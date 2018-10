Trest pro Černocha? Je adekvátní, taky bych chtěl někoho přetáhnout, říká Richter

před 3 hodinami

Útočník Sparty Jiří Černoch dostal za napadení Daniela Gazdy ze závěru utkání proti Zlínu trest na dva zápasy. Bývalý útočník sparťanů a mistr světa Pavel Richter to považuje za adekvátní, sám by jako hráč za stavu 1:5 dost možná jednal podobně.

Sparta na začátku sezony nehraje špatně, ale zároveň to nejsou výkony na velké jásání. Mám pravdu?

Mají sice 15 bodů, ale dneska budou mít po zápase s Karlovými Vary o dvě odehraná utkání navíc. Potřebovali by vyhrát. Matěj Machovský chytá výborně, ale pokulhávají útočníci, kteří by měli být produktivnější. Bodování sparťanů vede před Petrem Vránou obránce Jan Košťálek. Klíčoví hráči by se podle mě měli více prosadit.

V neděli Sparta doma podlehla Zlínu 1:5. V čem jí ten zápas utekl?

1:5, a ještě rvačka na konci. Rozhodující byly góly těsně před pauzami. Sparta dostala gól na 0:1 osm sekund před první sirénou, na 1:3 zase třináct sekund před koncem druhé třetiny. Chvíli předtím jeli dva sami na bránu a Pech neprostřelil Sedláčka. Místo 2:2 to bylo 1:3. Zlín výborně bránil, přidal další dvě branky, Sparta dostala pěknou řachu.

A jaký byl váš pohled na vyostřený závěr a úder Jiřího Černocha proti Danielu Gazdovi? Sparťan dostal trest na dvě utkání.

To je zkrátka hokej. Pošťuchovali se, pak spadla rána, patří to k hokeji. Trest je spravedlivý. Myslím, že i takhle se hokej hraje, strhne se rvačka. Zlínský trenér Robert Svoboda říkal, že dvě sekundy před koncem za stavu 1:5 to bylo zbytečné, ale sparťané byli podráždění. Já jsem hokej hrál a podobné šarvátky dokážu pochopit.

Nečekal jste, že Černoch dostane ještě vyšší trest? Bylo zřejmé, že se jeho soupeř prát nechce, a útočník Sparty ho přesto napadl.

Výši trestu nebudu kritizovat. Jestli se Gazda chce, nebo nechce prát… Sparta už toho měla dost, chvíli před koncem zápasu prohrávala 1:5 a frustrace hráčů se nahromadila. Když jsem hrával já a prohrával jsem, taky jsem chtěl někoho přetáhnout. Nedivím se tomu (smích). Nedělal bych z toho vědu, trest je adekvátní.

Jaký dojem na vás dělá Uwe Krupp? Ať už hokejovým projevem, nebo svým vystupováním a chování navenek.

Je to profík. Má vybrané chování, nasbíral řadu trenérských zkušeností, dlouho hrál v NHL, trénoval v německé lize. Potřebuje ještě trochu více času, ale jinak s ním nebude žádný problém. Ve Spartě si všechno sedá, je to pořád začátek. Některé zápasy byly výborné, některé slabší. Je to na houpačce. Jsem rád, že chodí dost lidí, proti Zlínu jich bylo 6 800.

Byl jste na jaře příznivcem Kruppova příchodu do Sparty?

Právě že jsem tomu nebyl až tak nakloněný. Ale je to rozhodnutí Petra Břízy a sparťanského vedení. Třeba chce Petr zkusit něco nového, lepšího, já se k tomu ani více vyjadřovat nechci. Myslím, že je to dobrý trenér.

A vedle Kruppa jako by rostl asistent Jaroslav Nedvěd, který dříve doplňoval trenéry Kalouse a Výborného. Je mužem budoucnosti?

Je to pro něho obrovská škola. Jako bývalý obránce Sparty ví, jak to v klubu chodí, umí se vžít do role trenéra. Nemusí to být ve Spartě, i jinde by v budoucnu klidně mohl převzít roli hlavního kouče. Myslím si, že je důležitým článkem a Uwemu Kruppovi hodně pomáhá.

Býval jste vždy spíše zdrženlivější vůči cizincům v extralize a Sparta letos přivedla tři Kanaďany. Jsou to povedenější nákupy než vloni?

Řekl bych, že jsou více vidět. Musí si ještě na extraligu zvyknout.

Překvapili vás svými výkony obránce Jan Košťálek a brankář Matěj Machovský, které jste zmiňoval a kteří Spartu zatím táhnou?

Košťálek mě překvapil, do NHL se sice neprosadil, ale v extralize mu to zatím šlape. Ondra Pavelec mi o něm říkal, že je to takový bojovník, což potvrzuje. Machovský dosud předčil Fina Aittokallia a další gólmany, co ve Spartě v posledních letech byli. Zdálo se, že ten tlak neunesli. Hrát ve Spartě není jednoduché a pro gólmana to platí dvojnásob. Matěj to nese a vychytal týmu hodně bodů, hlavně v domácích zápasech.