Pasta opravdu dozrál, klobouk dolů. Cienciala hltá výkony kamaráda, ale platit nechce

před 3 hodinami

V mládeži proti sobě nastupovali nejdříve jako soupeři, v Třinci se z nich stali velcí kamarádi. David Cienciala v první polovině sezony zatím marně vzpomíná na výkony z play off, zato David Pastrňák kraluje kanonýrům NHL.

Třinec bodoval osmkrát za sebou, vy máte z 19 zápasů tři body. Sám od sebe asi očekáváte po výkonech v jarním play off více, že?

V posledních zápasech to nebylo špatné, ale jasně, ještě to úplně není ono. Na druhou stranu se to zvedá a věřím, že to bude jen lepší. Hlavní je, že se daří týmu, v tom je to kouzlo kolektivního sportu.

Snažil jste si nepřipouštět větší očekávání od okolí po play off, kde jste byl nejproduktivnějším hráčem a táhl jste tým do finále?

Play off se povedlo celé naší lajně s bratry Kovařčíky, teď se zase třeba daří Erikovi (Hrňovi). Je důležité, že se vyhrává. Nesvazujeme se tím, že s Kovařčíky nesbíráme tolik bodů. Zase to jednou přijde, napadá to tam. Po pomalém začátku hrajeme jako tým dobře, musíme se odpíchnout.

Najednou zase poznáváte, jak velká konkurence v Třinci je. Hrajete ve čtvrté formaci, nedostanete se příliš do přesilovek…

Minulou sezonu jsem odehrál celou ve čtvrté lajně jsem zvyklý. Tady jsou opravdu všechny řady nabité a jsem rád, že hraju s Ondrou (Kovařčíkem) a Aronem (Chmielewskim). Rozumíme si, nevadí, že jsme čtvrtá lajna.

Co říkáte naopak na explozi Davida Pastrňáka v NHL?

Je to neskutečné (úsměv). Každé ráno se dívám na výsledky a říkám si: "Ty vole, zase gól, zase gól, zase asistence!" Hodně mu to přeju, nevím co dodat. 17 gólů v 20 zápasech, klobouk dolů za takovou bilanci.

Dokázal svůj herní standard ještě zvednou oproti minulé sezoně?

Já ty zápasy sice nesleduju, protože se hrají pozdě v noci, ale řekl bych, že určitě. Pokud má skoro gól na zápas, asi opravdu dozrává.

V této sezoně jste zatím neviděl žádný celý Pastrňákův zápas?

Neviděl. Špatně bych to kombinoval s tréninky, a navíc nemám v televizi rozšířenou nabídku a za peníze se na to dívat nebudu (smích). Ale každé ráno se koukám na sestřihy, je to pěkné.

V Bostonu si cení toho, že už také více dbá na bránění…

To je dobře, ale zase je tam hlavně od útočení. Aby dával góly. Tím je neskutečně platný pro tým, myslím, že dozadu tolik úkolů nemá.

A pořád zůstává v pohodě. Dětem před zápasem rozhazuje puky za mantinel, čte si vzkazy od fanoušků na skle. V tomhle se nezměnil.

A jiný nebude. Vždycky byl šťastná povaha a myslím, že se to nezmění.

Byli jste v létě spolu? V play off jste mluvil o tenisu, na kurtu byste si údajně proti Pastrňákovi věřil.

Byli jsme spolu v Havířově, kam Pasta přijel. Měli jsme tam hrát tenisový turnaj, ale já jsem kvůli nataženému hamstringu (zadní stehenní sval) nakonec nehrál. Aspoň jsme zapařili a pokecali. Bylo to fajn (úsměv).

Neříkal vám David, že byste se třeba v budoucnu mohli sejít v šatně národního týmu, když vás Miloš Říha pozval na letní kemp?

Tehdy jsem o pozvánce ještě nevěděl, takže jsme to spolu neřešili.