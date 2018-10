Góly všeho druhu, tvrdá bitka a galimatyáš na závěr. Zápas Třince proti Spartě bavil

před 34 minutami

Vyhlášený technik Jiří Polanský shodil rukavice, na konci druhé třetiny napadaly čtyři góly ve čtyřech minutách, do rozhodujících nájezdů promluvily zmatky rozhodčích a sparťanské střídačky. Utkání Třince proti Spartě zvedalo publikum ze sedaček.

Třinec - První gól v zápase 9. kola extraligy mezi Třincem a Spartou padl po krásné akci Rostislava Martynka s Robertsem Bukartsem. Lotyšský kanonýr zakončoval do prázdné klece, ale při souběhu dalších událostí tento moment spíše zapadl. Další minuty nabídly mnohem více.

Oceláři přestříleli soupeře z Prahy poměrem 41:30 a přehrávali Spartu především v druhé třetině. Tomáš Marcinko zajistil vedení 3:1 dvěma rychlými góly, přičemž u toho druhého sehráli rozhodující roli video.

Marcinko tečoval nabídku od Bukartse a Matěj Machovský v bráně shrábl puk do lapačky těsně pod břevnem na hraně brankové čáry. "Když jsem se podíval na kostku, vypadalo to, že by to mohl i nemusel být gól," řekl trenér Sparty Uwe Krupp. Gól byl po relativně krátké konzultaci uznán.

"Rozhodčí u videa to z horního pohledu nejspíš viděl jasně. Věřím, že učinil správný verdikt," odmítl Krupp jakékoliv spekulace. Přitom dost kontroverzní branku obdržela Sparta už v úterý v zápase proti Karlovým Varům, kdy sudí správně uznal patičku útočníka energetiků Vlacha.

Sparťané se tehdy zdravě naštvali a zápas otočili ze stavu 0:2. V Třinci na ně sporný gól domácích zapůsobil stejně. Za pět minut a 18 sekund už svítil na kostce stav 3:3. "Ta nahněvanost někdy může mít pozitivní účinek," připouštěl sparťanský útočník Andrej Kudrna.

Na obou gólech měl rozhodující podíl Petr Vrána. Nejdříve si v nelehké situaci před Šimonem Hrubcem poradil naprosto bravurně, gólmana Třince vykoupal a zasunul puk za čáru. O chvíli později před Hrubcem znovu zamíchal s pukem a připravil lahůdku pro Jana Buchteleho.

Polanský se chtěl zastat kamaráda

Gólový účet divoké druhé části okořenily ještě zásahy domácího Ethana Wereka a Tomáše Dvořáka. Čtyři góly za čtyři minuty a 12 sekund, skóre 4:4. A aby toho nebylo málo, okořenila vynikající pasáž zápasu ještě pěstní výměna názorů Jiřího Polanského a Matěje Berana.

Hlavně Polanský platí spíše za technika a s výškou 178 centimetrů se do šarvátek příliš nepouští. "Žďuchání rukavicemi už jsem zašil dost, ale ty shozené by se daly napočítat na prstech jedné ruky. Určitě nejsem typ, kterého se soupeř bojí nebo kterého by vyzval," usmíval se Polanský.

Útočník Ocelářů, který naskočil do letošní extraligové sezony poprvé po zlomenině malíčku, jel před branku bránit spoluhráče Vladimíra Svačinu. "Byli tam na něho dva. Jsou situace, kdy se kamaráda musíte zastat. On (Beran) shodil rukavice první, už nešlo couvnout," vysvětloval Polanský.

Hřát ho nakonec mohlo, že měl v bitce proti vyššímu a mladšímu sokovi navrch a nakonec sparťana povalil na led. Rvačka byla pořádně dlouhá. "Už to vypadalo, že je konec, ale nadechl jsem se a pokračovalo se dál. S kondičním trenérem jsme boxovali, chválil mě," vyprávěl Ocelář.

Ve třetí třetině ani prodloužení už gól nepadl, ačkoliv týmy neslevily z rychlého tempa, a tak pro oba soupeře poprvé v této sezoně rozhodly nájezdy. "Ze druhé třetiny jsme měli vytěžit víc," mrzelo Polanského. Jemu puk při nájezdu lehce utekl a zakončení nevyšlo podle plánu.

Dvojnásobný zmatek při nájezdech

Po čtyřech sériích byl stav nerozhodný, 2:2, a za Spartu se už podruhé rozjel Andrej Kudrna. Jednalo se však teprve o pátou sérii, tedy poslední ze základní sady, ve které hráč dvakrát jet nesmí. Přesto rozhodčí Adam Kika a René Hradil Kudrnovi v jízdě nezabránili.

"Myslel jsem, že můžu jet, neřešil jsem to. Potom jsme jen čekali, jak to vyřeší rozhodčí," popisoval slovenský útočník Pražanů, který ve druhé i páté sérii Hrubce překonal. Oceláři si porušení pravidel všimli a trenér Václav Varaďa si okamžitě volal oba arbitry ke střídačce.

Kika s Hradilem gól po domluvě neuznali, ale dali Spartě možnost na opravu. "Udělal jsem hroznou chybu. Neuvědomil jsem si, že došlo k úpravě pravidel, měl bych si vzít knihu a trochu je prostudovat," přiznal na rovinu trenér Krupp.

Myslel, že už po třech sériích následuje takzvaná náhlá smrt, kde může nasadit hráče bez ohledu na to, jestli už jel. "Nebyli jsme si jistí, zda se jezdí na tři nebo pět nájezdů," doplnil Kudrna. Avšak pravidlo o rozšíření základní série nájezdů ze tří na pět platí již od minulé sezony.

Náhradní střelec Vrána neuspěl a po něm ani domácí Chmielewski. Sudí pak zaváhali ještě jednou. Dlouho to totiž vypadalo, že šestou sérii zahájí znovu sparťané, ačkoliv v tomto případě už se jedno o náhlou smrt, při které se pořadí týmů z prvních pěti sérii otáčí.

Kiku s Hradilem opět upozornily střídačky, načež se rozjel Bukarts. Nedal a Kudrna posléze, už regulérně, rozhodl zápas. "Měli jsme štěstí, že to takhle dopadlo. Třinec je silný, není lehké tu vyhrát," hodnotil Krupp. Nájezdový galimatyáš dopadl lépe pro Spartu.

"Hrálo se ve výborné atmosféře. Místy jsme si vytvořili obrovský tlak a měli jsme dát více gólů. S výkonem týmu jsme však spokojeni," přidal třinecký asistent trenéra Marek Zadina. Ztráta bodu ho mrzela, ale pozitivní dojem z předvedené hry v jeho hodnocení převážil.

Oceláři sehrají další domácí utkání už v sobotu proti Pardubicím, v němž budou usilovat o posun do první desítky. Třetí Sparta má na delší dobu předehráno a po tuhém boji v Třinci ji odpočinek jistě přijde vhod. Hraje až v sobotu 20. října na ledě Litvínova.