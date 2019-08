Vyřazení pořád bolí, přiznává Palát. Kondici zlepšuje i v soubojích s Lysou horou

před 30 minutami

Jeho Tampa Bay v základní části minulé sezony vyrovnala 62 výhrami rekord NHL a získala 128 bodů. Jenže v prvním kole play off pak neuhrál největší adept na zisk Stanley Cupu proti Columbusu jediný zápas. Ondřej Palát si částečně spravil chuť na svém prvním mistrovství světa, byť ani tam medaili nezískal. Na osmý rok v NHL se 28letý útočník chystá v rodném městě.

Jak probíhá letní příprava doma ve Frýdku-Místku?

Jde to dobře. Potřetí se připravuju s kondičním trenérem Radimem Poláškem a trochu jsme to změnili. Více jsme šli do rychlosti, více skáčeme a běháme, nezvedám tolik těžké váhy. Teď už trénujeme na ledě s hokejisty Frýdku-Místku, takže je to super.

Znovu trénujete společně s Radkem Faksou a Romanem Polákem z Dallasu, připojili se i další hráči. Jde to lépe ve skupině?

Určitě, známe se, kluci spolu hrají v jednom týmu. Už to takhle děláme pár let a jsme rádi, že nám Frýdek-Místek umožňuje tady trénovat.

V pondělí jste měli spolu s místním prvoligovým mužstvem otevřený trénink pro fanoušky a hráli jste i tréninkové utkání. Chuť do zápasu na vás byla vidět.

Jestli byla vidět, tak jsem rád. Ale je to něco jiného, protože jsme ještě na tréninku nehráli hokej, ani společně jsme s Radkem, Romanem, Lukášem Jaškem a Markem Hrbasem nikdy nebyli v jedné pětce, takže jsme moc nevěděli, co máme dělat. Neřekl bych, že jsme hráli nějak dobře, ale jsem rád, že přišli fanoušci a potom se s námi mohli sejít.

Je pro vás návrat domů v létě příjemný, i když je to spojené s dřinou v přípravě?

Ano, jsem tady rád. Vyrůstal jsem tady, v létě se vidím s kamarády a známými, a hlavně můžu strávit čas s rodinou. Rodiče si užívají vnučku Adélku. Když s manželkou někam jdeme, rádi ji pohlídají a mají z toho radost.

Připravujete se i v beskydských kopcích?

Zařadil jsem výšlapy na Lysou horu, jednou za týden si tam zajdu. Na kole jsem byl párkrát, ale to mě moc nechytlo. Na Lysé soupeřím sám se sebou a proti času. Pocit po zdárném výstupu je pak skvělý.

Chodíte i společně s ostatními hráči?

Někdy ano. Chodili jsme s tréninkovou skupinou z Ostravy, teď občas zajdeme s Radkem Faksou, když máme v pátek po tréninku čas. Společně se hecujeme a chodí se nám dobře. Romana Poláka to moc nebere, i když taky už na Lysou vyšel.

Sledujete letní přestupové dění kolem vašeho klubu?

Snažím se být v obraze. Díval jsem se, koho jsme draftovali, do Vancouveru jsme vytrejdovali J. T. Millera, naopak z Rangers přišel Kevin Shattenkirk. Ještě by bylo fajn, kdybychom podepsali Braydena Pointa.

Co říkáte na osmiletý kontrakt pro brankáře Andreje Vasilevského, který si ročně přijde v průměru na 9,5 milionu dolarů?

Je to úplně zasloužené. Kdyby hrál jinde, dostal by nejspíš ještě více, ale připadá mi to férové. Patřičná smlouva pro nejlepšího gólmana na světě. Má velký talent, a navíc na sobě opravdu tvrdě maká. Je to správný profesionál.

Důkazem je Vezinova trofej, největší brankářské ocenění.

Jednoznačně si ji zasloužil. Měl opravdu skvělou sezonu, jen škoda, že nám nevyšlo play off. Ale v základní části nás opravdu držel a spoustu zápasů jsme vyhráli jen díky němu.

Jak těžké bylo překousnout vyřazení od Columbusu (0:4) v prvním kole play off? Zvlášť po tak výborné základní části.

Pořád nás to všechny štve. První utkání jsme prohráli trochu nešťastně, oni se chytli a nám další zápasy nesedly. Zkrátka se nám přestalo dařit, výborně se na nás připravili. Propadli jsme a byl konec.

Nepřišlo v období před play off podvědomé zvolnění?

To bych neřekl. Byli jsme na play off stoprocentně připraveni. Věřili jsme si na ně, ale podle mě to bylo takové zdravé sebevědomí. Sezona skvěle probíhala, byli jsme přesvědčení, že přes Columbus projdeme, ale nepodcenili jsme je. Připravili jsme se jako na každého jiného soupeře.

Mrzelo brzké vyřazení o to více, že jste před minulou sezonou mluvil o velké šanci na Stanley Cup? Cítil jste, že pro tuto sezonu se tým připravoval.

A cítili to tak i všichni ostatní. Ale nevyšlo to, takový je sport. Neuděláte s tím nic. V play off NHL je každý tým výborný. Musí se tam všechno sejít dohromady. St. Louis bylo ještě v lednu poslední a nakonec vyhrálo Stanley Cup. Semkli se a dokázali to.

Vy jste místo boje o Stanley Cup vyrazil na první mistrovství světa v kariéře. A dlouho to vypadalo, že by mohl skončit český medailový půst.

Jsem rád, že jsem jel. Bylo to super, v Bratislavě byla vynikající atmosféra a je škoda, že jsme neudělali ještě o něco lepší výsledek. Hráli jsme dobrý hokej. I já jsem se od začátku cítil dobře, jenže nedal jsem pár tutovek a štvalo mě to. Kdybych dal o dva nebo tři góly více, mluvilo by se o mně jinak. Ale makal jsem pro tým a jako tým jsme hráli dobře. Rusy jsme v utkání o bronz chvílemi přehrávali, nicméně zastavil nás Vasi (Andrej Vasilevskij). Byl to jeho zápas.

Cítíte už nažhavení na novou sezonu? Těšíte se na přípravu s Tampou?

Určitě. Do Ameriky odlítám 1. září a už se tam těším. Máme tam své zázemí, jen musíme s holkama přečkat dlouhý let. Těším se i na společné tréninky se spoluhráči, kemp nám potom začne 12. září.