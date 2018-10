Kývá se v Rusku židle pod Jandačem? Vedení ho podrží, nejsou to blázni, míní Sýkora

před 4 hodinami

Josef Jandač se octl na daleké štaci v Magnitogorsku v drobné krizi. Po úspěšné šňůře prohrál doma třikrát za sebou, a někteří příznivci se na sociálních sítích dokonce dožadují jeho odchodu. Podle bývalého trenéra Marka Sýkory není situace až tak horká.

Magnitogorsk/Praha - Josef Jandač rozjel sezonu svého první velkého angažmá v zahraničí kolísavě. Po nepřesvědčivých výsledcích v přípravě prohrál s Magnitogorskem pět z deseti úvodních klání KHL. Následovala šňůra šesti výher, jenže po návratu z asijského tripu se Metallurg trápí.

Podlehl suverénnímu Jekatěrinburgu (1:4), neskóroval proti nejslabšímu týmu ligy Novosibirsku (0:2) a naposled padl s Ufou (1:2 v prodloužení).

Ve třech zápasech před vlastními příznivci vstřelil jen dvě branky, proti Ufě spotřeboval na gól dokonce 48 střel. "Hlavní problém je zakončení, řešení gólových šancí. Tak slabá produktivita by měla být pro trenéra alarmující," píše ve svém blogu na sports.ru novinář Michajl Skryl.

"Někteří fanoušci nejsou s jeho prací spokojeni, a dokonce diskutují na sociálních sítích o možné výměně," pokračuje Skryl na adresu Jandače. A má pravdu, zejména na sociální síti VK (V Kontakte), ruské obdobě Facebooku, posílají někteří fanoušci českého trenéra zpět domů.

Sám Jandač v létě v rozhovoru pro deník Sport připustil, že do Ruska nebere rodinu i z důvodu možného brzkého vyhazovu. Viceprezident silného klubu Gennadij Veličkin pak ruským médiím vysvětloval, že Jandač pouze vtipkoval a garantoval mu plnou podporu vedení.

Sýkora: Veličkin je trpělivý a zkušený direktor

Také bývalý trenér Magnitogorsku Marek Sýkora, který vydržel za Uralem dvě sezony mezi léty 2003 a 2005, současnou situaci nehrotí. "Fanoušci něco napíšou na sociální sítě, ale nebudou vám nadávat. Až takový tlak jsem tam nepociťoval a myslím, že ani Josef nepociťuje," říká Sýkora.

"Ve vedení jsou dobří lidé. Veličkin je velmi zkušený direktor, vytáhl si dalšího Čecha a bude trpělivý. Trenéra drží, není z kategorie šílenců. Muselo by se stát něco velkého, aby Josefa odvolal. Já jsem také začal nevalně, říkal jsem si, že brzo pojedu domů, a otočilo se to," vzpomíná.

Přesto připouští, že nad Veličkinem jsou v Magnitogorsku ještě silnější váhy, například jeden z majitelů miliardář Viktor Rašnikov. "Chlapi jsou to nevyzpytatelní, v Rusku se může stát cokoliv. Není to nic lehkého a přeju Josefovi, aby to zvládl," pokračuje bývalý expert České televize.

Zatímco po porážce od slabého Novosibirsku žehral Jandač na špatný pohyb a časté chyby, po těsné prohře s Ufou byl spokojenější. "50 minut to od nás byl velmi zdravý výkon. Sice si góly pořád dáváme sami, pokud ale budeme hrát jako ve druhé a třetí třetině, bude to dobré," prohlásil.

"Proti Sibiru to bylo tristní, ale po návratu z tripu je těžké hráče pohlídat. Teď nemluvím konkrétně k Magnitogorsku, ale zkrátka když se tým vrátí domů, morálka může povolit. A pak přijde takový kolaps, který by nikdo nečekal. Podobné porážky trenéra poškozují," vysvětluje Sýkora.

Jandačovi scházel v zápase proti Novosibirsku nejproduktivnější útočník Sergej Mozjakin, ale do zápasu s Ufou už zase naskočil. Po měsíci hrál také Nikolaj Kuljomin a český trenér si výkon obou hráčů pochvaloval.

Mozjakin, Wolski, Ellison a potom díra

S Mozjakinem hrají v první řadě Kanaďané Wojtek Wolski a Matt Ellison a právě tato formace se velkou měrou stará o produktivitu týmu. Zbytek viditelně zaostává. "Třeba Kuljomin je spíš dříč," poukazuje Sýkora, jenž ho zná právě z let, kdy vytáhl do velkého hokeje Jevgenije Malkina.

Magnitogorsk opustili v létě útočníci Jan Kovář s Oskarem Osalou, beci Denis Denisov a Chris Lee či brankář Ilja Samsonov. S Kuljominem pak přišli ještě obránce Viktor Antipin nebo útočníci Roman Ljubimov a Iiro Pakarinen. Zůstali hvězdní Mozjakin, Wolski i brankář Vasilij Košečkin.

Každým dnem by se měl k týmu připojit americký útočník Nick Shore, někdejší mistr světa do 18 let, vítěz Calder Cupu a držitel 222 startů za Los Angeles. "Mužstvo je silné. Proti Omsku se chce každý vytáhnout, jsem na ten zápas zvědavý," zmiňuje Sýkora další utkání Metallurgu.

Před dvěma a půl lety Magnitogorsk KHL vyhrál, o rok později prohrál až ve finále, ovšem letos skončila pouť metalurgického giganta ve druhém kole. A tak fanouškům i všem okolo klubu velmi rychle vyhládlo.

Aktuálně se svěřenci trenérů Josefa Jandače, Jiřího Kalouse a Viktora Kozlova nacházejí těsně nad hranou postupu do play off. Utkání proti Omsku začíná dnes v 16:00 a Magnitogorsk už potřebuje zase vyhrát.