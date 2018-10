Házeli jsme po sobě brambory, zlobil se Růžička. Jágrovi se zápas nejspíš nelíbil

před 32 minutami

V letošním v play off vyřadilo Martina Růžičku ze hry vykloubené rameno, zkraje nové sezony si třinecký kanonýr poranil koleno a do extraligy zasáhl poprvé až v 11. kole proti Plzni. Vyprodukoval tři střely, zapsal asistenci, ale porážce Třince 2:3 nezabránil.

Jak těžký byl pro vás první zápas po více než šesti týdnech?

Bylo to těžké. Věděl jsem, že takové návraty po zranění nejsou jednoduché. Fyzicky jsem se necítil úplně špatně, ale spíše mi chyběla herní pohoda a praxe. Zápas je něco jiného než trénink. Puk mi občas skákal jako horký brambor, na tom musím pracovat.

Věděl jste už delší dobu, že proti Plzni nastoupíte?

Pevné datum jsem neměl, dohodli jsme se předběžně, ale nechával jsem tomu otevřené dveře. Nevěděl jsem, jak bude koleno reagovat v zátěži. Moc tréninků jsem neměl, vlastně jen jeden.

Plzeň využila dvě ze tří přesilovek, Třinec ani jednu z osmi. V čem byl největší rozdíl oproti soupeři?

Ano, měli jsme jich hodně a stálo nás to zápas. Sehráli jsme je špatně, nebylo tam skoro nic. Podíváme se na video a asi na tom začneme pracovat, protože to byla dobrá šance na obrat ve skóre.

Vnímal jste, že bylo ve hře Ocelářů spoustu nepřesností?



Přesně. Bylo tam hodně takových věcí, které jako tým neděláme. Byl to zápas, z něhož se musíme poučit. Příště v Chomutově to musí být jinak.

Před týdnem odehrál Třinec doma dvě povedená utkání se Spartou a Pardubicemi. Mohlo tým rozhodit cestování na Ligu mistrů?

Těžko říct, já jsem v Norsku s klukama nebyl. Cestování je náročné, ale na druhou stranu je třeba dát kredit Plzni. Stál proti nám opravdu kvalitní tým, což oni dlouhodobě prokazují. Hráli to, co potřebovali.

Milan Gulaš to hodnotil jako nejlepší letošní výkon Plzně venku.

Dobře nás napadali, měli jsme obrovský problém zavézt puk do útočného pásma. Ani v přesilovkách se nám nedařilo hru uklidnit, dát si kloudnou přihrávku. Házeli jsme po sobě puky jako brambory, ani led nebyl ideální.

Všiml jste si, že se v ochozech objevil Jaromír Jágr?

Zaregistroval jsme ho na obrazovce. To nešlo přehlídnout.

A jak se vám před ním hrálo?

Jak jste v zápase, nic takového nevnímáte. Všiml jsem si ho, ale bral jsem to jako normální zápas. Jsme samozřejmě rádi, že přijel, podíval se. Ale myslím si, že se mu zápas moc nelíbil.

Jiří Polanský se vracel po zranění minulý týden a hned se porval se sparťanem Matějem Beranem. Nic podobného jste neplánoval?

To ne (úsměv). Jirku za to obdivuju, a kdyby bylo třeba, šel bych do toho i já. Ale přeci jen od toho tady nejsem.