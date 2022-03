Rusko-ukrajinská spolupráce? Hokejisté ukázali, že to jde, gól oslavili v objetí

Jejich země proti sobě stojí ve válečném konfliktu, Rus Ivan Glazkov a Ukrajinec Vitalij Ljaľka však ukázali, že na ledě dokážou spolupracovat a společně se radovat. V utkání play off slovenské extraligy stála právě jejich souhra za gólem, díky kterému poslal Prešov třetí duel série se Slovanem do prodloužení.

Ve třetí třetině vedl favorit z metropole na stadionu soupeře 2:1, když se v 9. minutě při obléhání klece Slovanu zmocnil za brankou puku Ljaľka a odrazem o mantinel ho poslal k modré čáře svému ruskému parťákovi.

Ten s toušem zakvedlal, potáhl ho a nahodil do skrumáže před branku, kterou propadl až do sítě Anthonyho Peterse. Vyrovnáno na 2:2 a Ljaľka se vrhl do náruče šťastného autora gólu Glazkova.

Spolupráce pětadvacetiletého Ukrajince s o pět let starším Rusem vedla k prodloužení, v něm ale rozhodl po pěti minutách Tomáš Matoušek o dalším triumfu Slovanu. Bratislavský celek vede v sérii 3:0 a už dnes může rozhodnout o postupu do semifinále.