Zválcovaný Kováčik: Třicet sekund jsem byl mimo. Vincourovi jsem za bitku poděkoval

Rozhodčí Vladimír Pešina dostal takovou ránu hokejkou, že ani po šití neudržel v puse píšťalku a musel odstoupit. Sparťanský bek Richard Nedomlel sestřelil nic netušícího Jozefa Kováčika, načež vypukla bitka. První extraligové čtvrtfinále mezi Spartou a Kometou (2:3) bylo divoké a bolelo. Asi nejvíc trpěl obránce Kováčik, jenž krátce po střetu vůbec nevěděl, co se kolem děje. Po utkání, které dohrál, však mluvil v dobré náladě.

Jak si pamatujete moment, kdy vás Nedomlel nevybíravě srazil?

Nechci se k tomu moc vyjadřovat, pořádně ani nevím, jak se to stalo. Vím, že jsem couval dozadu a dostal úder do hlavy. Chvilku jsem byl mimo, ale už jsem v pohodě. Těžko se mi to hodnotí. Možná se na to ještě podívám.

Byl jste hodně otřesený?

Prvních dvacet třicet sekund. Problém byl v tom, že jsem to nečekal. Kdybych to čekal, nevypadalo by to tak otřesně. Nevím, jestli to byl úmysl.

Neviděl jste blížícího se hráče Sparty ani periferně?

Ztratili jsme puk v rohu a já jsem samozřejmě couval, protože jsem věděl, že jim někdo skáče z trestné lavice. Byl jsem k němu otočený zády a schytal jsem úder. Nechci to řešit, ať to posoudí jiní.

Tomáš Vincour se vás hned zastal a proti Nedomlelovi shodil rukavice. Potěšilo vás to?

Poděkoval jsem mu za to, možná dopadl ještě hůř než já, ale takhle to má v play-off být. Pereme se jeden za druhého. Možná to příště bude naopak, i když doufám, že ne (Kováčik měří 179 centimetrů a s bitkami nemá velké zkušenosti, pozn. red.).

Co pro vás znamená, že jste v závěru otočili skóre a vedete 1:0 na zápasy?

Samozřejmě jsme velmi rádi, tuhle sezonu jsme se Spartou neměli nějaké extra výsledky. Tenhle bod je hrozně cenný, Sparta má strašně kvalitní mužstvo.

Čím si obrat ve třetí třetině vysvětlujete?

Oni se netlačili tolik dopředu, potřebovali hlavně bránit. My jsme perfektně využili dvě situace, takhle se v play-off hraje. Máme bod a jdeme dál.

Brankář Marek Čiliak chytil 30 z 32 střel. Co na jeho výkon říkáte?

Už na konci základní části ukázal, jak je pro nás důležitý. Dneska to potvrdil, je to gólman číslo jedna. Jsem strašně rád. Deset sekund před koncem chytil jasný gól. Klobouk dolů. Doufám, že mu forma vydrží a pár kvalitních zákroků ještě ukáže.

