Třinec natáhl bodovou šňůru, Kváča napočtvrté vyhrál. Ze všeho jsem tu nadšený, jásal

před 20 minutami

Po vlažném začátku sezony se třinečtí hokejisté dostali do tempa a vyšlápli si také na finálového přemožitele z play off. Výhru proti Kometě vychytal Petr Kváča hostující z prvoligového Motoru.

Třinečtí hokejisté potvrdili narůstající formu i po reprezentační pauze a na domácím ledě porazili Kometu 4:3 v prodloužení. Poprvé nastoupil v dresu Ocelářů mladý brankář Petr Kváča, a zažil vítěznou premiéru.

Do Třince přišel na hostování z Českých Budějovic do konce listopadu a první šanci dostal v repríze finále letošního play off. "Byli jsme domluveni dopředu. Šimon Hrubec odchytal poslední utkání, pak odjel na repre a já si dám zápas proti Kometě," prozradil jednadvacetiletý gólman.

V zápase proti úřadujícím mistrům si připsal 27 zákroků. "Snažili se vše střílet do prostoru před brankou, věděli, že nemám moc zápasů a chtěli mě překvapit. Jsem rád, že se jim to nepodařilo," usmíval se Kváča.

V minulé sezoně odchytal v extralize dvě utkání za Spartu, v aktuálním ročníku naskočil v zápase Litvínova proti Liberci. Ačkoli se na ledě nikdy necítil špatně, inkasoval v těchto třech duelech 14 gólů. Napočtvrté se dočkal extraligového vítězství a dojmy hltal plnými doušky.

"Jsem tady ze všeho nadšený," rozplýval se Kváča. Příjemně ho naladila reakce fanoušků, kteří před zápasem přivítali hosta z Českých Budějovic skandováním jeho jména. "Vytvořili parádní kulisu a podporovali mě i po inkasovaných gólech. Děkuju," vzkázal rodák z Brandýsa nad Labem.

Pokud se na konci listopadu vrátí do jižních Čech, bude přinejmenším o jednu cennou zkušenost bohatší. "Jsem rád, že mi to kluby umožnily, ty zkušenosti uplatním v další kariéře," řekl Kváča, kterého v Motoru jako trenér brankářů připravuje otec třineckého Šimona Hrubce Stanislav.

Doudera si při gólu položil kolegu z reprezentace

Kváča dokázal prodloužit sérii zápasů, ve kterých Oceláři bodovali. Po slabším rozjezdu to dokázali posedmé v řadě a zároveň jedenáctkrát z 12 posledních duelů. "Začátek byl špatný, ale doháníme to. Výkony se zvedají," radoval se třinecký bek Milan Doudera, autor gólu na 3:2.

Zatímco jeho spoluhráči čekali na extraligový zápas 12 dní, on spolu s dalším obráncem Ocelářů Davidem Musilem absolvoval reprezentační turnaj Karjala. "Kometa byla těžký soupeř, naštěstí jsme si pak pomohli přesilovkami. Otupili jsme ten jejich tlak," poznamenal Doudera.

Třinec využili tři přesilovky ze čtyř a potvrdil pozici nejlepšího týmu ligy v této disciplíně. Také rozhodující trefa v prodloužení padla ve hře čtyř proti třem. "Krajda (Lukáš Krajíček) dobře vystřelil, Tomáš Marcinko to tečoval a Erik Hrňa pověsil odražený puk pod víko," popisoval Doudera.

Jeho gól na 3:2 se zrodil při rovnovážném počtu hráčů. "Tomáš Marcinko mi shodil puk zadovkou, naznačil jsem, objel jsem hráče a spadlo to tam na zadní tyčku," vracel se třinecký obránce k druhému gólu v sezoně, při které si položil na led reprezentačního kolegu z Brna Jana Štencla.

"V dnešní době jsou hráči obětaví a snaží se střely chytat. Naštěstí jsem měl hlavu nahoře, všiml jsem si, že si tam lehá, a puk jsem ještě potáhl," pousmál se účastník světového šampionátu 2016 v Moskvě. Jeho Třinec teď čekají tři další domácí zápasy proti Litvínovu, Hradci a Vítkovicím.

Holík má tři body, ale litoval šance v prodloužení

Kometa hrála na rozdíl od Ocelářů po reprezentační pauze už ve středu, ale ve Slezsku na výhru s Pardubicemi nenavázala. "Srazila nás hlavně vyloučení na startu druhé třetiny a pak už jsme to honili," kroutil hlavou brněnský útočník Petr Holík, který v 55. minutě vyrovnával na 3:3.

Po výstavní trefě ho ale mrzela situace v prodloužení, kdy v dobré šanci nastřelil spoluhráče Martina Zaťoviče, který boural do gólmana Kváči, byl vyloučen a Třinec rozhodl. "Neviděl jsem, jestli to bylo v brankovišti. Ale měl to být ode mě gól, místo toho jsme potom dostali," litoval Holík.

Bilanci 1+14 v Třinci rozšířil o další dvě asistence a druhý gól v sezoně. "Každý gól člověka potěší, ale teď nic neřeší. Máme pouze bod," uzavřel útočník Komety, která po nedělním zápase v Hradci odletí k odvetě Ligy mistrů do Finska. V Tampere bude hájit z prvního zápasu náskok 5:1.