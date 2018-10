Zámořská média Kovářův sešup na farmu předvídala. Napodobí český centr Šipačova?

před 3 hodinami

Významná zámořská média předvídala, že český útočník Kovář se zkraje stávajícího ročníku NHL neprosadí do sestavy Islanders.

Praha - O víkendu měl Jan Kovář odehrát první zápasy na farmě, ale chyběl. V Bridgeportu, kde sídlí záložní tým newyorských Islanders, se vůbec neohlásil. Místo toho promýšlí, co podnikne dál.

Sešup do nižší AHL zřejmě snáší nelibě. Nyní může buď přijmout rozhodnutí klubu a o svou šanci "nahoře" přeci jen zabojovat, nebo po dohodě zamířit zpět do Evropy. Další variantou je vyčkávání na případnou výměnu do jiného týmu NHL.

O Kovářovi se za Atlantikem každopádně mluví v souvislosti s Vadimem Šipačovem, který loni rovněž odcházel z KHL jako hvězda, ale ve Vegas nezazářil. Odehrál jen tři duely, odeslání na farmu nepřijal. Nakonec zvolil návrat do Ruska.

"Všichni jsme viděli, jaké měl Šipačov problémy," prohlásil před časem pro server The Athletic Mike Pelino, někdejší Kovářův trenér z Magnitogorsku. "S Janem ho ale nemůžeme srovnávat. Ten je odolný a myslím, že má velkou šanci otevřít tady lidem oči."

Kovář, jenž v Evropě patřil ke špičce díky přehledu a tvořivosti, však zatím nepřesvědčuje.

V přípravě odehrál čtyři zápasy, v nichž posbíral dva body (1+1). Statisticky si vedl zhruba stejně jako další dva kandidáti na post druhého a třetího centra:

Zápasy Góly Body Střely Trestné min. Jan Kovář 4 1 2 4 4 Valtteri Filppula 3 0 2 2 0 Brock Nelson 5 0 2 9 6

Konkurz řízený koučem Barrym Trotzem, strůjcem washingtonské výhry Stanley Cupu, ovšem vyhráli důrazný obr Nelson a Kovářovi typově podobnější Filppula.

Zbylé pozice ve středu útoku obsadili hvězdný mladík Mathew Barzal a tvrdý obranář Casey Cizikas.

Kovář tak v kempu neuspěl. Do klubu přišel v červenci krátce poté, co Islanders na trhu ztratili kapitána Johna Tavarese. Jednocestnou roční smlouvu na dva miliony dolarů, která mu zaručuje stejný příjem i na farmě, podepsal 28letý Čech už s novým generálním manažerem Louem Lamoriellem.

Že střed útoku newyorského týmu vykrystalizuje po přípravě bez Kováře, tipovala ještě před rozuzlením významná zámořská média. Jak server NHL.com, tak kanadský časopis The Hockey News zařadily do čtyř formací centry Barzala, Nelsona, Filppulu a Cizikase.

Trenér Trotz měl stejný názor. Jeho svěřenci zatím vybojovali jednu výhru ze dvou duelů. Veterán Filppula se blýskl dvěma góly, Nelson jednou asistoval.