Nejdříve bouřili, pak slavili. Liberec ovládl mysl a zkrotil nával negativních emocí

před 42 minutami

Neuznaný gól, neproměněný nájezd, vyrovnání Třince těsně před koncem třetí třetiny nebo přísné vyloučení v prodloužení. Nic z toho nepoložilo hokejové Bílé Tygry ve čtvrtém extraligovém finále a po trefě Tomáše Havlína odváží ze Slezska vyrovnaný stav 2:2.

Nesmírně důležité a těžce vybojované. Takové bylo vítězství Liberce 2:1 v prodloužení ve čtvrtém finále v Třinci. Na konci první třetiny rozhodčí Severočechům neuznali gól Tomáše Havlína na 1:0 kvůli postavení Jakuba Valského v brankovišti.

Valského dokonce vyloučili. Známý bouřlivák obránce Martin Ševc byl v tu chvíli vzteky bez sebe. Zahodil hůl, kopl do mantinelu a při odchodu do šatny vztekle sekal do okolních věcí. Trenér Filip Pešán zřejmě v reakci na třinecké fanoušky za střídačkou zahodil na tribunu žvýkací tabák z úst.

"Zase tak negativní emoce to ale nebyly," řekl liberecký útočník Michal Birner. "Možná kdyby byla trenérská výzva jako v NHL, muselo by se to řešit. Nám trenéři v šatně řekli, že se na to dívali a Valda (Valský) v brankovišti byl," popisoval Birner.

Ale dodal, že nikdo nic vysvětlovat nemusel. "Už na střídačce mi kluci, kteří to viděli, říkali, že to bylo tak na hraně. Jeli jsme dál," dodal Birner. Také Ševc jako by hodil příval negativních emocí a dramatické výstupy za hlavu.

V dalším průběhu dvakrát férově přiznal teč, kvůli čemuž se vhazovalo před libereckou brankou. Podobným gestem se blýskl i třinecký Vladimír Dravecký.

Domácí gólman Šimon Hrubec věděl, že by Havlínova trefa neměla platit. "Dostal jsem takovou ránu na palici, že se mi ještě minutu točila hlava," prohlásil ke střetu s Valským na hraně brankoviště.

Havlín necítil křivdu a v prodloužení se trefil podruhé

Ve druhé třetině přišly další momenty proti Bílým Tygrům. Radan Lenc střílel při úniku jen do Hrubce, Marek Kvapil neproměnil trestné střílení. Přesto právě díky Lencově šťastné teči se Liberec ve 37. minutě ujal vedení.

Oceláři srovnali na 1:1 až dvě minuty před koncem zásluhou Davida Ciencialy. Další zásah pro liberecké hlavy. "Malinko nás to srazilo. Věřili jsme, že to uválčíme na 1:0. Byli jsme dost bojovní a trenéři nás motivovali před prodloužením, abychom nebyli skleslí," tvrdil Birner.

Vyrovnané prodloužení s přesilovkou na každé straně rozsekl až v 75. minutě hrdina večera Havlín. Napodruhé už gól po jeho střele k tyči platil. "Ale ani po prvním gólu jsem necítil žádnou křivdu. Pokračovali jsme dál, teď jsme zpět v sérii a strašně nás to těší," vyprávěl střelec.

Dvaadvacetiletý obránce druhé a třetí finále nehrál, do sestavy se vrátil místo Petra Kolmanna. "Byl jsem připravený. Fyzicky to vůbec není problém a ani o motivaci nemusí být řeč, je to finále. Byl jsem trochu nervózní, ale s týmem žiju, je to jednodušší," podotkl Havlín.

Po prohraném třetím finále (1:4) kritizovali Pešán s bekem Ladislavem Šmídem malé nasazení svého týmu, v úterý se vše změnilo. "Museli vám, novinářům, něco říct, ale my jsme to všichni viděli. V šatně nám to nikdo říkat nemusel a ani neříkal. Věděli jsme, kde to drhlo. Zaměřili jsme se na to a enormně jsme bojovali," potěšilo Birnera.

"Hezký hokej v play off trofeje nevyhrává," doplnil držitel dosud jediného libereckého titulu a vítěz finské ligy z roku 2010. Teď už se těší na návrat do Liberce, kde týmu podle Birnera vyhovuje větší hřiště.

Cienciala v Třinci dvakrát přelstil Willa

Oceláři měli šanci strhnout sérii jednoznačně na svou stranu, nicméně ani stav 2:2 po čtyřech zápasech jim nemusí znít špatně. "0:0 a hraje se na dva vítězné. Už jsme to zažili v semifinále s Plzní. Pojedeme si do Liberce pro vítězství. Pevně tomu věřím," poznamenal Hrubec.

"Je to otevřená série, lidé se musí hokejem bavit," řekl po čtvrtém finále Cienciala, který Třinci zařídil ve třetí třetině pozdní vyrovnání a stejně jako ve třetím zápase propasíroval puk zvláštním způsobem za Romana Willa. Ve třetím utkání bekhendem z úhlu, ve čtvrtém dokonce zpoza brány.

"Házeli jsme všechno na branku, někdy si to tam brankář kopne. Oba gólmani chytají výborně, ale nesmíme se položit z toho, že nám to tam nespadlo vícekrát," uzavřel Cienciala. Třinec byl střelecky aktivnější ve třech ze čtyř zápasů finálové série.

Prodloužení si zahrál v play off vůbec poprvé a zároveň po 30 zápasech. Neuspěl, a proto se bude o první titulový mečbol bojovat v pátek od 17 hodin v Liberci. Do Třince se série vrátí v neděli.