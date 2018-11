Příděly nastavily Spartě zrcadlo. Nejsme velcí hráči, musíme zase makat, nabádá Vrána

před 27 minutami

Sparťané třikrát v řadě nebodovali a vyklidili čelní pozice tabulky hokejové extraligy. V listopadu inkasují Kruppovi svěřenci pětkrát za zápas, nedaří se jim začátky ani domácí střetnutí v O2 aréně.

Sparta si přivezla nelichotivý výsledek 0:5 z Chomutova a včera podlehla v domácí přestřelce Olomouci. V součtu s porážkou od Mladé Boleslavi z minulého týdne nezískali Pražané po reprezentační přestávce ani bod, a tak zákonitě musel přijít ústup z vrchního patra extraligové tabulky.

Sparťané se propadli na páté místo. "Udělali jsme pár chyb a soupeři nás za ně v poslední době trestají. Jsou to maličkosti, srovnali jsme to na 3:3, ale rychlými góly po sobě jsme utkání ztratili," okomentoval kapitán Petr Vrána prohru 4:6 s Olomoucí, které nezabránil ani gólem a asistencí.

Už delší dobu děsí Spartu začátky zápasů, jako první inkasovala v sedmi duelech za sebou. "Dennodenně se o tom bavíme a sami nevíme, čím to je. Kdyby to šlo změnit z minuty na minutu, už dávno bychom to udělali," řekl ke špatným startům třetí nejproduktivnější sparťan Andrej Kudrna.

První čtvrtina soutěže Spartě výsledkově rozhodně vyšla, přestože nový trenér Uwe Krupp nevyladil hru v minulé sezoně trápícího se mužstva až k dokonalosti. Pražané vítězili urputností, bojovností a vůlí. Jak jinak si vysvětlit například velké obraty z 0:3 v Liberci a 0:2 na ledě Hradce?

"Ale ne každý zápas budeme otáčet," prohlásil Vrána. "Párkrát se nám to povedlo, ale není to nic jednoduchého. Musíme mít větší tlak do branky a zapracovat na chybách," pokračoval kapitán. Pokud Sparta nepříznivou šňůru brzy nepřeruší, klesne ve vyrovnané tabulce rychle ještě níže.

Neúplná tabulka pohled na Spartu zkrášlila

Před reprezentační pauzou figurovala na nejvyšších příčkách, ale měla o dvě nebo i o tři odehraná utkání více než její sousedé. Přesto se zdá, že hráče s velkým "S" na dresu pohled na tabulku přeci jen trochu ukolébal.

"Asi jsme k tomu po pauze přistoupili laxně, že nám to půjde jako předtím a že se nemůže nic stát, ale musíme být pokorní. Spoustu výsledků jsme uhráli díky výbornému výkonu brankáře, blokováním střel, nasazením a trpělivou hrou," souhlasil už po porážce od Pirátů útočník Petr Kumstát.

Zato Vrána takové podcenění odmítl. "Není v šatně nikdo, kdo by si říkal, že jsme vedli ligu, tak jsme velcí hráči. Nejsme mančaft s hráči, kteří umí vymýšlet super akce, a s nějakými super snajpry," podotkl účastník MS 2013 a 2017. "Jsme tým, který musí tvrdě a poctivě pracovat," doplnil.

Od začátku sezony se Sparta držela nahoře především zásluhou výkonů gólmana Matěje Machovského, který se v létě vrátil ze zámoří a ukazuje, že by mohl být po letech tím brankářem, jenž zvládne ustát diskutovaný tlak ve sparťanském brankovišti. Návrat do extraligy mu vyšel skvěle.

Jenže výhradně na jediného muže nelze spoléhat věcně. David Honzík, Machovského náhradník, chytal od začátku zatím jen jednou v zápase s Litvínovem, ale jak Chomutově, tak proti Olomouci sparťanskou jedničku střídal. Nový impulz týmu a zároveň signál pro chybující obránce.

Na slova o krizi je ještě brzy, stačí pár vydařených zápasů a Sparta může být šmahem zpět mezi nejlepšími. Série slabších výsledků ale minimálně nastavila sparťanům zrcadlo. Pohled na tabulku byl růžovější než realita.

Zpět k tvrdé práci se budou chtít sparťané vrátit v pátečním duelu na ledě Zlína. O motivaci nebude nouze i kvůli říjnovému zápasu v O2 aréně, kde Berani vyhráli 5:1 a na konci soptili po faulu Černocha na Gazdu.