Famózní Nečas kráčí k magické metě stovky bodů

Martin Nečas přispěl asistencí k výhře Colorada 3:2 ve Winnipegu a bodoval ve čtvrtém utkání v řadě (3+5), ve kterých drží průměrně dva body na zápas. Do magické stovky mu zbývá 11 bodů.
Hlavním strůjcem výhry Colorada byl Nathan MacKinnon, po jehož dvou trefách odskočil tým v úvodu třetí třetiny z 1:1 na 3:1. Lídr Avalanche se poprvé prosadil v přesilové hře, ve které zakončil kombinaci do prázdné branky.
U gólu si připsal Nečas druhou asistenci. O chvíli později MacKinnon zvýšil a dal 48. branku sezony, čímž si upevnil vedení v tabulce střelců. Winnipegu nestačily dva góly Marka Scheifeleho.
NHL:
Montreal - Columbus 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 10. Struble, 45. Bolduc - 13. Severson. Střely na branku: 20:26. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Bolduc, 2. Dobeš, 3. Struble (všichni Montreal).
Ottawa - Pittsburgh 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 5. a 44. Batherson, 22. Cousins – 14. a 42. Rakell, 24. E. Karlsson, rozhodující sam. nájezd Kindel. Střely na branku: 29:38. Diváci: 17.545. Hvězdy zápasu: 1. Batherson (Ottawa), 2. E. Karlsson (Pittsburgh), 3. Ullmark (Ottawa).
Tampa Bay - Seattle 3:4 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 18. Cirelli, 26. Guentzel, 31. Perry - 16. a 63. Montour, 19. Kakko, 24. McMann. Střely na branku: 33:19. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Montour (Seattle), 2. Guentzel (Tampa Bay), 3. McMann (Seattle).
Florida - Minnesota 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Branky: 41. M. Tkachuk, 59. Ekblad - 23. Foligno, 39. Hartman, 60. Eriksson Ek. Střely na branku: 20:50. Diváci: 18.979. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek (Minnesota), 2. Tarasov, 3. M. Tkachuk (oba Florida).
NY Islanders - Dallas 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 5. Horvat, 43. C. Ritchie - 58. Duchene. Střely na branku: 25:27. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. M. Schaefer, 3. Horvat (všichni NY Islanders).
Philadelphia - Chicago 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Branky: 1. Bump, 3. Couturier, 26. Barkey, 33. Cates, 40. Dvorak - 32. Bedard. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18.969. Hvězdy zápasu: 1. Ersson, 2. Dvorak, 3. Drysdale (všichni Philadelphia).
St. Louis - San Jose 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 38. Dvorský, 65. Holloway - 46. Wennberg. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Holloway, 2. Hofer, 3. Mailloux (všichni St. Louis).
Nashville - New Jersey 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Branky: 32. R. Schaefer, 33. Stamkos - 30. a 55. Hischier, 19. Bratt, 60. Meier. Střely na branku: 18:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. Stamkos (Nashville).
Winnipeg - Colorado 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Branky: 10. a 50. Scheifele - 41. a 44. MacKinnon (na první Nečas), 18. Drury. Střely na branku: 24:35. Diváci: 14.357. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Drury (Colorado).
Utah - Washington 4:7 (3:1, 0:2, 1:4)
Branky: 14. a 17. Guenther, 20. L. Cooley, 49. Weegar - 26., 32. a 60. Ovečkin, 3. a 50. Mirošničenko, 43. Beauvillier, 47. Sandin. Střely na branku: 40:25. Vítek Vaněček odchytal za Utah 49:54 minuty, inkasoval šest gólů z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 73,9 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Utah 7:17 minuty a z jedné střely neinkasoval. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Guenther (Utah), 3. Mirošničenko (Washington).
Calgary - Anaheim 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 22. Coleman, 48. Gridin - 24., 57. a 65. Granlund. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.047. Hvězdy zápasu: 1. Granlund (Anaheim), 2. Määttä, 3. D. Cooley (oba Calgary).
Vegas - Edmonton 3:4 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Branky: 25. a 35. Stone, 47. Barbašov - 12. Savoie, 28. McDavid, 37. Hyman, 64. Bouchard. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.910. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Stone, 3. Barbašev (oba Vegas).
Vancouver - Los Angeles 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 18. Laughton, 22. Moore, 40. Panarin, 58. Byfield. Střely na branku: 19.38. Diváci: 18.611. Hvězdy zápasu: 1. Byfield (Los Angeles), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Moore (Los Angeles).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Buffalo
72
44
8
20
254:211
96
2.
Tampa Bay
71
44
6
21
260:199
94
3.
Montreal
71
40
10
21
251:231
90
4.
Boston
72
40
8
24
240:224
88
5.
Ottawa
72
38
10
24
242:220
86
6.
Detroit
71
38
8
25
207:211
84
7.
Toronto
73
31
13
29
229:255
75
8.
Florida
71
35
3
33
213:236
73
Metropolitní divize:
1.
Carolina
71
45
6
20
252:211
96
2.
Pittsburgh
72
36
16
20
247:228
88
3.
Columbus
72
38
11
23
232:219
87
4.
NY Islanders
73
41
5
27
211:207
87
5.
Philadelphia
71
35
12
24
209:215
82
6.
Washington
73
36
9
28
227:215
81
7.
New Jersey
71
37
2
32
197:215
76
8.
NY Rangers
72
28
9
35
202:230
65
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
71
48
10
13
266:179
106
2.
x-Dallas
72
43
11
18
245:198
97
3.
Minnesota
73
41
12
20
239:210
94
4.
Utah
73
37
6
30
229:210
80
5.
Nashville
72
34
9
29
217:239
77
6.
Winnipeg
72
30
12
30
205:223
72
7.
St. Louis
71
30
11
30
186:226
71
8.
Chicago
72
27
13
32
188:233
67
Pacifická divize:
1.
Anaheim
72
41
4
27
243:247
86
2.
Edmonton
73
36
9
28
254:249
81
3.
Vegas
73
32
15
26
228:229
79
4.
Los Angeles
72
29
18
25
193:216
76
5.
Seattle
71
32
10
29
204:221
74
6.
San Jose
70
32
7
31
212:251
71
7.
Calgary
72
30
8
34
182:222
68
8.
Vancouver
71
21
8
42
182:266
50
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.