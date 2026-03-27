Famózní Nečas kráčí k magické metě stovky bodů

Martin Nečas přispěl asistencí k vítězství Colorada 3:2 ve Winnipegu

Sport,ČTK

Martin Nečas přispěl asistencí k výhře Colorada 3:2 ve Winnipegu a bodoval ve čtvrtém utkání v řadě (3+5), ve kterých drží průměrně dva body na zápas. Do magické stovky mu zbývá 11 bodů.

Hlavním strůjcem výhry Colorada byl Nathan MacKinnon, po jehož dvou trefách odskočil tým v úvodu třetí třetiny z 1:1 na 3:1. Lídr Avalanche se poprvé prosadil v přesilové hře, ve které zakončil kombinaci do prázdné branky.

U gólu si připsal Nečas druhou asistenci. O chvíli později MacKinnon zvýšil a dal 48. branku sezony, čímž si upevnil vedení v tabulce střelců. Winnipegu nestačily dva góly Marka Scheifeleho.

NHL:

Montreal - Columbus 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 10. Struble, 45. Bolduc - 13. Severson. Střely na branku: 20:26. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Bolduc, 2. Dobeš, 3. Struble (všichni Montreal).

Ottawa - Pittsburgh 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 5. a 44. Batherson, 22. Cousins – 14. a 42. Rakell, 24. E. Karlsson, rozhodující sam. nájezd Kindel. Střely na branku: 29:38. Diváci: 17.545. Hvězdy zápasu: 1. Batherson (Ottawa), 2. E. Karlsson (Pittsburgh), 3. Ullmark (Ottawa).

Tampa Bay - Seattle 3:4 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 18. Cirelli, 26. Guentzel, 31. Perry - 16. a 63. Montour, 19. Kakko, 24. McMann. Střely na branku: 33:19. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Montour (Seattle), 2. Guentzel (Tampa Bay), 3. McMann (Seattle).

Florida - Minnesota 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Branky: 41. M. Tkachuk, 59. Ekblad - 23. Foligno, 39. Hartman, 60. Eriksson Ek. Střely na branku: 20:50. Diváci: 18.979. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek (Minnesota), 2. Tarasov, 3. M. Tkachuk (oba Florida).

NY Islanders - Dallas 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 5. Horvat, 43. C. Ritchie - 58. Duchene. Střely na branku: 25:27. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. M. Schaefer, 3. Horvat (všichni NY Islanders).

Philadelphia - Chicago 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Branky: 1. Bump, 3. Couturier, 26. Barkey, 33. Cates, 40. Dvorak - 32. Bedard. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18.969. Hvězdy zápasu: 1. Ersson, 2. Dvorak, 3. Drysdale (všichni Philadelphia).

St. Louis - San Jose 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 38. Dvorský, 65. Holloway - 46. Wennberg. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Holloway, 2. Hofer, 3. Mailloux (všichni St. Louis).

Nashville - New Jersey 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 32. R. Schaefer, 33. Stamkos - 30. a 55. Hischier, 19. Bratt, 60. Meier. Střely na branku: 18:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. Stamkos (Nashville).

Winnipeg - Colorado 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky: 10. a 50. Scheifele - 41. a 44. MacKinnon (na první Nečas), 18. Drury. Střely na branku: 24:35. Diváci: 14.357. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Drury (Colorado).

Utah - Washington 4:7 (3:1, 0:2, 1:4)

Branky: 14. a 17. Guenther, 20. L. Cooley, 49. Weegar - 26., 32. a 60. Ovečkin, 3. a 50. Mirošničenko, 43. Beauvillier, 47. Sandin. Střely na branku: 40:25. Vítek Vaněček odchytal za Utah 49:54 minuty, inkasoval šest gólů z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 73,9 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Utah 7:17 minuty a z jedné střely neinkasoval. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Guenther (Utah), 3. Mirošničenko (Washington).

Calgary - Anaheim 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 22. Coleman, 48. Gridin - 24., 57. a 65. Granlund. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.047. Hvězdy zápasu: 1. Granlund (Anaheim), 2. Määttä, 3. D. Cooley (oba Calgary).

Vegas - Edmonton 3:4 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 25. a 35. Stone, 47. Barbašov - 12. Savoie, 28. McDavid, 37. Hyman, 64. Bouchard. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.910. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Stone, 3. Barbašev (oba Vegas).

Vancouver - Los Angeles 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 18. Laughton, 22. Moore, 40. Panarin, 58. Byfield. Střely na branku: 19.38. Diváci: 18.611. Hvězdy zápasu: 1. Byfield (Los Angeles), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Moore (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Buffalo

72

44

8

20

254:211

96

2.

Tampa Bay

71

44

6

21

260:199

94

3.

Montreal

71

40

10

21

251:231

90

4.

Boston

72

40

8

24

240:224

88

5.

Ottawa

72

38

10

24

242:220

86

6.

Detroit

71

38

8

25

207:211

84

7.

Toronto

73

31

13

29

229:255

75

8.

Florida

71

35

3

33

213:236

73

Metropolitní divize:

1.

Carolina

71

45

6

20

252:211

96

2.

Pittsburgh

72

36

16

20

247:228

88

3.

Columbus

72

38

11

23

232:219

87

4.

NY Islanders

73

41

5

27

211:207

87

5.

Philadelphia

71

35

12

24

209:215

82

6.

Washington

73

36

9

28

227:215

81

7.

New Jersey

71

37

2

32

197:215

76

8.

NY Rangers

72

28

9

35

202:230

65

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

71

48

10

13

266:179

106

2.

x-Dallas

72

43

11

18

245:198

97

3.

Minnesota

73

41

12

20

239:210

94

4.

Utah

73

37

6

30

229:210

80

5.

Nashville

72

34

9

29

217:239

77

6.

Winnipeg

72

30

12

30

205:223

72

7.

St. Louis

71

30

11

30

186:226

71

8.

Chicago

72

27

13

32

188:233

67

Pacifická divize:

1.

Anaheim

72

41

4

27

243:247

86

2.

Edmonton

73

36

9

28

254:249

81

3.

Vegas

73

32

15

26

228:229

79

4.

Los Angeles

72

29

18

25

193:216

76

5.

Seattle

71

32

10

29

204:221

74

6.

San Jose

70

32

7

31

212:251

71

7.

Calgary

72

30

8

34

182:222

68

8.

Vancouver

71

21

8

42

182:266

50

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

