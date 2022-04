Motor jsou hrdinové, my favorit, zní ze Sparty. Soupeře to musí bolet, velí Modrý

Sparta chce udělat další krok k vysněnému titulu, na který čeká od roku 2007. České Budějovice si po čtrnácti letech vychutnají atmosféru semifinále hokejové extraligy. Dnes v hlavním městě odstartuje série, jež díky dosavadnímu průběhu play off i díky mnoha provázanostem mezi kluby slibuje velké emoce.

Po maratonském pátém čtvrtfinále Sparty proti Liberci, které domácí rozhodli až v třetím prodloužení, konfrontovala reportérka O2 TV Sport trenéra sparťanů Josefa Jandače s tím, že jeho protějšek Jaroslav Modrý si jako soupeře do semifinále přál právě Pražany.

"Snad bude po sérii říkat, že měli dostat raději Liberec," odpověděl s úsměvem Jandač. České Budějovice si proti jeho družině věří navzdory předpokladům. Vždyť bookmakeři dvou největších českých sázkových kancelářích stanovili kurz na postup Sparty na hodnotu 1,17:1.

Jedním důvodem k jihočeské sebedůvěře jsou vzájemná střetnutí ze základní části. Doma Budějovice porazily Spartu 5:2 a 2:0, v O2 aréně uspěly 5:1 a prohrály až v posledním duelu 0:2.

"Nevím, jestli to pro ně může být výhoda, ale pro nás je to rozhodně vztyčený prst," řekl Jandač v rozhovoru pro klubový web. "Nyní už je to jiná soutěž, je před námi další meta. Vezmeme pracovní boty a helmy a jdeme pracovat," vyjádřil se na webu Motoru kouč Modrý.

Druhým důvodem k optimismu Motoru je způsob, jakým zvládl sérii proti Pardubicím ve čtvrtfinále. Ačkoli po většinu doby mělo Dynamo optickou převahu, v klíčových momentech se trefili budějovičtí hráči.

Skvělými výkony držel Motor brankář Dominik Hrachovina a jeho tým měl také potřebné štěstí. Druhý zápas zvrátil dvěma góly v poslední minutě, pátý duel rozsekl Michal Vondrka v čase 56:02.

Pochopitelně si věří i Sparta. V play off potvrzuje roli nejofenzivnějšího týmu ze základní části a rovněž ve čtvrtfinále nastřílela nejvíce gólů ze všech (devatenáct v pěti zápasech). Proti Bílým Tygrům ji tak nemusel mrzet ani střelecký výpadek Filipa Chlapíka s Michalem Řepíkem.

"My jsme favorit, oni jdou proti nám v euforii jako hrdinové Jihočeského kraje," podotkl Jandač, který Budějovice v roce 2005 jako trenér přivedl do extraligy a s místním klubem pak strávil tři roky v nejvyšší soutěži.

Třikrát se s tehdejším Mountfieldem probojoval do semifinále, jednou dokonce z prvního místa po základní části. Ale finálovou bránu neotevřel. I proto platí, že letos budou Budějovice usilovat o premiérový postup do finále od roku 1986, kdy byl zaveden systém play off.

"Věřím, že se bude hrát hlavně na ledě, ne u zeleného stolu," zmínil Jandač v návaznosti na disciplinární tresty ze čtvrtfinále. Motor na čas přišel o potrestané Jana Štencla a Jiřího Ondráčka. Sparta o Vladimíra Sobotku a Gennadije Stoljarova, který nebude k dispozici ještě ani při rozjezdu semifinále.

O trestech mluvil i trenér Budějovic se 753 starty v NHL. "Jsem trochu zklamaný. Chtěl bych, aby kluci, kteří o trestech rozhodují, nás nechali bojovat na ledě. Naši hráči musí hrát na hranici fyzična, tak aby to soupeře proti nám bolelo," poznamenal Modrý.

"Tohle přece vždy k hokeji patřilo, bylo to jeho kořením. Na to lidé chodí a je to krásné," pokračoval. Byť jádro jeho celku tvoří veteráni Vondrka, Lukáš Pech, Milan Gulaš či Jiří Novotný, chce, aby byl důraz základem.

Proti Pardubicím zaujal tahem, kdy poslal na led tvrďáka Davida Šticha, aby protivníka rozhodil. Stokilový zadák tak třeba při komerční pauze kroužil kolem brankáře Dominika Frodla a slovně ho dráždil. Modrý reagoval s úsměvem a vysvětlením, že takové je play off.

V sérii mezi Spartou a Motorem by to mohlo jiskřit i kvůli provázanosti obou klubů. Nejen Jandač má jihočeskou minulost, sparťanský útočník Roman Horák je budějovickým rodákem a odchovancem. Pech a Jan Piskáček z Motoru hráli v předešlých osmi sezonách za Spartu.

První zápas začíná v Praze v neděli od 14:30 (O2 TV Sport). V 17 hodin odstartuje v Třinci druhá semifinálové série s Mladou Boleslaví.