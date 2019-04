Dostal jsem třikrát pěstí od rozhodčího, štvalo Vlacha. Finále získává pořádné grády

před 1 hodinou

Liberec nenavázal po přejezdu do Třince na druhé finále a po možná nejslabším výkonu v play off podlehl Ocelářům 1:4. V závěru utkání se liberečtí bijci snažili přidat na důrazu, který jim v rozhodujících momentech scházel. Třinec ve skvělé atmosféře soupeře přehrál a v dostizích o titul vede 2:1.

Liberecký útočník Jaroslav Vlach si v závěru druhého zápasu pod Ještědem vychutnal brankáře Šimona Hrubce a v play off má na kontě už čtyři vstřelené góly. Pro forvarda jeho typu to není úplně typické.

Vlach platil vždy spíše za hráče na černou práci, provokatéra a rváče. Na konci nepovedeného zápasu v Třinci si chtěl zchladit žáhu na domácích hráčích a ukázat, že se Bílí Tygři ve finále nevzdají. "Ale více se po mně sápal někdo jiný než třinečtí hráči," vyprávěl sedmadvacetiletý útočník.

Rozhodčí rozzlobeného Vlacha ani Kanaďana Taylora Dohertyho do otevřené bitky s Oceláři nepustili. "To by mi nevadilo, ale naštvalo mě, že dostanu třikrát pěstí od rozhodčího," pokračoval Vlach s boulí na nose.

To vše za rozhodnutého stavu 4:1 pro domácí v samém závěru. Vlach se ovšem nezklidnil ani na trestné lavici, dlouho naštvaně křičel na rozhodčí a na vyloučeného Ethana Wereka z třineckého tábora. Ke všemu ještě musel sledovat za plexisklem škodolibě se šklebící a oslavující fanoušky Ocelářů. Liberec poprvé v doupěti třineckého draka shořel.

Vlach i dvoumetrový Doherty se snažili vyburcovat mdlé mužstvo ze severu Čech tvrdými zákroky už v průběhu zápasu. Hokejově tentokrát Bílí Tygři na soupeře nestačili. "Nezasloužili jsme si vyhrát," přiznal trenér Filip Pešán. "Víme o tom, musíme být lepší," přidal Vlach.

Přitom Liberec až do 36. minuty v Třinci vedl a měl šance k navýšení náskoku. Tu největší Vlach. "Měl jsem prázdnou branku, byla to moje chyba. Mrzí mě to, měl jsem dát gól. Hrálo by se nám líp za stavu 2:0, ale už s tím nic neudělám. Teď musíme být jiné mužstvo," podotkl útočník.

Vyšponované emoce a vynikající atmosféra

Hrubec vychytal následně i příležitost Jana Ordoše a Oceláři po nádherném sólu Davida Ciencialy a trefě Martina Růžičky v přesilovce překlopili skóre na svou stranu. Cienciala se střelecky prosadil po devíti zápasech, Martin Adamský ve třetí třetině dokonce po dvanácti duelech.

Třinec branky od těchto útočníků potřeboval, zatímco Bílé Tygry neprobral ani Marek Kvapil svým gólem po půstu trvajícím sedm zápasů. "Lajna Kvapila a Tomáše Filippiho nebyla tak nebezpečná, jak bychom chtěli," řekl Pešán.

Jeho družina vyslala na Hrubce jen sedmnáct střel oproti 32 třineckým, nashromáždila osm faulů (Třinec tři), a navíc se jí za stavu 1:3 po nárazu na mantinel zranil důležitý obránce Martin Ševc. Vztekle zahodil hůl a zmizel v šatně.

Po prvním finále, které třineckému gólmanovi Hrubcovi s ohledem na nicotné množství emocí připomínalo základní část, získává série grády. "Jsou tam nevyřízené účty, emoce už to má," potvrdil Vlach.

A také výbornou kulisu. Fanoušci ve vyprodané třinecké hale vytvořili atmosféru hodnou finále a až na malinkaté výjimky se fandilo velmi slušně. Bitva o Masarykův pohár pokračuje zítra zase od 17 hodin.