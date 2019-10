Hlas Sinatry, nervózní Čech a deset gólů. Tak se tepající Manhattan znovu dočkal NHL

Potemnělou halou Madison Square Garden se nesl hlas Franka Sinatry. Když dozněla poslední slova písně The Impossible Dream, začala vyprodaná aréna bouřit. Právě odstartovala nová sezona pro hokejové New York Rangers, nejdražší tým NHL.

Od našeho zpravodaje - Klub, který mocně touží, aby pro něj útok na Stanley Cup nebyl jen nemožným snem. A začal dobře; v úvodním utkání porazil po atraktivním zápase Winnipeg 6:4. V dresu vítězů jednou asistoval i obránce Libor Hájek.

Srdce Manhattanu zase začalo tepat hokejem. K Broadwayi, obchodům na Páté Avenue či dech beroucím mrakodrapům znovu přibyla další atrakce. Okolí Times Square zaplavili fanoušci v dresech newyorských Rangers. Nejslavnější hokejová liga se po letní pauze znovu rozjela.

Místní příznivci doufají, že se konečně dočkají Stanley Cupu, který vyhlížejí už od roku 1994. Důvody k optimismu by se našly: klub získal tři cenné posily v podobě ruského šikuly Panarina, nebezpečného obránce Trouby a dvojky posledního draftu Kakka.

Právě posledně jmenovaný osmnáctiletý finský supertalent si vysloužil bouřlivý ohlas při úvodním představování soupisek. Zářily ale především dvě další posily. Trouba dal ukázkovou ranou pod břevno gól a na dva přihrál, Panarin si připsal trefu a asistenci.

A měli tak výrazný podíl na důležité úvodní výhře.

Čtvrtek přitom pro Newyorčany nevypadal jako veselý den. Město se zahalilo do podzimní nálady; letní teploty vystřídal chlad a déšť. Stovky policistů si připomněly úmrtí jejich parťáka Briana Mulkeena, který tragicky zahynul před pár dny po zásahu pistolí jednoho z kolegů.

I v Madison Square Garden se před startem utkání držela na jeho památku minuta ticha.

Pak začala napínavá podívaná s bouřlivou kulisou. "Fanoušci byli při úvodním utkání nahecovaní. Jsou tady skvělí, umějí udělat krásnou atmosféru," všiml si jediný český účastník zápasu Libor Hájek.

Jednadvacetiletý obránce se udržel v prvním týmu Rangers, zatímco jeho krajan Filip Chytil, který v minulé sezoně odehrál za Rangers 75 zápasů, putoval na farmu do Hartfordu. V úvodním zápase naskočil Hájek po boku dalšího mladíka Adama Foxe a pral se s nervozitou.

"Nebylo to ode mě nic slavného. Zaspal jsem začátek, nebyl jsem aktivní, nebruslil jsem," kritizoval se český bek, který strávil na ledě 12 minut a 20 sekund. "Nebyl jsem to já. Musím něco změnit a zamakat."

Při svém šestém startu v NHL si připsal druhý bod; asistencí se podílel na čtvrté trefě Rangers, kterou dal po úniku Mika Zibanejad. Zůstává však při zemi. Zatím dál bydlí v hotelu, ví, že nemá místo jisté. "Jsem šťastný, že tady vůbec můžu být. Ale musím se zlepšit, abych se tu vůbec udržel," prohlásil.

V tradičním hokejovém klubu z tepajícího města, jehož hodnota dosahuje dle Forbesu 1,55 miliard dolarů (přes 36 miliard korun), se výkony každého hráče bedlivě sledují. Hájkovi může prospět to, že Rangers na mladé v současnosti sázejí. Před minulou sezonou se pustili do přestavby týmu, zbavili se některých veteránů a nyní mají jako jediný tým v NHL v kádru osm hráčů do 23 let a pět hráčů do jednadvaceti.

"Je to příjemné prostředí, výborná parta," chválí si Hájek. Mladý tým jistí zezadu veterán Henrik Lundqvist, který svou nepostradatelnost pro Rangers dokázal znovu v úvodním zápase znovu: kryl 43 střel.

Sedmatřicetiletý švédský gólman před sezonou zopakoval, že jeho největším snem zůstává vyhrát s Rangers Stanley Cup. A věří, že letní změny v kádru k tomu mohou dopomoci. Úvodní zápas mu dal za pravdu - ale vydrží optimismus na Manhattanu i nadále?

To závisí hlavně na tom, jak se mladá smečka zvládne poprat se zodpovědností, která na ní leží.