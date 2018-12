Bříza hřímal a vztek si vylil na sudích. Zaseknutá Sparta má jen o bod více než loni

před 54 minutami

Hokejová Sparta zabředla ke konci roku do značné krize a na domácím ledě odevzdala všechny body i zoufalému Dynamu. Boss Pražanů Petr Bříza si po druhé části zpackaného duelu zchladil žáhu na rozhodčích, čímž jen potvrdil tíživou situaci.

Bývalý vynikající brankář a čtyřnásobný vítěz extraligy si o přestávce po druhé periodě pátečního zápasu Sparty proti Pardubicím počkal na sudí Matěje Sýkoru a Antonína Jeřábka, s jejichž výkonem na ledě byl hrubě nespokojen. Sparta prohrávala 1:2 a na kontě měla čtyři menší tresty.

"Co si myslíte? Kosíte nás jak králíky," burácel Bříza podle toho, co pak rozhodčí uvedli v zápise. Po upozornění, že v šatně rozhodčích nemá v tu chvíli co pohledávat, vybuchl předseda představenstva Sparty ještě více. "Tady už si nezapískáte, vy ču**áci," vyhrožoval hrubě Bříza.

Ve třetí třetině Sparta paradoxně při vlastní přesilovce potřetí inkasovala a podlehla posledním Pardubicím 1:3. Po zápase emoce opadly a Bříza se za své chování omluvil. Rozlítil ho nezájem rozhodčích o jakoukoli reakci, načež podle vlastních slov nad sebou ztratil kontrolu.

"Chci se omluvit za sprosté slovo a poslední větu, která ze mě v afektu vystřelila. Je to z mých úst neakceptovatelné. Nic to však nemění na našem názoru, že jsme s verdikty rozhodčích v prostředí O2 arény dlouhodobě hrubě nespokojení," uvedl na klubovém webu.

Podobný výstřelek předvedl v listopadu pardubický šéf Dušan Salfický, který po dvou třetinách zápasu proti Plzni přímo vstoupil do kabiny od rozhodčích a vytvářel na ně tlak. Dostal tehdy pokutu 30 tisíc korun.

Pardubice od té doby nezískaly v deseti zápasech ani bod, prohrály v součtu 13 utkání v řadě a vítězství se dočkaly právě na Spartě. "Ničím nás nepřekvapily, nepodcenili jsme je. Ale bohužel nám to tam nepadá. Nedaří se, sami si musíme pomoct," řekl zadák Sparty Jan Piskáček.

Skutečně, nedaří se a forma Sparty v porovnání s rozjezdem ročníku poklesla. Ještě v říjnu sparťané neúplnou tabulku vedli, ačkoliv trenér Uwe Krupp realisticky viděl, že výkony nejsou nejlepší. O Vánocích se Pražané plácají dokonce mimo desítku, za hranou postupu.

Boj a urputnost na úkor gólů a hokejovosti

Není divu, že tečou nervy také ve vedení, které se snažilo tým částečně probudit výměnou obránce Blaže Gregorce za Erika de la Roseho nebo příchodem čtvrtého Kanaďana, útočníka Blaira Jonese. Sparta dodržuje urputný styl hokeje, hraje důrazně a bojuje. Jenže pouze to nestačí.

Nadstavba v podobě větší hokejovosti a gólů partičce německého kouče chybí, v posledních čtyřech zápasech skórovala Sparta vždy maximálně dvakrát a nezískala ani bod. Domácí mizérie bez bodu se táhne už šest zápasů, v O2 aréně Sparta naposledy porazilo Brno v neděli 21. října.

"Musíme se dát do kupy," prohlásil po porážce s Dynamem trenér Krupp. "Jen občas jsme se během toho zápasu na pár minut zvedli a hráli dobrý hokej, ale nebylo tomu tak po celé utkání," naznačil další bolest Sparty.

Navzdory bídné sérii si solidní čísla drží brankář Matěj Machovský, jenž byl při povedeném startu sezony hlavní oporou "nové" Sparty. Rozhodně na jeho výkonech a pevné defenzivě budou chtít sparťané vystavět svůj tabulkový vzestup. Ovšem přidat musejí hlavně v útoku.

V následujících dvou týdnech hraje Sparta třikrát ze čtyř zápasů doma a bude pro ni nesmírně důležité, zda-li a kdy dokáže sérii porážek zastavit. Nyní má totiž po 29 utkáních v tabulce 41 bodů, což je o jediný bod více, než mělo vloni tou dobou mužstvo vedené Františkem Výborným.

Před rokem se Sparta křeče nadobro nezbavila, a přestože proklouzla do předkola play off z desátého místa, v sérii s Libercem se rychle pakovala. V probíhající sezoně má času na vyšvihnutí ještě dost, ale na vítěznou vlnu se chce naladit už zítra doma proti rozjeté Mladé Boleslavi.