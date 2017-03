Sparťanský hromotluk Nedomlel sestřelil Kováčika, trenér hřímal: Hodně nesmyslné

před 42 minutami

První překvapení extraligového play-off přišlo brzy. Kometa udolala favorizovanou Spartu hned na první pokus. V závěrečné třetině předvedla skvělý obrat na konečných 3:2. Bitva hrdých rivalů opět nabídla hrozivý moment - sparťan Nedomlel sestřelil nic netušícího Kováčika.

Praha - Nasazení, důraz, nervozita. Jakmile Kometa rozehrála čtvrtfinálové klání na Spartě, bylo zřejmě, že jde o hodně. Rozhodčí měli plno práce.

Dlouho platilo, že trestná lavice pravidelně přijímala návštěvníky. Někdy nesouhlasně pískali domácí fanoušci, jindy běsnili příznivci z Brna.

V polovině zápasu přišel výbuch emocí na obou stranách. Sparťanský hromotluk Richard Nedomlel opustil trestnou lavici a cestou do obranného pásma doslova sestřelil Jozefa Kováčika, který padl k ledu.

Nedomlel byl rázem v obležení, vypukla ostrá, leč rychlá bitka. Beka Pražanů vyzval urostlý forvard Tomáš Vincour.

Rozuzlení dramatických chvil? Vincour vyfasoval osobní trest za bitku, Nedomlel pochopitelně také. A navrch trest do konce utkání za napadení. Obránce Kováčik přečkal bolestivé chvíle ve zdraví, ve zbylých minutách na ledě nechyběl, a tak mohl v centru dění slavit skvělý obrat na 3:2.

Na hrozivý moment však nezapomněl, popsal ho následovně: "Vím, že jsem couval dozadu a dostal úder do hlavy. Prvních dvacet třicet sekund jsem byl mimo, ale už je to v pohodě. Nevím, jestli to byl úmysl. Možná se na to zítra podívám."

Nedomlel se novinářům neukázal, našel však zastání u parťáka Michala Řepíka: "Myslím si, že to bylo nezaviněné. (Nedomlel) ho chtěl obskočit, ale ten bek couval."

Trenér Sparty Jiří Kalous podobně shovívavý nebyl. "Hodně nesmyslný zákrok," řekl na tiskové konferenci. "Tohle hráč musí kontrolovat, bohužel se vyfauloval."

Nyní bude Nedomlel čekat na případný disciplinární trest.

V bitvě Sparty a Komety nejde o nic nevšedního. Při nedávném duelu těchto rivalů neudržel nervy brankář Tomáš Pöpperle, který bodl hokejkou soupeřova kapitána Leoše Čermáka. Dostal stopku na tři zápasy.

