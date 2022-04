Hraní na žízeň se vymklo. Hanzalův tým plný hvězd má na dosah druhou ligu

Bohatou kariéru Martina Hanzala v NHL zdevastovaly vleklé potíže se zády, ale když pětatřicetiletému útočníkovi předloni doběhla smlouva s Dallasem, nechtěl dát hokeji úplné sbohem. Doma v Českých Budějovicích založil zajímavý tým Samson s mnoha známými jmény a přihlásil ho do krajské ligy. Nyní už Hanzalovo mužstvo hraje kvalifikaci o třetí nejvyšší soutěž.

Jak jste spokojen s průběhem sezony? Bylo cílem vyhrát krajskou ligu?

Jasným cílem to nebylo. Šli jsme do toho s pokorou, neznali jsme úroveň soutěže, chtěli jsme hlavně postoupit do play off. Povedlo se to z prvního místa, což pro nás bylo nad rámec. Vyhráli jsme play off, s tím jsme moc spokojení. Kvalifikace o druhou ligu je teď pro nás taková nadstavba, užíváme si to.

V základní části jste prohráli jednou, v play off také jen jednou. Jaká tedy z pohledu vašeho týmu byla úroveň krajské ligy?

Zlanařili jsme pár kluků, kteří ještě před pár lety hráli v extralize nebo na vyšší úrovni. To nám pomohlo, hodně to zvedlo naši kvalitu. Musím ale uznat, že první pětka byla hodně vyrovnaná, zápasy proti Krumlovu, Veselí, Soběslavi nebo Strakonicím nebyly jednoduché. Pak byl v té úrovni větší skok.

Splnil jste si představu, s kterou jste tým zakládal? Potrénovat, zahrát si zápasy, sejít se s kamarády.

Určitě, přesně proto jsme do toho šli. Kluci z Budějovic o tom začali mluvit, chtěli něco vymyslet. Když se vyhrává, nálada je samozřejmě lepší, ale byli jsme v prvé řadě rádi, že si můžeme takhle zahrát.

Samson České Budějovice Vedle hlavní tváře a zakladatele Martina Hanzala v týmu působí ještě několik dalších hráčů s výraznými extraligovými zkušenostmi. Mezi obránci jsou to Vladimír Sičák, René Vydarený a Kamil Ťoupal. Mezi útočníky pak František Mrázek, David Nedorost, Jiří Hanzal, Tomáš Vak či David Kuchejda. Jedno utkání play off odehrál dokonce Radim Vrbata. V kvalifikaci o druhou ligu čekají Samson ještě tři zápasy - doma s Hodonínem (neděle 3. dubna), doma s Moravskými Budějovicemi (pátek 8. dubna) a venku v Hodoníně (neděle 10. dubna). V prvních utkáních zvítězil Hodonín v Moravských Budějovicích 8:3, Samson tamtéž uspěl 4:3 v prodloužení. Do druhé ligy postoupí nejlepší z této trojky.

Nestačilo vám hrát mezi sebou, proto jste do toho šli organizovaně?

Ano. Sice je to amatérská soutěž, ale má svá pravidla. Řeší se registrace, rozhodčí a podobně. Musíme kolem sebe mít lidi na chod týmu, musíme trénovat organizovaně, bez toho by to nešlo. Nemělo by to kvalitu.

Zároveň jste s takovou sestavou od začátku museli mít ambice atakovat nejvyšší příčky, ne?

Na podzim 2020, než se později sezona zrušila kvůli koronaviru, jsme měli také silný tým. V prvním zápase jsme porazili Hlubokou, jenže pak jsme čtyřikrát prohráli. Dostali jsme desítku ve Strakonicích. Není to jen o tom, že přijde pár jmen hráčů, kteří hokej dva roky nehráli, a půjde to jen tak. V této sezoně jsme přidali ještě pár kluků navíc a prošli jsme základní částí i play off mnohem lépe.

Na podzim 2020 hráli zmiňovaný zápas s Hlubokou i Radim Vrbata a Václav Nedorost. V aktuální sezoně už za Samson nehrají?

Přemluvil jsem je na ten první zápas, když jsme zakládali tým. Bylo to takové zpestření. Jinak mají kluci spoustu své klubové práce v Mladé Boleslavi a času na to, aby si mohli zahrát, je velmi málo.

