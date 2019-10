Třetím rokem trčí na chvostu. Kadaň nezvedají hráči Sparty ani Růžičkovy postřehy

Každou sezonu ten samý pohled. V roce 2017 pod sebe Kadaň v první hokejové lize stlačila Most, ale od té doby pravidelně na začátku ročníku nabere obrovskou ztrátu a plápolá daleko za ostatními soupeři. Žádnou změnu nepřinesl ani příchod Vladimíra Růžičky staršího na pozici konzultanta.

Po devíti zápasech nového ročníku Chance ligy mají hokejisté Kadaně jediný bod. Devět porážek, skóre 13:52 a z poslední příčky rostoucí ztráta na ostatní soupeře, nehledě na pozice zajišťující účast v play off.

Svízelná situace a pořádný bolehlav pro generálního manažera klubu a zároveň trenéra Petra Klímu. "Pořád doufám, že se to obrátí. Ne, že vyhrajeme soutěž, ale že se to obrátí," říká vítěz Stanleyova poháru s Detroitem z roku 1990. Více však bídu Kadaně rozebírat nechce.

"Nechci mluvit o tom, kolikrát v řadě jsme nevyhráli. Upřímně říkám, že nevím, co pozitivního bych řekl, a nechci vystupovat negativně," omlouvá se rodák z Kadaně, který v roce 1985 emigroval a v Americe žil ještě po skončení hráčské kariéry. Domů se vrátil až před dvěma lety.

V Kadani se rychle angažoval na postu kouče a později i sportovního a generálního manažera. V létě 2018 se zdálo, že Trhači ztratí prvoligovou licenci a druhou nejvyšší soutěž bude místo nich hrát Hodonín nebo Havlíčkův Brod, ale Klímovi a spol. se povedlo první ligu zachránit.

Ovšem těžko říct, jestli je to pro Kadaň dobře, nebo ne. V minulé sezoně totiž Trhači získali jen 28 bodů, na předposlední Ústí nad Labem ztratili 19 bodů a na play off propastných 63 bodů. Od 10. prosince 2018 počítají Klímovi svěřenci v první lize pouze prohry.

V součtu aktuální a předchozí sezony za sebou Kadaň vláčí strašidelnou sérii 34 mistrovských zápasů bez výhry. Chuť vítězství ochutnali Trhači mezitím jen v letní přípravě proti Crimmitschau z druhé německé ligy a Klatovům z třetí nejvyšší české soutěže.

Že podle toho Kadaň nemá v Chance lize co dělat? Zdá se, že na soutěž nestačí, jenže první liga je od ročníku 2017/18 nesestupová a každý rok se jen rozšiřuje. Hokejový svaz první ligu zespodu uzavřel, aby mohly kluby beze strachu ze sestupu nasazovat mladé hráče.

V příštím roce, po mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci, si svaz změnu vyhodnotí a určí, jakým směrem se bude Chance liga ubírat dále. Nicméně do té doby z ní Kadaň nesestoupí, alespoň ne sportovní cestou. Ani kdyby už v dalším průběhu sezony nezískala jediný bod.

Otázkou je, jak dlouho bude v případě pokračování této mizérie bavit nekonečné prohrávání sponzory a partnery kadaňského hokeje. Co se týče návštěvnosti, na poslední dvě domácí utkání proti Vsetínu a Havířovu přišlo 250 a 212 diváků.

Před startem letošní sezony se Kadaň dohodla na farmářské spolupráci se Spartou a Pardubicemi. Své méně vytížené hráče posílají k Trhačům i z Litvínova a Karlových Varů. Ale ani hokejisté jako Albert Michnáč nebo Jan Buchtele nedokázali chřadnoucí klub pozvednout.

Nedaří se to ani s Vladimírem Růžičkou, který po skončení v Chomutově působí u kadaňského týmu jako konzultant. Práci vzal kvůli kamarádství s Klímou, kterému chtěl pomoct v tíživé situaci.

"Dělám to od srpna, ale není to žádná věda. Dopoledne s nimi strávím na stadionu, odtrénujeme a to je víceméně všechno," vysvětluje bývalý kouč Slavie a české reprezentace, s níž se stal dvakrát světovým šampionem.

"Na domácí zápasy se jdu někdy podívat, někdy ne. Venkovní sleduju v televizi. Jsem rád, že můžu po delší době chodit na led, ale jinak toho opravdu moc nedělám," pokračuje Růžička.

Růžičkovo jméno se skloňovalo v souvislosti se Slovanem Bratislava či slovenským národním týmem, ale první varianta padla s koncem klubu v KHL a u reprezentace Slováků nakonec pokračuje Craig Ramsay. "Těším se, až budu moct hokej dělat zase naplno. Čekám, jak se moje situace vyvine," konstatuje nynější kadaňský konzultant.

Ani on však nechce o trápení Trhačů hovořit. "Je to mladé mužstvo a kluci si pořád zvykají na první ligu. Ale nezlobte se, mně to nepřísluší hodnotit, to je otázka pro Petra Klímu," uzavírá Růžička.

Kadaň hraje druhou nejvyšší soutěž nepřetržitě od roku 1998 a třikrát si zahrála ve čtvrtfinále. Pokud by se jí takový kousek podařil v probíhající sezoně, už teď by se jednalo o nemalý zázrak. Pětatřicátou porážku v řadě budou Trhači odvracet dnes v 17 hodin doma proti Prostějovu.