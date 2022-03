30 let od požáru v Plzni. Nejlepší roky, ale tohle byla apokalypsa, vzpomíná Sýkora

Před třiceti lety postoupili hokejisté Plzně poprvé do finále play off nejvyšší domácí soutěže. Oslavy se však mísily s pocity obav, neboť po triumfu s Vítkovicemi vypukl na stadionu požár. Hořící kusy pytloviny padající na led, lidé tísnící se u východů, to byly kulisy nevšední události, na kterou pro Aktuálně.cz vzpomíná bývalý trenér Marek Sýkora.

Plzeň vedená trenérem Markem Sýkorou dosáhla v československé lize v sezoně 1991/92 na vítězství v západní skupině základní části a do play off šla oprávněně s velkými ambicemi.

"Pro mě to byl výborný začátek trenérské kariéry. Moc rád na ty časy vzpomínám," říká Sýkora s odstupem tří dekád. "V základní části jsme měli dokonce o bod víc než na východě Trenčín, ale snažil jsem se mužstvo držet v klidu a o titulu nemluvit," pokračuje.

V těžké čtvrtfinálové sérii Plzeň zdolala Spartu 3:2 a v semifinále narazila na Vítkovice. Po domácí porážce v nájezdech a debaklu 0:8 v Ostravě se však ocitla na hraně vyřazení.

"Byla to série plná výsledkových zvratů," komentuje nyní třiasedmdesátiletý Sýkora. Druhý zápas na ledě soupeře Škoda zvládla v poměru 3:0 a rozhodovalo se na západě Čech. V pátém utkání jako se Spartou.

Plzeň měla v týmu zkušené obránce Josefa Řezníčka s Ivanem Vlčkem. V útoku usilovali o první klubový titul David Bruk, Jiří Koreis nebo zářící devatenáctiletý talent Martin Straka. V bráně stál Rudolf Pejchar.

Páté utkání proti Vítkovicím s Janem Peterkem či Romany Ryšánkem a Šimíčkem zlomila Plzeň ve třetí třetině, vyhrála 5:3 a velké oslavy mohly vypuknout. Šťastní hráči si obkroužili pár koleček a mířili do kabiny.

Tam na ně čekali novináři. A zatímco televizní reportér vítal útočníka Koreise s gratulací a otázkou, jaký to byl zápas, na pozadí se začaly ozývat výkřiky: "Hoří! Poplach!"

"Odcházeli jsme z ledu, najednou někdo vypálil světlici a ta zapálila kusy látky, které visely pod střechou kvůli zvuku," popisuje Sýkora. Pytlovina zůstala pod střechou stadionu natažená od koncertu Marty Kubišové. Zásahem od světlice ovšem vzplála a plamen se rychle šířil.

"Hořelo a radost z postupu do finále se mísila s obavami, aby se lidem na tribunách nic nestalo. Měl jsem tam manželku se synem, podobně se strachovali někteří hráči," líčí trenér.

Kusy hořící pytloviny plápolaly ze střechy, některé dopadaly do hlediště a na led. "Všichni koukali, co se děje. Hlásilo se do mikrofonu, aby lidi začali pomalu, ale jistě odcházet," vyprávěl kdysi pro Českou televizi Martin Straka v jednom z dílů seriálu Momenty play off.

Plzeňská hala byla tehdy zaplněna více, než povolovala oficiální kapacita. I tak přes 13 tisíc diváků zvládlo odchod navzdory dramatické situaci skutečně relativně v poklidu.

"Asi byli po výhře a postupu spokojeni, navzájem si nějak vyhověli. Ve světě takové události končívají nezřídka tragicky, tady se naštěstí nic vážného nestalo. Nevznikla žádná panika ani tlačenice a nedošlo k maléru," potvrzuje Sýkora.

Chvíle, kdy bylo potřeba požár uhasit, přečkali hokejisté v šatně. Poté, co se k ledové ploše vrátili, nemohli uvěřit, co oheň způsobil. "Nebylo vůbec nic vidět. Všude byl dým jako někde na mejdanu," líčil Straka.

"Led byl hrozně poškozený. Celkový pohled na ten zimák, to byla apokalypsa, katastrofa," vybavuje si po letech Sýkora.

Zčernalá hrací plocha, poničené sedačky nebo časomíra. Semifinále se dohrálo v úterý a už v pátek měla Plzeň přivítat Trenčín v první bitvě o titul. "Hned se řešilo, co se bude dít, a zaměstnanci stadionu odvedli vynikající práci," oceňuje tehdejší kouč.

Následky ničivého požáru přišlo odstranit mnoho dobrovolníků, zapojily se firmy z Plzně a okolí. "Už na druhý den to vypadalo o dost lépe, snad jsme večer dokonce i trénovali," přemýšlí Sýkora. "Na finále už byl led zase parádní," doplňuje.

Zároveň přiznává, že netradiční okolnosti postupu mužstvo ovlivnily. "Rozhodilo nás to, nebyli jsme stoprocentně připraveni," tvrdí Sýkora.

Trenčín v Plzni začal výhrou 5:2, čtyři branky nasázel Žigmund Pálffy. Ve druhém zápase Škoda uspěla na nájezdy a sérii srovnala, ale domů už ji vrátit nedokázala. V Trenčíně uspěli domácí 6:4 a 5:3.

Čtvrtý duel nechvalně proslavil neuznaný plzeňský gól, od trenčínských fanoušků totiž těsně před jeho vstřelením přilétl na led druhý puk. "Jirka Lípa, který ten zápas pískal, Plzeňák, můj kamarád ze střední školy, hru přerušil a samozřejmě jsme se cítili poškozeni," říká trenér.

"Jako by to pro ně byla nějaká pojistka. Z našeho pohledu to sérii malinko znehodnotilo," dodává. Divoké play off skončilo pro Plzeň stříbrem.

Na první a dosud jediný titul si musela počkat dalších 21 let. Na ledě Zlína ho v roce 2013 vystřelil Martin Straka, pro něhož byly roky pod Sýkorou průlomové. Z Plzně se v 90. letech odrazil rovnou do NHL.

"Můj předchůdce Karel Pražák ho do týmu nechtěl, že je malý a nemá budoucnost. Já jsem Martina vzal a od začátku to nemělo chybu. Nebyl sice žádný obr, ale bruslením, rozhledem a technikou tomu mužstvu neskutečně pomáhal," vyzdvihuje Sýkora.