Ostatně i bez nich někdy problém sejít se na zápas v příznivém počtu, že? Kvalifikaci proti Moravským Budějovicím jste hráli jen s dvanácti hráči do pole.

Je to problém. V dubnu už je hodně kluků domlácených, někdo už má domluvenou dovolenou. Dáváme to dohromady zuby nehty.

Jaký je klíč k postupu do druhé ligy?

Jsou dvě kvalifikační skupiny, jižní a severní. Hrajeme proti Moravským Budějovicím a Hodonínu na jihu, v severní části jsou Chomutov, Mělník a Hvězda Praha. Oba vítězové postupují do druhé ligy. Zatím jsme porazili Budějovice, uvidíme, jak to půjde v neděli proti Hodonínu.

Uvažujete o postupu?

Řešíme to pořád. Skok mezi krajem a druhou ligu je obrovský. Finančně i sportovně. Hrají se dva zápasy za týden, trénovalo by se nejspíš třikrát. Probíráme to s kluky, se sponzory.

Hraní na žízeň, o kterém jste při zakládaní týmu mluvil, by se v případě postupu do třetí nejvyšší soutěže tak trochu vymklo.

(úsměv) Je to pravda. Druhá liga je poloprofesionální soutěž, už by to nebylo takové, jak jsme si to představovali. Uvidíme, jestli ten postup uhrajeme a jak se k tomu většina kluků vyjádří.

Jak se na ledě po zdravotní stránce cítíte vy? V 28 zápasech jste nasbíral 83 bodů za 36 gólů a 47 asistencí.

Body bych moc neřešil, občas to tam napadá. Musím říct, že velkou zásluhu na tom mají spoluhráči. Když máte v obraně Vláďu Sičáka s Rendou Vydareným, je to jednodušší. A zdravotně… Po každém utkání jsem dobitý, všechno mě bolí a čtyři nebo pět dní se z toho dostávám. Jeden zápas týdně je pro mě tak akorát.

Jak se k vašem týmu se známými jmény chovají soupeři?

90 procent týmů hrálo hokej, chtěli si zahrát, ať je proti nim kdokoliv. Jsou i výjimky, které nebudu jmenovat, dotyční to dobře vědí. Jdou po vás, chtějí si něco dokázat, rozhodit vás, pořádně to znepříjemnit. V kraji tak hrají jeden nebo dva týmy. Někdo si chce zahrát kvalitní hokej, někdo po vás půjde. Jsme s tím smíření.

A diváci?

To je asi podobné, většinou fandí slušně. Na kvalifikaci v Moravských Budějovicích byla skvělá atmosféra, přišel plný barák. Fanoušci na konci zatleskali i našemu týmu, užili jsme si to. Na některých místech vám ale naopak nadávají, že jste si koupili rozhodčí a podobné kecy.

Sezonu u vás začínal i Jiří Novotný, teď je jednou ze stěžejních postav Motoru v semifinále extraligy. Co na to říkáte?

Jirka byl vloni v létě rozhodnutý, že s tím sekne. Moc se mu nechtělo ani k nám, rozjel práci agenta ve Švýcarsku. Pak se přece jen ukázal, chtěl si zahrát a zajít na pivo. Motor měl na podzim marodku, domluvil se s nimi na pár zápasů a najednou patří k nejdůležitějším hráčům. Je výborný na buly, v oslabení. Já mu to jen přeju a doufám, že to Motor dotáhne celé do vítězného konce.

Zkoušeli z Motoru přemlouvat do extraligy i vás?

Bavili jsme se o tom kolem Vánoc, ale z obou stran jsme se pak dohodli, že k nim nepůjdu. Když jsem začal více trénovat, pořád mě bolela záda.

V 35 letech ještě nechcete tuto možnost definitivně zahodit, ale momentální stav vám zkrátka profesionální hokej nedovolí?

Můžu se jeden den probudit a záda mě budou bolet tři měsíce. Pak mě zase dva měsíce bolet nebudou. Záleží na tom, jak se cítím. Když vidím úroveň extraligy, je to pro mě hrozný fofr a ani nevím, jestli bych na to ještě měl. Obdivuju Jirku, že naskočil od nás ze Samsonu a po dvou trénincích byl schopen Motoru celou sezonu naplno pomoct.