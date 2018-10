Kovář měl dostat větší šanci, zní z Plzně. Od Američanů je to ješitnost, říká Straka

před 2 hodinami

Petr Straka strávil v zámoří osm let, ale do NHL nakoukl pouze na tři zápasy. | Foto: Lukáš Filipec/HC Oceláři Třinec

Útočník Jan Kovář v NHL u newyorských Islanders neuspěl, a tak se možná nabízel jeho návrat do Plzně, která ho uvedla do velkého hokeje a s kterou vyhrál před pěti lety titul. Indiáni jsou však rádi, že Kovář svůj boj v zámoří nevzdal, a drží mu palce.

Třinec - Český reprezentační útočník Jan Kovář sice v létě podepsal s New Yorkem Islanders roční smlouvu na dva miliony dolarů, ale na šanci v NHL čekal marně. Týden po rozvázání kontraktu byl naplněn nejistotou, než se Kovář vydal na zkoušku jinam, na farmu Bostonu v Providence.

Jinak se rozhodně nabízela také možnost návratu do Evropy, a protože Kovář při odchodu z Magnitogorsku, kde si dvakrát v pěti letech sáhl na Gagarinův pohár, tvrdil, že v Rusku pokračovat nechce, mohlo být ve hře angažmá v Plzni. Vrátil by se tam, kde získal v roce 2013 titul extraligový.

Západočeši proto napjatě sledovali situaci za oceánem. "V srpnu s námi ještě občas trénoval a viděli jsme, že je to hráč jako prase. Výborně se hýbe, je strašně šikovný a vždycky tam, kde má být. V útočné třetině je hodně cítit," popisuje plzeňský útočník Petr Straka.

S Kovářem odehrál pár sezon v plzeňském mládeži a sám má s bojem o NHL bohaté zkušenosti. "Hráli jsme v dorostu, zrovna vyhrál bodování, v juniorce jsme spolu začínali v lajně, ale já jsem si zlomil ve Vsetíně ruku, Honzu vzali do áčka a už jsem ho neviděl," vzpomíná Straka.

Na rozdíl od Kováře prošel Straka druhým kolem draftu v roce 2010, kdy si ho vybral Columbus. Později zapsal v NHL tři starty za Philadelphii a pak se snažil prosadit na její farmě, posléze také v záložním týmu New Jersey. Do Plzně se vrátil vloni v létě. Po osmi letech v Americe.

Straka: V Americe koukají jenom na sebe

"Na konci už mě to semlelo. Tři čtvrtě poslední sezony už jsem se těšil, až to skončí a vypadnu odtamtud. Byl jsem hotový. Pořád chodili mladší kluci, ani ne lepší než já, a dostávali třikrát tolik šancí," vrací se Straka k působení v Albany, kde potkal Vojtěcha Mozíka a Jana Mandáta.

Columbus se Strakou smlouvu po draftu nepodepsal, k organizaci New Jersey odešel jako volný hráč. Zato Kováře brali Islanders jako hvězdu KHL, prvotřídního centra. "NHL hrát rozhodně může, doufám, že ještě Islanders ukáže, jakou udělali chybu," přeje kamarádovi Straka.

Výkony Kováře v Rusku nebo v reprezentaci na startovní čáře v zámoří nikoho nezajímají. "Nechápu, že se tohle děje, i když je to tam běžné. Teď dostane šanci na farmě, ukázat, co umí. Říkám si, jestli to není nějaká jejich ješitnost," přemítá šestadvacetiletý útočník Plzně.

"Možná si tak chtějí dokázat, o kolik jsou lepší než KHL. Francíka (Pavel Francouz, pozn. red.) vezmou jako nejlepšího brankáře z Ruska a pošlou ho v Coloradu rovnou na farmu, s Honzou takhle zametli. Koukají jenom na sebe, je to jejich svět, nedá se nic dělat," uzavírá Straka.

"Divím se Islanders, že mu nedali šanci. Takový hráč by jim na úzkém hřišti hodně pomohl. Pro mnoho lidí z hokejových kruhů to bylo značné překvapení," tvrdí kapitán indiánů Milan Gulaš, který si s Kovářem v Plzni zahrál před šesti lety a strávil s ním také první sezonu v Magnitogorsku.

Kovářův návrat do Plzně by byl podle Gulaše pohádkou. "Bezesporu by nám pomohl, je to hráč světových kvalit. Ale jsme realisté. Věříme, že mu to sedne. Jde za tím, chce se porvat na farmě, už má nějaký věk a může to být poslední šance," říká bývalý útočník švédského Färjestadu.

Také trenérský štáb situaci kolem Kováře pečlivě sledoval. "Bavíme se o tom, ale co mám informaci od Kovyho, chce zabojovat a zůstat tam. Beru to. Pokud se rozhodl odmítnout velkou nabídku z Ruska a chce bojovat, jsem rád, že to tam ještě zkusí," hlásí plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Plzeň vydřela výhru v Třinci, v Lize mistrů jde na Italy

Plzeň v 11. kole extraligy zvítězila v Třinci 3:2, ubránila osm přesilovek a vyšvihla se na třetí místo pořadí. "Odehráli jsme to, jak si představujeme, byl to náš nejlepší zápas venku. Ten počet oslabení budeme asi řešit dál, všem se nám to moc nezdálo," naznačuje Gulaš.

"Suverénně jsme měli jet dvě penalty, nebyla odpískaná ani jedna. Bylo tam dalších iks faulů, vzápětí přijde z naší strany odpískaný faul a Třinec dostane přesilovku, to se nám nelíbilo," zlobí se plzeňský kanonýr.

Jenže zatímco Oceláři osm přesilovek zahodili, Plzeň proměnila dvě ze tří. "To nám vyhrálo zápas, pomohli jsme si tím," cení si Gulaš dvou tref Čerešňáka a Kratěny, kterému na vítěznou branku ve třetí třetině přihrál.

Třinečtí hokejisté prohráli v úterý v Lize mistrů již nic neřešící utkání v norském Hamaru 2:6 a skončili ve skupině evropské soutěže poslední. V extralize přišli kvůli porážce s Plzní o sérii čtyř zápasů, v nichž bodovali.

Indiáni naopak svou skupinu v Lize mistrů opanovali bez ztráty kytičky a těší se v osmifinále na italské Bolzano. "Je to tým z EBEL ligy, s nikým od nich jsme zatím nehráli. Chceme postoupit," říká Petr Straka.

Ve skupině vyřadila Plzeň vítěze Ligy mistrů, finské Jyväskylä, a také slovenského šampiona z Banské Bystrice. Bolzano je zase pro změnu vítězem EBEL ligy. "Byl by to další pěkný skalp. Ta soutěž se dostává lidem pod kůži a je pořád atraktivnější," hodnotí plzeňský forvard.