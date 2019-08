Nečekaně úspěšné spojení. Maďary už vítají na Slovensku jako přínos, v lize zůstanou

před 1 hodinou

Maďarští hokejisté touží po návratu do elitní skupiny MS, kterou hráli před třemi lety. | Foto: hiveminer.com

Maďarské hokejové kluby Miškovec a MAC Budapešť budou hrát nadále ve slovenské Tipsport Lize. V minulém ročníku zanechaly na Slovensku dobrý dojem a zatraktivnily tamní soutěž, navíc i v Maďarsku si jejich působení za hranicemi pochvalují. Hokejová expanze Maďarů má být cestou ke zkvalitnění národního týmu.

Když se před rokem slovenská nejvyšší hokejová soutěž rozšířila o dva kluby z Maďarska, mnozí fanoušci i odborníci na ně hleděli spíše skrz prsty a s obavami z národnostních třenic. Nevěřili, že by mohli Tipsport Lize pomoct s atraktivitou ať už po sportovní, nebo mediální stránce.

Minimálně první hledisko ale Maďaři splnili. "Hráli jinak než slovenské kluby, takovým severoamerickým stylem. Byla to zajímavá konfrontace," tvrdil ředitel soutěže Richard Lintner. "Prezentovali se atraktivním a otevřeným hokejem," potvrzoval český trenér Nitry Antonín Stavjaňa.

Miškovec skončil po základní části osmý, Budapešť devátá. Proto na sebe zástupci maďarského hokeje narazili v předkole play off. Budapešť zvítězila 3:0, ve čtvrtfinále potom podlehla Zvolenu 1:4.

V základní části dokázali Maďaři v několika zápasech porazit nebo alespoň potrápit i nejsilnější slovenská mužstva. "Navíc přinesly finanční kompenzaci a rozšířilo se reklamní pole ligy. Nebylo to špatné," hodnotil Stavjaňa. Stejný pocit měl i Lintner a vyjednal pokračování spolupráce.

Oba maďarské celky s medvědem ve znaku zůstaly součástí slovenské ligy a váží si toho. "V Maďarsku to vnímají pozitivně. Ví, že slovenská soutěž je kvalitnější než jejich, a k tomu kroku se odhodlali hlavně kvůli své reprezentaci," říká trenér Dušan Kapusta, působící v Maďarsku.

Kapusta pracoval v letech 2001 až 2006 u maďarských reprezentací, teď se věnuje hokejové mládeži v Budapešti. "Miškovec a MAC by měly na Slovensku zůstat, sportovně je to pro ně rozhodně krok vpřed," myslí si.

Spokojenost s kluby, zklamání z reprezentace

V Budapešti si hokejoví příznivci hledali cestu na stadion pozvolna, to v Miškovci vytvořili mnohdy velmi bouřlivé prostředí. "Tam byli fanoušci výborní, bylo strašně těžké v Miškovci hrát," popisoval český brankář Popradu Tomáš Vošvrda. Také on měl pro Maďary jen slova chvály.

"Návštěvnost bude podle mě stoupat," domnívá se Kapusta. "S výsledky svých týmů na Slovensku byli Maďaři spokojení, ale horší to v minulé sezoně bylo s reprezentací. V první divizi mistrovství světa bojovala o záchranu, což Maďary dost zarmoutilo," doplňuje 58letý kouč.

Maďaři se na druhé výkonnostní úrovni MS udrželi jen díky vítězství nad Litvou. Kazachstánu, Bělorusku, Jižní Koreji i Slovinsku podlehli. Poté, co v roce 2018 na domácím ledě bojovali o postup mezi elitu a v duelu proti Velké Británii ho ztratili až těsně před koncem, to pro ně byla těžká rána.

Maďarsko si světový šampionát s těmi nejlepšími v novodobé éře zkusilo v letech 2009 a 2016, ale vždy hned sestoupilo o patro níže. "Hodně se snaží o návrat, ale v příští sezoně to budou mít v konkurenci Francie, Rakouska nebo Slovinska zase hodně těžké," věští Kapusta.

"Chtějí mezi elitu nejen postoupit, ale také se tam stabilizovat. Velké MS má zvuk po celém světě a Maďaři na to mají. 60 nebo 70 hráčů jim hraje na Slovensku nebo v EBEL lize, několik jich působí také v zámoří nebo ve Skandinávii. To už je solidní konkurence," pokračuje trenér.

Základ národního týmu tvoří právě hráči Miškovce a Budapešti nebo Székesfehérváru, který hraje už 12 let nadnárodní EBEL. Útočníci Balázs Sebök a Vilmos Galló působí ve finské lize a k tomu Maďaři začleňují do národního týmu naturalizované Američany a Kanaďany.

Maďaři mají často lepší podmínky než Slováci

Hokej se v Maďarsku těší velké podpoře vlády Viktora Orbána, a proto mají maďarské kluby zázemí leckdy na lepší úrovni než Slováci. "Je tam pět nebo šest hal s dobrým ledem a hezkými šatnami. Na Slovensku jsou takové stadiony možná dva," porovnává Kapusta.

Budapešť má na soupisce i dva Slováky, brankáře Tomáše Halásze a útočníka Tomáše Klempu. V týmu Miškovce figurují bývalý slávista János Vas, Kanaďan Kyle Beach s bohatými zkušenostmi z AHL nebo slovinský olympionik David Rodman, jehož bratr Marcel vede tým jako trenér.

Miškovec došel na přípravném Tatranském poháru v Popradu do finále proti Michalovcím, ale to bylo odloženo kvůli zdravotním potížím hráčů maďarského celku. Hokejisty Miškovce postihly bolesti břicha a poruchy trávení, někteří z nich dokonce skončili v nemocnici.

Do startu Tipsport Ligy zbývá ještě 16 dní. Nejvyšší slovenská soutěž prošla přes léto reorganizací modelu. Nově ji bude hrát 13 mužstev včetně nováčků Michalovců a Slovanu Bratislava. Naproti tomu v lize skončila juniorská reprezentace.

Po 48 kolech se tabulka rozdělí na dvě poloviny. Prvních šest týmů odehraje nadstavbu v počtu deseti zápasů o co nejlepší pozici do play off, mužstva na sedmém až dvanáctém místě se poperou o dvě zbylé místenky mezi nejlepší osmičku. Pro třináctý tým sezona skončí.

Nadstavbová část tedy určí osmičku týmů, které se pak střetnou klasicky ve vyřazovacím systému play off v sériích na čtyři vítězná utkání. Soutěž je nově nesestupová, naopak za rok ji doplní ještě vítěz první ligy.