Nejsem žoldák, říká Vondrka. Hattrickem skolil Spartu a na tým myslí smrtelně vážně

před 1 hodinou

Po výhře nad Brnem 2:1 si hokejisté Mladé Boleslavi připsali další cenný triumf.

Z ledu do té doby vedoucí Sparty si odvezli tři body za triumf 5:3, pod který se hattrickem podepsal Michal Vondrka.

Třígólové představení šestatřicetiletého útočníka, který před sezonou přišel z Chomutova, potěšilo, ale v první řadě jsou pro něj nejdůležitější výsledky Bruslařského klubu.

"Nešel jsem do Boleslavi jako žoldák, ale proto, že chci klubu pomoc. Osobní body jsou dobré, ale budu hrozně šťastný, když jako tým půjdeme nahoru a něco dokážeme. Určitě to není žádné klišé, myslím to smrtelně vážně," prohlásil Vondrka.

S individuálními výkony je extraligový šampion z roku 2008 spokojený. "Jde to nahoru. Před létem mě bolela záda a to mě indisponovalo, nemohl jsem nějaký čas dělat to, co jsem chtěl. Poslední tři roky se mi stává pořád, že se tělo rozjíždí pomaleji a i tentokrát začátek sezony nebyl nic moc. Věřím, že se blýská na lepší časy a že to tenhle zápas potvrdil," věří českobudějovický rodák.

Rovněž týmová hra podle něj vykazuje progres. "Jsou tady noví trenéři, tak nám nastolili určitou taktiku a systém a všichni se to snaží dodržovat jak v tréninku, tak v zápase. Utkání vypadají o dost jinak. Nesmíme usnout na vavřínech. Máme výborný tým, ale je to všechno o taktice a dodržování herních pokynů. To se nám zatím daří," řekl Vondrka.

První gólem v 18. minutě otevřel skóre duelu, druhým pak v 58. minutě posunul Středočechy do vedení 4:3. Hattrick zkompletoval trefou do prázdné branky.

"Začali jsme až moc zodpovědně, hráli jsme až moc to, co jsme chtěli hrát a z přemíry snahy jsme tvořili chyby. V první třetině měl soupeř nebezpečné šance, ale gólman nás podržel. Pak jsme šli do vedení a to nám pomohlo. Byla to přelívačka," uzavřel Vondrka.