Ve srovnání s účastníky fotbalové Ligy mistrů vydělá i vítěz stejnojmenné hokejové soutěže pouze drobné. Přestože Champions Hockey League i na začátku šestého ročníku navýšila dotace, nejsou peníze jejím hlavním lákadlem.

Zatímco projekt hokejové Ligy mistrů ze sezony 2008/09 zkrachoval, stávající soutěži přefinancování nehrozí. Postupuje podle předem daného plánu a rok od roku lehce zvedá prize money.

Mezi 32 klubů letos rozdělí celkem 61 milionů korun, zatímco v premiérovém ročníku před pěti lety to bylo 39 milionů. Růst by měl pokračovat až k 90 milionům v sezoně 2022/23, kdy vyprší aktuální kontrakt se společností Champions Hockey League.

Vítěz nadcházejícího šestého vydání hokejové Ligy mistrů si přijde na 11 milionů korun. Pro srovnání, to je zhruba dvacetkrát méně, než vydělá pouze účastník skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů. Jenže taková srovnání nemají smysl, hokej v tomto ani nechce fotbal dohnat.

"To opravdu nejde. Ale chceme se stát jedničkou mezi evropskými ligami v ostatních sportech. Jsem si jistý, že se nám to podaří," prohlásil výkonný ředitel hokejové Ligy mistrů Martin Baumann.

Hokej nikdy nebude takovým fenoménem jako fotbal, už jen z logiky věci. Švédská Frölunda vyhrála tři z pěti ročníků hokejové Ligy mistrů, jen jednou chyběla ve finále. A přesto nikdy nedosáhne věhlasu fotbalového Realu Madrid. Hokej se v tak velké míře nerozšíří po celé Evropě.

Nicméně se sporty jako volejbal nebo házená by se nejspíš měřit mohl.

Hlavně kvůli nízkým odměnám byly začátky hokejového projektu složité, ale nyní to vypadá, že už se Baumannovu týmu povedlo přesvědčit evropské kluby. Soutěž si získala svou prestiž.

"Pokud vyhráváte domácí ligu, co by mělo být dalším cílem? Přece vyhrát Ligu mistrů," řekl šéf Champions Hockey League. "Není to jen o penězích, ale také o sdílení zkušeností. Kluby se můžou navzájem leccos přiučit, na ledě i v byznysu," dodává Baumann.

Přestože hokejová Liga mistrů stále bojuje s nízkou návštěvností, najdou se i tací fanoušci, kteří neváhají za zápasy svého oblíbeného mužstva letět přes půl Evropy. Třinec pořádal zájezdy, při kterých létali fanoušci s hráči jedním letadlem a mohli se navzájem lépe poznat. Oceláři si pak pochvalovali, jak jim Liga mistrů pomohla s interními vztahy.

Třinec nechybí v evropské soutěži ani letos a znovu bere svou účast velmi vážně. V roce 2018 se zastavil těsně před branami finále, zato vloni ve skupině propadl. Semifinále už si zahrály i Liberec a Plzeň, další čeští účastníci pro nadcházející ročník a rovněž kluby, které vnímají Ligu mistrů jako šanci zviditelnit vlastní značku.

Přístup k Lize mistrů pozvolna mění i čtvrtý zástupce extraligy Hradec Králové. Postoj šéfa Východočechů Miroslava Schöna vůči soutěži býval dost vyhraněný, dokonce se jí s klubem nechtěl kvůli finanční náročnosti účastnit. Zápasy proti evropským celkům mu nedávaly smysl.

V šestém ročníku už nechce Mountfield skupinu pouze "nějak protrpět", jako cíl vyhlásil postup. "Soutěž je pořád na začátku, ale je to výborná myšlenka. A pokud budou přibývat peníze, bude to i čím dál zajímavější pro majitele klubů nejen po té sportovní stránce," podotkl trenér Hradce Tomáš Martinec.

Třinec, Liberec a Plzeň mají ambice dost možná ještě vyšší. Neměly daleko k tomu, aby se po Spartě staly dalšími českými finalisty. Pražané padli v roce 2017 až v posledním zápase s Frölundou.

Švédský gigant bude obhajovat titul také v šestém ročníku. "Soutěži by jistě prospělo, kdyby vyhrál klub odjinud než ze Skandinávie," nechal se slyšet Baumann. Vedle trojnásobného šampiona Frölundy totiž pohár vyhrály švédská Lulea a finské Jyväskylä.

Hokejová Liga mistrů startuje už dnes. Plzeň vyzve doma od 17 hodin finskou Hämeenlinnu, Liberec nastoupí ve 20:30 v Belfastu. V pátek rozehrají soutěž Třinec zápasem v Lahti a Hradec duelem v Cardiffu. Všechna utkání českých klubů vysílá stanice Sport 1.

Formát Ligy mistrů se nemění. Z každé z osmi čtyřčlenných skupin postoupí dva nejlepší týmy a pak se postupně ze šestnáctky mužstev formou vyřazovacího pavouka stane finálová dvojice. Nový evropský šampion bude znám 4. února 2020.